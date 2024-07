Geleceği şekillendiren eğitimin formülü

Geleceği şekillendiren teknolojilere uyum sağlamakta siz zorlanırken çocuğunuzun eğitiminden memnun musunuz? 3 boyutlu modellemeden yapay zekaya, blok zinciri teknolojisinden robotik otomasyona çocuklarımızı ve bizi nasıl bir eğitim hayatı bekliyor?

Neredeyse her endüstride yapay zeka teknolojisi konuşuluyor. Her endüstride kullanım örnekleri artıyor. Peki siz kendinizi güncellemekte zorlanırken, eğitim sistemi ne durumda? Aklımıza en çok takılan iki soruyu hemen soruyorum: Okulda çocuklara şimdi ne öğreteceğiz? Eğitmenleri nasıl güncelleyeceğiz? Üstelik sorun sadece okullarda verilen eğitim değil, meslek yaşamındaki insanları nasıl eğiteceğimizi de tasarlamak zorundayız. İnsanları işini kaybetmekle tehdit etmek yerine, oluşan yeni fırsatlara ulaşmasını sağlayacak eğitim çözümleri geliştirmeliyiz.



TEKNOLOJİ BARİYERLERİ KALKIYOR

Tek satır kod öğrenmeden programlama yapmak mümkünken herkesi kod yazmaya zorlamak anlamlı değil. Evet bu konuda yetenekli insanlar elbette kendisine yer bulacak. Ancak derin bilgi ve deneyimlerle donanmış olması gerekecek. Vasat yapay zekanın işi haline gelecek. İnsanlar biraz daha fark yaratmaya odaklanacak. Bu yüzden insanlar eleştirel düşünme, problem çözme ve analitik düşünme yeteneklerini geliştirmek zorunda. Birbirlerini ikna etmeye odaklanmak zorunda. Daha az kod ya da hiç kod yazmadan programlama yapmak mümkün hale geldiği dünyada yapay zeka ile tüm sektörlerdeki teknolojik bariyerler düşüyor. Dokunmatik ekranlarla insan merkezli tasarımların yayılmasını sağlayan mükemmel zamanlamalar vardı.

Bulut teknolojisi, genişbant mobil internet, insan merkezli tasarımlar bir araya gelince Apple iPhone mükemmel zamanlama ile geldiğini söyledik. Şimdi sıra 5G ile düşünce hızında internet, üretici yapay zeka, büyük veri analizi, dev veri merkezlerinin işlem yapma gücü nedeniyle ses yeni bir arayüz haline geliyor. İnsanlar evde, işte ve otomobillerde yeni nesil teknoloji araçlarını kullanacaklar. Türk Telekom eğitim teknolojileri iştiraki Sebit, yenilikçi çözümleri ve akıllı platform yapısıyla online eğitim sayesinde dönüşüm için adım atıyor. Öğrencilerin sağlam ve güçlü bir temel inşa etmelerini sağlamak üzere yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda eğitim uzmanları tarafından tasarlanan ve geçtiğimiz yıl kullanılmaya başlanan Vitamin İlkokul, soyut durumları somutlaştıran örnekler ve analojiler sayesinde ilkokul öğrencilerindeki muhtemel kavram yanılgılarının önüne geçiyor. İlgi çeken içeriklerle çocukları keşfetme yolculuğuna çıkararak öğrenmeyi kalıcı hâle getiren Vitamin İlkokul, çok sayıda etkinlik ve alıştırma imkânı sunarak öğrencilerin yıl içinde öğrendiklerini tatil dönemlerinde de pekiştirmelerini sağlıyor.











MERAKLI, GÖNÜLLÜ, ÜRETKEN KUŞAKLARIN 7 FORMÜLÜ



1- PROBLEM ÇÖZMEYE ODAKLAN, FARKLI DÜŞÜN

Çocuklar problem çözmeye odaklanmaları onları geliştiren temel değer haline geliyor. Bunun için basit üretim yaparak özgüven kazanacakları rutinler yaratmak zorundayız. Kısacası çocuklar daha küçük yaşlarda yaşadığı toplum ve kendisi için yenilikçi çözümler bulmaya odaklanmalı. Bu yüzden farklı bakış açılarına, farklı fikirlere açık olma gibi birlikte iş yapma kültürüne odaklanmak zorunda.



2- 3 BOYUTLU DÜŞÜN 3D YAZICIDA ÜRET

Çocuklar eğitim hayatının başında 3 boyutlu modeller geliştirme ve insansız hava araçlarını kullanma konusunda ekstra yeteneklere sahip. Çünkü hata yapmaktan korkmuyorlar ve hızlı öğreniyorlar. Bu yüzden yeni nesil 3 boyutlu modelleme ve 3 boyutlu yazıcılarla üretim konusunda daha kişiselleşmiş çözümler üretebiliyorlar. İşte bu yeteneklere eğitim hayatında yatırım yapmak önemli bir avantaj sağlıyor. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik konusunda da eğitimde kullanımlar sürekli artıyor. Böylece hem mesleki eğitim hem de örgün eğitimde VR ve AR uygulamalarının sayısı artıyor.



3- ROBOTLARI İŞ SAHİBİ YAPACAKLAR

İnsanlar robotları iş sahibi yaparken kendilerini işsiz mi bırakıyor? Bu sorunun yanıtı hem evet, hem hayır. Evet insanlar rutin ve ağır işlerden kurtulurken işbirlikçi robotlarla birlikte çalışmayı öğrenecek. Yani robotlarla işbirliği yapan insanlar yeni yetenekler kazanacak. Ortaya yeni meslekler çıkacak. Yazılım robotları da veri bilimi ve nesnelerin interneti teknolojileriyle çözümler bulmaya devam edecek.









4- MAKİNE ÖĞRENMESİ VE YAPAY ZEKA

İnsan gibi konuşan, anlam çıkaran, öğrenen yapay zeka teknolojisi bizi bir adım ileri taşırken eğitim sırasında büyük bir bağımlılığa sebep olacak gibi görünüyor. Üstelik yapay zeka bağımlılığı Google'a olan bağımlılıktan daha fazla etki yaratacak. Sonuçları doğru tahmin ederken kullanılan yöntemler bir süre sonra insan muhakeme yeteneklerinin körelmesine sebep olabilir. Bu yüzden yapay zeka yeteneklerini kullanırken dikkatli olmakta fayda var. Daha sofistike algoritmaların ve artan hesaplama kapasitesinin tanıtılmasıyla, olasılıklar genişler ve bu nedenle küresel ölçekte rekabet eden her modern işletme için bir zorunluluk haline gelir.



5- BLOK ZİNCİRİ VE AKILLI KONTRATLAR

Geleceği şekillendiren en önemli gelişmelerden biri merkeziyetsiz yapıda oluşturan blok zinciri çözümleri olacak. Bu tüm dünyayı şekillendirirken milyonlarca bilgisayara zaman damgası vurularak oluşturulan akıllı kontratlar güvenli bir sanal dünyanın yapı taşı olacak. Üstelik bu yeni nesil teknolojiler dijital ekonominin güvenle büyümesine katkı sağlayacak. Blockchain teknolojisinin ilerlemesi sürekli olarak ilerlemekte ve çeşitli kullanımlar için giderek daha güvenli, şeffaf ve dağıtılmış çözümler sunmaktadır. Blok zinciri teknolojisi sadece kripto para birimlerine uygulanmaz, aynı zamanda mal tedarik zincirini yönetmeyi, dijital kişileri doğrulamayı ve güvenli veri alışverişi yapmayı da sağlıyor. 2024'te daha fazla insan, çevrimiçi işlemlerde daha iyi güvenlik ve güven istedikleri için blok zinciri ve merkezsizleştirilmiş teknolojileri kullanmayı öğrenmesi gerekir.



6- EDGE COMPUTİNG GELECEĞİN MİMARİSİ

Edge computing, verileri ağın sınırında, kaynağa mümkün olduğunca yakın işleyen bir bilgi teknolojisi ağ mimarisi söz konusu. Bu şekilde, ana veri merkezinden bazı depolama ve hesaplama yükü merkezi olmayan hale getiriliyor ve veri kaynağına daha yakın depolanır ve/veya işleniyor. Bu teknoloji, 2024 yılında BT eğitimini dönüştüren teknolojiler arasında yer alıyor. Geleneksel sistemin aksine, ham veriler merkezi bir veri merkezine iletilip analiz edildiği yerde, analiz verinin oluşturulduğu noktada yapılıyor. Bu sonuçlar, anlık iş içgörüleri, ekipman için öngörücü bakım ve diğer faydalı sonuçlar gibi yalnızca belirli sonuçlar ana veri merkezine daha fazla inceleme ve insan etkileşimi için gönderiliyor. Bu nedenle, edge computing kavramı bilgi ve iş teknolojilerinin ölçeğini hızla yeniden şekillendirmektedir. Yapay Zeka (AI), doğal dil işleme, görüntü tanıma ve öngörü analitiğini geliştiren makine öğrenimi algoritmalarını geliştiriyor.



7- OTONOM ARAÇLAR YENİ NESİL HAREKET

Sadece 1 yüzyıl içinde insanoğlu büyük değişimler yaşadı. Şimdi yapay zeka, 5G, nesnelerin interneti, blok zinciri teknolojisiyle yeni nesil cihazlar ve bilgisayarlar tasarlanıyor. Yeni nesil hareketliliğin parçası olan tüm mobilite cihazları insanın hayatını yeniden şekillendirecek. Daha az kaza, daha az insan hatası, daha çok çeşitlilik göreceğiz. İnsansız hava araçları, otonom araçlar yeni regülasyonlar ve standartlar anlamına gelecek. Geleceği şekillendiren araçları çocuklarımız tasarlayacak.









OLİMPİK YILDIZLARIN SIRRI VÜCUDUNDAKİ VERİDE YATIYOR

Teknoloji bariyerlerini ortadan kaldıran akıllı cihazlar giyilebilir cihazlar sıradan insanların da veri odaklı spor yapmasını sağlıyor. Sadece olimpik sporcular değil, amatörler de akıllı saatler, giyilebilir teknolojilerle sağlık ve performansını ölçüyor. Paris Olimpiyatları'na sayılı günler kaldı. Türk Milli Futbol Takımı'nın Avrupa'daki başarısının daha fazlasını Kadın Milli Voleybolcularımız defalarca başardı. Üstelik hem olimpiyatlar hem de dünya liginde bu başarıların tesadüf olmadığını defalarca kanıtladılar. Şimdi Paris Olimpiyatları'na Kadın Voleybol Milli Takımı ve pek çok olimpik sporcumuz katılıyor. Kendinizi olimpik bir sporcu gibi sağlıklı bir yaşam için antrenmanlar hazırlayabilirsiniz. Giyilebilir teknolojiler, özellikle akıllı saatler bu konuda önemli anlık veriler sunuyor. Ancak, olimpik sporcuların antrenman programları son derece özelleştirilmiş ve bilimsel olarak desteklenmiş planlar içeriyor. Akıllı saatler bu seviyede bir rehberlik sunamaz, ancak kişisel antrenmanlarınızı daha verimli hale getirebilir ve sağlığınızı daha yakından takip etmenize olanak tanıyor. Kendi antrenmanlarınızda en iyi sonuçları almak için, akıllı saatlerin verilerini bir spor antrenörü veya sağlık uzmanı ile birlikte değerlendirmeniz faydalı olabilir. Uzun süredir kullandığım Apple Watch Ultra'nın diğerlerinden benim için farkı yüzme sporunda kendisini gösteriyor. Özellikle dalışta artık bir süredir kazandığım deneyimi anlık olarak takip etmemi sağlıyor. Sizde kısa koşularda, 5 ya da 10 kilometrelik maratonlarda kendi performansınızı takip edebilirsiniz. Bunu yaparken arkadaşlarınızla meydan okumalar yapmanızın hiç bir zararı yok. Bisikleti her gün kısa sürüşlerde kullansam bile hangi dik yokuşlarda nasıl tıkandığımı rahatlıkla görebiliyorum. Üstelik bisiklet pedalladığım yollarda kolayca yaptığımı anlayarak harekete geçiyor. Benim sadece onaylamamı bekliyor.



HAVUZ SEVENLERE GÜZEL HABERLER

Eğer bisikletiniz uygulama üzerinden bluetooth ile bağlysa anlık verileri takip kolaylaşıyor. Benim bisikletim bağlı değil ama daha ilk 200-300 metrede bisiklet pedalı çevirdiğimi algılayarak kaydetmek isteyip istemediğimi soruyor. Kolayca yaptığım her kilometreyi kaydediyor. Üstelik parkurun neresinde zorlandığımı da söylüyor. Eğer fazlaca elektrikli bisiklet kullanıyorsanız, rahatınızı bırakmanızı öneriyorum. Ayrıca havuzda Apple Watch kullananlara güzel haberler var. Ben denizi tercih etsem de özellikle havuzda yüzenler kişiye özel antrenörle çalışıyor gibi hissedecek. Sonbaharda aktif olacak özel Antrenmanlar, watchOS 11'de Havuz Yüzmeleri için kullanılabilir olacak ve size set çalışması ve toparlanma desteği ile aralıklı bir antrenmanı özelleştirme olanağı tanıyacak ve bir sonraki aralığa geçme zamanının geldiğini bildirmek için dokunsal uyarılar sunacak. TrainingPeaks gibi popüler koçluk platformları, doğrudan Apple Watch Antrenman uygulamasına aktarılabilecek Özel Antrenmanlar oluşturabilir.