Metaverse ve NFT karın doyurmadı buğday verelim!

Kripto para bolluğunun, Metaverse’teki arsa alımlarının, NFT koleksiyonu oluşturma çabalarının vaat ettiği sanal mutluluk kısa sürdü. İnsanlık kendini bir anda enerji ve buğday krizinin ortasında buldu

Pandemi döneminde diş hekiminden pilota, öğretmenden mühendise pek çok meslekten insan uzaktan çalışıyordu. Seyahat edemiyorduk, kıyafet alışverişi bitmişti, elde kalan parayı nerede değerlendireceğine ilişkin senaryolarda kripto paralar bir efsaneye dönüştü. Tüm uzaktan çalışanlar için en büyük eğlence kripto para borsalarını takip etmek oldu. Kimi için Ponzi, yani dolandırıcılık, kimi için dünyanın geleceği olarak görülen teknolojik dönüşüm olarak adlandıracağımız yeni nesil teknoloji terimleri, popüler kültürün bir parçası haline geldi. İşte bu yüzden kripto paralar, yeni nesil tasarruf yerleri oldu. Kısa sürede hızlı gelir elde edenler, bir diğerine önerdi. Kripto para konusunda birçok değer hızla yukarı çıktı.



KRİPTO BOLLUĞUNDA NFT

Kripto paranın bolluk döneminde yaklaşık bir ay önce Metaverse ve NFT popüler gündemin parçası haline gelmişti. Metaverse ile yatıp NFT ile kalkıyorduk. Ardından Ukrayna ile Rusya arasında yükselen gerilim hem enerji hem de buğday fiyatlarının yukarı çıkmasına sebep oldu. Yılın başında Metaverse konuşanlar Buğday Krizi'ni gündeme getirmeye başladı. Yani moda kavramlara yaptığımız yatırımın ne olduğunu bir yıl geçmeden öğrendik.



PAZARLAMA PARLATMA HAREKETİ

Pandemi sonrasında, bozulan tedarik ve çip krizi başta olmak üzere pek çok krizle karşı karşıya kaldık. Ukrayna-Rusya savaşı ve ABD-Çin geriliminin sebep olduğu enerji ve gıda krizi ise pek çok kişiyi tercih yapmak zorunda bıraktı. Oysa Metaverse kavramının içinin boş taraflarını, sadece pazarlama ürünü bir kavram olduğunu, daha önce dört adımda Metaverse dalgasını Google Trends verileriyle göz önüne sermiştik. Metaverse'de etkinlik yapma fikrinin tek destekçisi, pazarlama departmanları oldu. Kripto para bolluğu sırasında NFT satın alma yarışı başlamıştı.









NFT konusunda yatırım yapanlar kripto paralara sahip olsalar da siber saldırılarla kayıp yaşayanlar elindeki avucundakini de kaybetti. Birçok işletmenin fiziksel ve sanal dünyamızda bu beklenen değişime hazırlanmak için çevrimiçi oyun platformları, VR ve AR, NFT'ler ve diğer sanal ürünler ve deneyimler gibi şeylere hevesle yatırım yapmasıyla birlikte Metaverse, yaygın olarak 'bir sonraki internet' olarak konuşuluyor. Dijital dünyanın yankı odalarında pazarlanan Metaverse kavramı konusunda, hayal ya da gerçeği konuşmak şart. Gartner, 2026 yılına kadar insanların yüzde 25'inin günde en az bir saatini "iş, alışveriş, eğitim, sosyal ve/veya eğlence" için Metaverse'de geçireceğine dair bir tahmin yayınladı.



57 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

İnternet gibi, üzerinde çalışabileceğimiz, yaşayabileceğimiz, bağlantı kurabileceğimiz ve iş birliği yapabileceğimiz bir sonraki platform olan Metaverse katlanarak büyüyor. 2021'de küresel ölçekte 57 milyar dolarlık yatırımın yapıldığı Metaverse teknolojilerinin ve altyapılarının, 2022'nin ilk beş ayında 120 milyar dolardan fazla yatırım aldığı görülüyor. McKinsey&Company, küresel ölçekte 3 bin 400'den fazla tüketici ve 450 üst düzey liderle yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını Metaverse'de Değer Yaratmak adlı raporuyla ortaya koyuyor. Söz konusu raporun baş yazarları olan McKinsey Kıdemli Ortakları Lareina Yee ve Eric Hazan ile yapılan röportajda, Metaverse dünyasının son dönemde yakaladığı ivme ve gelecek potansiyeli ele alınıyor.









METAVERSE ETKİSİNE POZİTİF BAKANLAR

McKinsey uzmanları Metaverse'ü, farklı dünyaları ve toplulukları birbirine bağlayan sürükleyici bir sanal ortam olarak tanımlıyor. Alternatif para birimlerini kullanarak ticaretin yapılabileceği, artırılmış gerçekliğin birçok alanda kullanılacağı Metaverse'ün, daha birçok şeyi kapsayacağı ve çok büyük olacağı vurgulanıyor. Günümüzde şirketler de tüketiciler de ilk Metaverse deneyimlerini yaşıyor; sosyalleşmeden ticarete, spordan sanal öğrenmeye kadar her türlü günlük faaliyetini bu çoklu evrene taşıyabiliyor. McKinsey&Company'nin anketine katılan tüketicilerin üçte ikisi, özellikle insanlarla bağlantı kurma ve uzaktaki iş arkadaşlarıyla iş birliği yapma süreçlerinde Metaverse'ü kullanmaktan heyecan duyduklarını belirtiyor. Anket sonuçları, Metaverse'de aktif olan tüketicilerin yüzde 79'unun burada satın alma işlemi gerçekleştirdiğini gösteriyor. Araştırma çerçevesinde görüşülen 450 üst düzey yöneticinin yüzde 95'i Metaverse'ün endüstrileri üzerinde olumlu bir etkisi olacağını belirtiyor. Yaklaşık üçte biri de endüstrilerinin işleyişinde önemli bir değişiklik yaratacağını düşünüyor. Önümüzdeki beş yıl içinde kurumsal gelirin yüzde 15'inden fazlasının Metaverse üzerinden geleceğine inananların oranı yüzde 25'i buluyor. McKinsey&Company raporuna göre; Metaverse'ün ekonomik değerinin katlanarak artması ve 2030 yılına kadar küresel ölçekte 5 trilyon dolarlık bir etki yaratması bekleniyor. Bu etkinin, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olan Japonya ekonomisine denk olduğuna dikkat çekiliyor. İş liderlerine, işletmeleri için Metaverse'deki bazı potansiyel uygulamaların neler olabileceği konusunda açık fikirli olmalarını öneren McKinsey uzmanları, bunun evrimsel bir süreç olduğunu ve uzun vadeli bir yatırım planı olarak ele alınması gerektiğini hatırlatıyor. Fırsatları keşfetmenin en iyi yolunun ise, iş liderlerinin bizzat Metaverse kullanıcısı olmasından geçtiğini belirtiyor.



TELEFONLARA, SOĞUTAN ŞARJ CİHAZLARI ŞART

Akıllı telefonlar artık pek çok ihtiyacı karşılarken şarj sırasında ısınma problemi yaşıyor. İşte bu durumu çözüme kavuşturan özel tasarım aksesuvarlar vitrine çıkıyor. Akıllı aksesuvarlar yaz sıcaklarında teknoloji meraklılarıyla buluşturduğu üç yeni ürünle, kullanıcılarına vakitten kazandırıp hızlı ve güvenli şarj imkanı sunarken, ek fonksiyonları ve şık tasarımlarıyla da fark yaratıyor. Özellikle telefonunda ve tabletinde çok sık oyun oynayanlar için tasarlanan Manyetik Soğutuculu MagSafe Şarj Cihazı, 15W/10W/7.5W/5W kablosuz şarj yaparken hızlı soğuma sağlıyor ve kusursuz yapışma gücüyle fonksiyonel kullanım sunuyor. Bu manyetik şarj, güçlü soğutma teknolojisi ile telefonunuzu üç saniyede soğuturken; türbin tahrikli fan, ısı dağılımını hızlandırıp kuvvetli hava üflemeyi düşük gürültüyle sunuyor. 5W'dan 15W'a kadar kablosuz şarj destekleyen cihaz, dört katmanlı koruma mekanizmasına sahip yeni yarı iletken soğutma teknolojisi ve sadece 80 gr.'lık ağırlığı ile benzerlerinden ayrılıyor. Ayrıca dahili parlama sağlayan RGB halka ışık şeridi sayesinde daha heyecan verici oyun deneyimi sağlıyor.



KENDİSİ KALİBRE EDİYOR

Mcdodo'nun yenilikçi ürünü olan 4'ü 1 Arada 15W Kablosuz Masaüstü Şarj Standı; hızlı şarj özelliğinin yanı sıra telefon standı, gece lambası ve dijital çalar saat özelliklerini de sunuyor. Tüm iOS ve Android telefonlarla uyumlu olan cihaz, dokunmatik kontrollü gece lambasıyla, yumuşak ışıkta hem şarj hem saat olarak her gece size eşlik ediyor. Led ekranın parlaklığı, ortam ışığının yoğunluğuna göre otomatik olarak ayarlanan cihazın gücü kapatıldığında bile, hafıza fonksiyonu sayesinde, tekrar açıldığında saat otomatik olarak zamanı kalibre ediyor ve alarm ayarı aynı kalıyor.









HIZLI APPLE WATCH ŞARJI

Mcdodo'nun uzmanı olduğu kablosuz şarj konusunda geliştirdiği son ürünlerden biri olan Apple Watch Kablosuz Şarj Cihazı da estetik tasarımı ve ulaşılabilir fiyatıyla, Apple kullanıcılarına bambaşka bir şarj deneyimi sunuyor. Aşırı akım, aşırı ısınma ve aşırı şarja karşı korumalı olan şarj cihazı, nereye giderseniz yanınızda taşıyacağınız boyutuyla da 'teknoloji iyi ki var' dedirtiyor. Ürün gamında araç içi aksesuvarlar, kablolar, kılıflar ve koruyucu camlar, şarj adaptörleri, powerbank'ler, şarj kabloları gibi işlevsel ürünleri bulunduran Mcdodo, ayrıca pek çok yenilikçi ve özel tasarımlı inovatif ürünü de meraklılarıyla buluşturuyor.









5G TEKNOLOJİSİNE YÖNELİK GİRİŞİMLER MEYVELERİNİ VERİYOR

Metaverse dünyasına ilişkin anlatılan tüm gelişmelerin merkezinde 5G teknolojisi var. Bu konuda Türkiye'de önemli altyapı yatırımları yapan Türk Telekom, küresel adımlar konusunda çalışmaları yürütüyor. İsveçli Net Insight firması ile 5G senkronizasyon çözümleri konusunda daha önce imzaladıkları anlaşma ile önemli bir pazara girmiş bulunduklarını söyleyen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, hızla büyümekte olan 5G senkronizasyon pazarının 2027 yılında 1.5 milyar dolar büyüklüğe ulaşması beklendiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Bu vesileyle, mobil operatör Three Sweden'in, Türk Telekom ve Net Insight tarafından geliştirilen 5G senkronizasyon çözümü için Net Insight ile anlaştığını paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Bu satın alma, ürünün pazardaki rekabet gücünü ve görünürlüğünü teyit ederken, Net Insight ve Türk Telekom'un senkronizasyon alanında ana teknolojilerini, uzmanlıklarını ve deneyimlerini kullanmak üzere yaptıkları iş birliğinin meyvelerini vermeye başladığını da gösteriyor. Ürünün kullanımını Türk Telekom ve Three Sweeden'ın yanı sıra farklı coğrafyalardaki başka operatörlerin şebekelerinde yaygınlaştırmak üzere çalışmalar sürüyor. Türk Telekom olarak 5G teknolojilerinde uluslararası iş birliklerimize büyük değer veriyoruz. Bu anlaşma, ileri teknoloji ve üst düzey çözümler üretme ve bunların etrafında sağlam ortaklıklar kurarak finansal değer yaratma kabiliyetimizi destekliyor."