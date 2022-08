Yaz anılarını buluta ve belleğe yedekleyin

Akıllı telefonlarda sınırlı bellekler yaz aylarında şişti. Cihazlarda yer kalmayınca, kullanıcılar fotoğraf ve videoları buluta ve harici belleklere kaydetmek için çözüm peşinde koşuyor. Gençler bulut hizmetlerini, orta yaş, harici bellekleri tercih ediyor...

Milyonlarca insan ilk fotoğraf ve video deneyimini bir kamera yerine akıllı telefonlarda yaşıyor. Üstelik akıllı telefonların sunduğu kamera deneyimi 20 yılda çok değişti. Video ve fotoğraflarda çözünürlük arttı, buna bağlı olarak depolama ihtiyacı da arttı. Artık amiral gemisi telefonlarda 256 GB bellek neredeyse standart başlangıç haline geldi. Artık dijital video ve fotoğrafın sınırsız kolaylığı belli sınırlara takılmaya başladı. Bulut kuşağı gençler, anılarını harici hafıza kartları yerine bulut hizmetiyle depolamaya alıştı. Yaşı 40'ın üstünde olan sabit disk kuşağı ise hızla gelişen SSD ve flaş belleklere kaydetmeyi tercih ediyor. Gençler hesap açıp aylık ödemelerle hizmet almaya alışık. Orta yaşlılar ise bir kere satın alıp sürekli kullanma alışkanlığını terk edemiyor. Aslında her ikisini de tercih eden hibrit çözüm de söz konusu.



GÜVENLİĞE DİKKAT EDİN

Akıllı telefonlar, bulut, harici bellek dijital ortamda yapılan kayıtların hepsi siber güvenlik konusunda önlem almayı zorunlu kılıyor. Bulut hesabınız ele geçirilirse, harici bellek veya telefon kaybedilirse, daha önce güvenlik önlemi almadıysanız, son pişmanlık fayda etmiyor. Harici bellekler ve akıllı telefonlarda mutlaka şifreniz olsun. Apple iPhone, Google Android, Huawei ve Xiaomi gibi akıllı telefonların uzaktan erişilen hesaplarını önceden mutlaka kurun. Bulut hesabınız dışında güvenlik hizmetini de satın almanın değerli olduğunu kaybedince anlamayın.









BULUT BİLİŞİM KAMPI

Türk Telekom, düzenlendiği 'Bulut Bilişim Kampı' ile şirketler için kritik hale gelen bulut bilişim alanında gençlere kariyer desteği sunuyor. Türk Telekom Gelişim Üssü çatısı altında 3-14 Ekim tarihleri arasında çevrim içi olarak bu yıl ikincisi düzenlenecek kamp, bulut teknolojisi konusunda uzmanlaşmak isteyen gençlere eğitim fırsatı sağlıyor. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, teknoloji şirketi olarak çok büyük bir çalışan ekosistemine sahip olduklarını belirterek; "Genç yetenekleri şirketimize katmak başlıca önceliklerimizden biri. Şirket içinde potansiyel yeteneklerin istihdamına katkı sağlarken, geleceğin teknolojilerine ve mesleklerine odaklanarak gençlerin kariyer gelişimini de destekliyoruz. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Bulut Bilişim Kampı ile bulut teknolojilerine ilgili duyan gençlerin kariyerlerinde iz bırakmak istiyoruz" diyor.



KAMERALAR ÇÖZÜNÜRLÜK MÜPTELASI

Akıllı telefon kamerasının elle ayarlama detaylarını da yakından tanımanız önemli. Odak ve pozlama gibi özelliklere dikkat etmelisiniz. Farklı ayarlar kullanarak fotoğraflar çekin ve aradaki farkları dikkatle inceleyin. Günümüzde 4K ve UHD çekim yapan cihazlar artık sıradan hale gelmişken pek çok akıllı telefonun 8K video kaydedebilme özelliğinin olduğunu görüyoruz. Daha yüksek çözünürlük, videonuzda daha fazla sayıda piksel olacağı anlamına geliyor ki bu da daha fazla detay ve daha yüksek seviye keskinlik demek. SanDisk Extreme microSD kart gibi süper hızlı microSD kartlar kullanabilirsiniz. Aynı zamanda, akıllı telefon kameranızı tanımanın en iyi yolu onunla çok fazla çekim yapmak. Farklı ayarlar kullanarak ne kadar çok fotoğraf çekimi yaparsanız farklı aydınlatma koşullarında en iyi sonucu veren ayarı kullanmakta o kadar iyi hale gelirsiniz. Tek bir çekim ayarında takılı kalmayın ve tüm ayarları keşfedin.









2021 YILINDA 1.2 TRİLYON FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Dünyanın her yerinde insanlar inanılmaz sayıda fotoğraf çekiyor; Photutorial'ın verilerine göre, 2021'de tüm dünyada 1.2 trilyon adet fotoğraf çekildi. Bu sayının 2022'de 1.72 trilyona ulaşması; 2025'te ise 2 trilyonu aşması bekleniyor. İlginç bir şekilde, fotoğrafların yüzde 92.5'i akıllı telefonlarla çekildi. Sonuçta akıllı telefonlar, hepimizin içindeki o "en iyi fotoğrafçıyı" ortaya çıkarmış oldu. Akıllı telefonlar yeteneklerimizi son derece hızlı şekilde geliştirmemize izin verirken bugün akıllı telefon kameraları öyle çok özellikle donatılır oldu ki artık tek yapmamız gereken kamerayı fotoğrafını çekmek istediğimiz nesneye yöneltmek ve düğmeye basmak.



IŞIK, DAHA FAZLA IŞIK...

Akıllı telefonlar her zaman en düşük ışıkta bile sensöre daha çok ışığı toplamaya çalışır. Kontrastları, renklerde keskinliği yakalamanın yolu daha büyük sensörler kullanmaktan geçiyor. Doğal ışığı kullanarak dış mekan çekimleri yapmayı deneyin. Dışarıda çekilen fotoğrafların içeride çekilenlerden çok daha farklı ve zengin olduğunu göreceksiniz. Dikkat edilmesi gereken önemli nokta şu: Aydınlatma yalnızca fotoğraflarınızın parlaklığını ve pozlamasını tanımlamıyor, aynı zamanda fotoğrafın tonunu ve ruh halini de belirliyor. Öyle ki, eğer mümkünse, nesnenizin önden çok iyi şekilde aydınlatıldığından ve arkadan güçlü bir ışıkla hatlarının meydana çıkarılmadığından emin olun. En ufak bir el titremesi dahi çektiğiniz fotoğrafı berbat edebilir, bu yüzden de akıllı telefonunuzu sabit tutabilmeniz çok önemli. Sabit bir nesneyle desteklemeyi deneyebilirsiniz. Örneğin bir duvara, kayaya veya ağaç dallarına dayamayı ve tutturmayı deneyin. Ayrıca, özellikle akıllı telefonlar için tasarlanmış olan makul fiyatlı tripodlardan da satın alabilirsiniz. Pozlama süreleri daha da uzun olacağından, çekim esnasında kamerayı sabitleyebilmek düşük ışık koşullarında çekim yaparken daha da büyük önem kazanıyor









FOTOĞRAF VE VİDEOLARI DÜZENLEYİN

Günümüzde birçok fotoğraf düzenleme uygulaması mevcut. Bunların çoğu tamamen ücretsiz veya temel bazı işlevleri ücretsiz sunabiliyor. Sadece akıllı telefonunuzun sunduğu düzenleme seçenekleriyle kendinizi sınırlamayın. Derinlik, ton veya atmosfer gibi pek çok unsur eklemek için bu tip fotoğraf düzenleme uygulamalarını kullanabilirsiniz. Hatta pek çok uygulama, neredeyse hiç çaba harcamanıza gerek kalmadan muhteşem değişiklikler yaratan "tek dokunuşla düzeltme" yapma özelliği de sunuyor.



DEPOLAMAK İÇİN ALTERNATİFLERİ ARTIRIN

Hayatınızın en iyi fotoğraflarını çekmekte olduğunuz bir anın akıllı telefonunuzun 'saklama alanı dolu' uyarısı ile bölünmesini elbette istemezsiniz. Yeni fotoğraflar çekebilmek için eskileri silmek durumunda kalmamalıyız. Çünkü fotoğraflar bizim hatıralarımız ve bunları aklımızda tutabilmeliyiz. 1 TB'ye kadar depolama alanı sunan ve açık hava maceralarını, hafta sonu gezilerini veya spor etkinliklerini kare atlamadan kaydetmek için ideal olan SanDisk Extreme microSD ürünü gibi, günümüzde mevcut olan çok sayıda depolama çözümü var. SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C de dahil olmak üzere diğer bazı seçenekler ise akıllı telefonunuzda kolayca yer açıyor ve akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar gibi uyumlu cihazlar arasında içerik aktarabiliyor. Son derece sağlam diğer bir seçenek olan SanDisk Extreme Portable SSD ise, hareket halindeyken depolama yapmaya imkan vererek doğrudan telefonlarınıza bağlanabiliyor ve anılarınızı kaydediyor.