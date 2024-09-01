Gördüğünüze inanmamak için çok sebep var

Bir görüntünün gerçek mi yoksa yapay zeka ile üretilmiş mi olduğunu anlamak bazen zor olabilir, çünkü yapay zekayla çok gerçekçi görüntüler üretilebiliyor. Ancak, gözlere ya da arka plandaki nesnelere bakarak gerçeği ayırt edebilirsiniz

Sosyal medya etkisiyle artık insanlar çok kolay kutuplaşabiliyor.

Birbirlerine karşı artık empati kurmuyor ve herkes kendi sanal dünyasında diğerinin yaşam tarzına saldırıyor. Kısacası böyle bir dünyada insanları aldatabilecek ve kutuplaştıracak görüntüyü üretmek hiç zor değil. Üstelik sadece kutuplaştırmak için değil, etkileşim almak için bile yapay zeka ile üretilen görüntüler var. Sosyal medyada paylaşılan videolarda bebeklerin başını sabunlayan kediler çok sevimli görünüyor. İnsanların hoşuna giden görüntüleri anında paylaşıyor.

Kısacası insanların hangi görüntülere nasıl tepki vereceğini tahmin etmek kolay. Peki karşımıza çıkan görüntülerin yapay zeka ile üretilip üretilmediğini anlamak mümkün mü? Şimdilik mümkün.



GÖRSEL SİMETRİYE DİKKAT

Yüz detayları ve simetriler insan görüntülerinin gerçek olup olmadığını anlamamıza yardımcı oluyor. Yapay zeka tarafından üretilen yüzlerde bazen gözler arasında asimetri, kulakların orantısızlığı veya yüzün bazı kısımlarında hatalar olabilir.

Yapay zeka görüntülerinde arka plandaki detaylar genellikle bulanık, mantıksız veya çelişkili olabilir. Nesnelerin yerleşimi garip gelebilir.

Sadece görseller değil, yazılı metinlere bakarak ipucu yakalayabiliriz. Görüntü üzerinde yer alan metinlerde dil bilgisi hataları, anlamsız sözcük dizileri ya da yazı tipinde tutarsızlıklar olabilir.



GÖZLERDEKİ DONUKLUK

Gözler de yapay zeka konusunda ipucu verir. Yapay zeka ile üretilmiş görüntülerde gözlerde donukluk veya gerçek dışı bir parlaklık olabilir. Işık ve gölge geçişlerinde mantıksızlık, birden fazla ışık kaynağı varmış gibi görünen garip ışıklandırmalar olabilir.

Görüntüyü yakınlaştırarak pikselleri inceleyin. Yapay zeka ile üretilen görüntülerde belirli bölgelerde renk kaymaları, pürüzlülükler ya da "yapay" bir his olabilir. Google veya Yandex gibi araçlarla görüntüyü aratarak, orijinal kaynağını bulabilir ve gerçek olup olmadığını anlayabilirsiniz. Bazı özel yazılımlar, görüntünün yapay zeka ile üretilip üretilmediğini tespit edebilir. Örneğin, "Deepware Scanner" gibi araçlar derin öğrenme tekniklerini kullanarak bu ayrımı yapabilir.







İSTANBUL LODOS

İşte İstanbul'da güçlü bir lodos fırtınası sırasında oluşturulmuş gerçekçi bir sahne. Bu görüntüde Boğaz'da yüksek dalgalar, karanlık bulutlar ve rüzgarın şiddetini yansıtan detaylar yer alıyor. Lodosun dramatik ve yoğun etkisini bu görselde görebilirsiniz.



PORTREDEKİ DETAYLARA BAKIN!

İşte yapay zeka tarafından üretilmiş bir portre görseli. Bu görselde gerçekçi detaylar bulunmasına rağmen, gözler, kulaklar veya ışıklandırmada yapay zeka üretimi olduğunu düşündürebilecek küçük kusurlar fark edebilirsiniz. Bu tür ince detaylar, bir görüntünün yapay zeka ile mi yoksa gerçek bir fotoğrafla mı oluşturulduğunu anlamada yardımcı olabilir.







KAYIT VE META VERİLERİ KONTROL EDİN

Görüntünün meta verilerini kontrol ederek, nasıl üretildiği hakkında ipuçları alabilirsiniz. Ancak bu veriler bazen silinebilir veya değiştirilebilir. Görüntünün bağlamı ve içerdiği öğeler mantıklı mı?

Garip, abartılı veya gerçek dışı görünen unsurlar var mı? Bu yöntemler tamamen kesin olmayabilir, ancak bir görüntünün gerçek ya da yapay zeka ile üretilmiş olup olmadığını anlamak için iyi bir başlangıç noktası sunar. Yapay zeka teknolojileri hızla ilerliyor, bu yüzden bu tür görüntülerle karşılaştıkça dikkatli olmak önemli.

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MAVİ TİK ALMAK İSTEYENLER BİR ADIM ÖNE ÇIKSIN



Yeni çağın itibar araçlarından biri sosyal medya hesaplarında mavi tik kazanmak haline geldi. Türk Telekom blog sayfalarında işlemin nasıl yapılacağını anlatıyor.

Mavi tikler, bir hesabın doğrulanmış olduğunu göstermek için verilen rozetlerin ismi. Sosyal medya platformlarındaki hesaplar arasındadoğrulanmış hesapların ayırt edilebilmesine yardımcı olan mavi tik rozetleri ünlü ve tanınmış kişilerin, ya da belirli kurum ve kuruluşların hesapların taklit edilmesinin önüne geçilmesini sağlıyor.

Birçok sosyal medya hesabında bu rozet mavi tik simgesi ile gösteriliyor. Rozet sayesinde resmi hesapları diğer hesaplardan ayırt etmek oldukça kolay. Instagram, Facebook, Twitter (X) gibi birçok uygulamada mavi tik almak mümkün.

Mavi tik simgesi, birçok sosyal medya platformunda kullanıcı isimlerinin yanlarında yer alan simgelerin ismi. Doğrulanarak mavi tik sahibi olan hesaplar takipçi ve kullanıcılara güven vererek onların gerçek ve orijinal hesapları ayırt edebilmesini sağlıyor. Mavi tik, dolandırıcılık gibi çeşitli yasa dışı sorunların önüne geçilmesinde de etkili bir sistem. Mavi tik sahibi olmak için kimlik doğrulaması uygulamalarının gerçekleştirilmesi gerekebiliyor. Bazı sosyal medya uygulamalarında yalnızca belirli kriterleri sağlayan kişilere mavi tik verilirken bazılarında para karşılığı hemen her hesaba mavi tik rozeti verilebiliyor.







MAVİ TİK AVANTAJI

Mavi tik rozetleri sağladıkları avantajlarla da kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih edilen sosyal medya platform özelliklerinin başında geliyor. Kurumsal kimliğe sahip olan kişi ve kurumların mavi tik alması ile güvenilirlikleri artıyor ve böylece dijital pazarlama süreçleri daha güvenli bir hâl alıyor. Mavi tik sayesinde hesabın önemli bir amacı olduğu görülebiliyor ve marka bilinirliğinin artması sağlanıyor.

Mavi tik sayesinde çeşitli kullanıcılarla etkileşim kurma oranı ve güvenli etkileşim oranı artıyor. Sosyal medya kullanıcıları arasında bu hesaplara daha fazla ilgi gösterildiği de görülüyor.



FARKLI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA MAVİ TİK ALMAK

Mavi tik alma kriterleri çeşitli sosyal medya platformlarında değişkenlik gösterebiliyor. Bazı platformlar, parayla mavi tik alma özelliğini aktif edebilirken bazıları bu özelliği yalnızca belirli kullanıcıların kullanımına açıyor.



1. INSTAGRAM POPÜLERLİK ARIYOR

Instagram mavi tik alma özelliğinin aktif hale getirilebilmesi için öncelikle bir başvuru yapılması gerekiyor. Instagram'da mavi tik alma süreci, gerçekleşme süresinin kısa olması ile Instagram kullanıcılarının ilgisini çekiyor. Instagram'da mavi tik alabilmek için öncelikle hesabın bilinir bir kişi veya kuruma ait olması gerekiyor.



2. TWITTER (X), PARAYLA SATIYOR

Twitter mavi tik alma özelliğinin aktive edilebilmesi için mavi tik satın alma sürecinin takip edilmesi gerekiyor. Yeni gelen güncellemelerle Twitter üzerinden herkes para karşılığında mavi tik rozetine sahip olabilir.



3. FACEBOOK ŞARTLARINA UYUM BEKLİYOR

Facebook üzerinden mavi tik rozeti almak için platformun topluluk standartlarına ve hizmet şartlarına uymak, bilinir bir kişi ya da kurum olmak ve profil bilgilerinde gerekli yerlerin doldurulmuş olması gibi unsurlara dikkat etmek gerekiyor.