Veriden yapay zekaya kadın aklı var

Kadınların yapay zeka teknolojisiyle olan ilişkisini anlamak için AI Woman Raporu’nu bütünsel bir şekilde yorumlamak lazım. İşte birçok önemli unsuru içinde bulunduran raporu kapsamlı bir şekilde anlamanın yolları

Veri analizinin temellerinde kadınlar olunca Zeki araştırma şirketinin AI Woman Raporu, kadınların yapay zeka alanındaki varlıklarını, katkılarını ve bu alandaki trendleri vurgulamayı amaçlaması doğal.

Araştırma bu sayede kadınların görünürlüğünü artırmak ve desteklemek hedefliyor.

Yapay Zeka değil, veri temelli dünyanın oluşmasında kadınların büyük katkısı var. Dünyada veri etkisi bilgisayarlardan önce vardı. Üstelik veri görselleştirmeyi ilk başlayan kişi bir kadındı. Üstelik veri görselleştirmenin temelleri de İstanbul'da atıldı. 1848 yılına dönüp Kırım'da Osmanlı Rus savaşı sırasında cepheden gelen tedavi edilen askerlere bakmak gerek.

Yıl: 1855, Florence Nightingale, Osmanlı ve Rusya arasındaki Kırım Savaşı sırasında hastanelerde görev yapan bir hemşiredir. Yaralı askerlerin bakımını üstlenirken, yüksek ölüm oranları dikkatini çeker.

Nightingale, bu ölümlerin çoğunun savaş yaralanmalarından değil, kötü hijyen koşulları ve yetersiz sağlık hizmetlerinden kaynaklandığını fark eder. Bu gözlemlerini belgelemek ve yetkililere sunmak amacıyla veri toplamaya başlar.









VERİLERİN TOPLANMASI VE PASTA GRAFİK

Nightingale, hastanelerdeki ölüm oranlarını, hastalık türlerini ve ölüm sebeplerini içeren kapsamlı bir veri seti oluşturur. Verilerini analiz ederek, hastane koşullarının ne kadar kötü olduğunu ve iyileştirilmesi gereken alanları belirler.

Ancak, bu bulgularını etkili bir şekilde iletmek için daha çarpıcı bir yöntem arayışına girer.

Nightingale, verilerini görselleştirmek amacıyla pasta grafiklerini kullanır.

Bu grafikler, farklı ölüm nedenlerini ve oranlarını görsel olarak ayrıntılı bir şekilde gösterir. Özellikle "coxcomb" veya "rose diagram" olarak bilinen grafik türünü kullanıyor. Bu grafikler, verileri daha anlaşılır ve etkileyici bir biçimde sunulmasını sağlar.

Kısacası veri analizini bilgisayarlar olmadan yapılmasını sağlayan grafiklerin öncülüğünü yapar. Aslında insan eliyle yapılan analizler, yazılımların fikir annesi olmuştur. Raporda, yapay zekaya önemli katkılar sağlayan kadınların eğitim geçmişleri, kariyer yolları ve araştırma ve profesyonel alanlardaki katkıları inceleniyor.

Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında kadınlar daha çok sağlık, adalet ve etik konularda tatmin oldukları yapay zeka çalışmalarını yürütüyor.









ADALET, SAĞLIK VE ETİK

Araştırmanın Veri seti, son on yıl içinde yapılan en iyi yapay zeka konferansları ve dergilerinden elde edilen 133 bin 82 bireyi kapsıyor ve bu bireylerin yüzde 23'ü kadınlardan oluşuyor.

Veri seti, kadınların kariyer gelişimini ve etkilerini detaylı bir şekilde analiz edebilmek için liderlik rolleri, ödüller ve diğer tanınmalar gibi 2 milyondan fazla veri noktası ile zenginleştiriliyor.

Kariyerlerinin erken dönemlerinde kadınlar, orta ve geç kariyer dönemlerine göre daha fazla tanınıyor ve destek alıyor.

Bu durum, kadınların araştırma kalitesinin kariyerlerinin her aşamasında tutarlı olmasına rağmen gerçekleşiyor. Yapay zeka alanındaki kadınlar, genellikle yapay zekanın sağlamlığını ve adaletini artırma ve yapay zekayı toplum yararına, özellikle sağlık alanında uygulama isteği ile motive oluyor.

Bu raporu bütünsel bir şekilde anlamak için, kadınların yapay zeka alanındaki önemli katkılarını, karşılaştıkları zorlukları ve büyümelerini destekleyecek fırsatları tanımak gerekiyor. Bu kapsamlı yaklaşım, kadınların yapay zeka alanındaki gelişen dinamiklerine dair nüanslı bir takdir sağlıyor.







KÜÇÜK ŞİRKETLERDE ÇALIŞMAYI SEVİYORLAR

Yapay zeka alanındaki kadınlar, daha az sıklıkla yer değiştirmekte ve genellikle evlerine yakın çalışmayı tercih etmektedir. Daha büyük teknoloji şirketlerinden ziyade, daha küçük şirketlerde destekleyici ortamlar bulma olasılıkları daha yüksektiyor. 1990 yılından bu yana yapay zeka alanında yüksek performans gösteren kadınların sayısında önemli bir artış olmuş. Yapay zeka alanındaki kadınlar, dünya çapında çeşitli üniversitelerde ve şirketlerde eğitim görmekte ve çalışmaktadır. Ancak uluslararası deneyim kazandıktan sonra genellikle kendi ülkelerine dönüyorlar. Kadınlar, sağlık ve danışmanlık gibi daha kapsayıcı ve destekleyici ortamlar sunabilecek sektörlere giderek daha fazla ilgi duyuyor.



KURUMSAL DESTEK VE KARİYER SÜREKLİLİĞİ ŞART

Kadınlar önemli katkılar sağlamalarına rağmen, kariyerlerinin ilerleyen dönemlerinde görünürlük ve tanınırlık kazanma konusunda zorluklarla karşılaşıyor. Bu boşlukları gidermek için orta ve geç kariyer dönemlerindeki kadınlara daha fazla destek ve yapılandırılmış tanınırlık mekanizmaları sağlanması faydalı oluyor. Kadınların katkılarını tanıyan ve kapsayıcı ortamlar sunan üniversiteler ve şirketler, yapay zeka alanındaki kadınların ilerlemesinde önemli bir rol oynayabiliyor. Kadınların büyük teknoloji şirketlerinden neden hızlı bir şekilde ayrıldığını anlamak ve bu sorunları çözmek, yapay zeka alanındaki kadınların kariyer memnuniyetini ve devamlılığını artırabiliyor.

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AKILLI CİHAZLARIN KORKUSU VİRÜS TEHDİTLERİNE ÖNLEM ALIN

Akıllı cihazlar artık günlük hayatınızın önemli bir parçası. Bilgi depolama, haberleşme ve sosyalleşme ihtiyaçlarınızın neredeyse tamamını karşılayan bu cihazlar oldukça kullanışlı olsa da beraberinde bazı güvenlik riskleri de getiriyor. Peki virüs bulaşırsa ne yaparız?

Türk Telekom blog sayfalarında akıllı cihazlardan virüslerin nasıl temizleneceğini anlatıyor. Akıllı cihazları dikkatsiz bir şekilde kullanmak ya da gereken özeni göstermemek virüs bulaşma riskini artırıyor.

Akıllı cihazlarınızı ve kişisel bilgilerinizi korumanıza yardımcı olacak "Telefondaki virüs nasıl temizlenir?" konusunda merak edilenleri sizler için bir araya getirdik.









DİZÜSTÜ VE MASAÜSTÜ CİHAZLAR

Bilgisayarları zararlı uygulamalardan koruyabilmek için dikkatli davranıyor olsanız da pek çok sebebe bağlı olarak virüs bulaşabiliyor.

Bu virüs ilk olarak performans düşüklüğüne, veri kaybına ya da kişisel bilgilerin çalınmasına neden olabilir. "Bilgisayardaki virüs nasıl temizlenir?" konusunda yapılması gerekenlerin ilk sırasında güçlü bir antivirüs programı kullanmak yer alıyor.

Ayrıca işletim sisteminizi güncel tutarak yeni tehditlere karşı da güncel bir koruma kalkanı sağlanıyor. "Laptop virüs nasıl temizlenir?" konusunda güvenli internet kullanımı ve güvenli modda tarama yapma eylemleri de önem taşıyor. Güvenli mod kullanmak sistem dosyalarının minimum düzeyde yüklenmesini sağlıyor. Böylelikle bilgisayarınıza daha önce bulaşmış virüs bulunuyorsa bununla mücadele etmeniz kolay bir hal alıyor.

Virüs konusunda önceden alınan tedbirler veri kaybına uğrama riskini en aza indiriyor.



AKILLI TELEFONLARDA VİRÜS

İletişim sağlamak için kullanılmaya başlanan telefonlar, gelişen teknolojiyle birlikte bambaşka bir hal alarak sosyalleşme konusunda da, hayatlarımızda önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle virüs bulaşma riski de önem taşıyan durumlar arasında bulunuyor. Akıllı telefonlara bulaşan virüsler kişisel verilerinizi büyük oranda riske atarken bir yandan da cihazınızın performansını etkiliyor. Tam da bu noktada telefonlara bulaşan virüsten nasıl kurtulabileceği merak ediliyor.

Telefona bulaşan virüsten korunabilmenin temel yolu güvenilir bir antivirüs programı kullanmaktan geçiyor. Antivirüs programları cihazınızı olabilecek tehditlere karşı koruyor.

Çeşitli platformlardan indirebileceğiniz antivirüs programlarında dikkat etmeniz gereken temel nokta güvenilir olması. Onaylanmış antivirüs programlarını indirerek telefonunuzu potansiyel virüslere karşı koruyabilirsiniz.



ANTIVİRÜS PROGRAMI ŞART

Akıllı telefon ve cihazların yanı sıra diğer uygulama veya cihazlar da virüs bulaşma riski taşıyor. Telefon ve bilgisayar dışında sıklıkla kullanılan "Tabletteki virüs nasıl temizlenir?" konusu önem taşıyor.

Yabancı yazılımları tespit edebilmek için mutlaka antivirüs programı indirmeniz gerekiyor.

Bu programla düzenli bir tarama yaparak fark edilen virüsleri ortadan kaldırabilirsiniz.

Ayrıca güncellemelere ve güvenli mod kullanımına özen göstermeniz gerekiyor.

Bunların dışında tabletinizi fabrika ayarlarına getirmek de işinize yarayabilir.

Dijital dünyada haberleşmenin temel anahtarları arasında yer alan "Mail ile bulaşan virüs nasıl temizlenir?" sorusu merak ediliyor. Bunun için e-posta içeriklerini düzenli olarak taramak işe yarıyor.

Sıklıkla yapılan antivirüs taramaları sayesinde zararlı içerikleri önleyebilmeniz mümkün.

Ayrıca güvenilir olmayan ek dosyaları açmaktan kaçınmalı ve spam filtrelerini etkinleştirmeniz gerekiyor. Şüpheli e-postaları açarken dikkatli olmanız önem taşıyor. Bu epostalarda yer alan bağlantılar virüs yaymak amacıyla kullanılıyor olabilir.

Önemli bilgileri depolamak için önem taşıyan "Flash bellekteki virüs nasıl temizlenir?" konusunda bilgisayarınız için kullandığınız antivirüs programları işinize yarayabilir.

Flash belleği düzenli aralıklarla tarayarak olası riskleri tespit edebilirsiniz. Ayrıca bilmediğiniz bilgisayarlarda flash belleğinizi kullanmaktan kaçınmanız gerekiyor. Bu sayede başka bilgisayarlardaki olası risklerin önce flash belleğinize ardından da bilgisayarınıza bulaşmasını önleyebilirsiniz.

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MOBİL CİHAZLARDA ADIM ADIM TEMİZLİK

iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda "iPhone virüs nasıl temizlenir?" konusu merak ediliyor. Güvenilir bir antivirüs programı indirmenin yanı sıra telefonunuzu daima güncel tutmak oldukça önemli. Yazılım güncelleme kısmından telefonunuzun güncel olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Ayrıca telefonunuza güçlü bir parola koyarak izinsiz erişim riskini ortadan kaldırabilmeniz mümkün. Düzenli olarak iCloud yedeklemesi yaparak önemli verileri kaybetme durumunu ortadan kaldırabilirsiniz.