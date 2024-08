Üretken yapay zeka rekabeti tüm akıllı araçlara taşınıyor

Yapay zeka rekabetinin ilk etkilediği şirket Google oldu. Mevcut Google asistanlar TV, home, otomobil, mobil ve bilgisayar gibi tüm platformlarda Gemini Live’a dönüşüyor. Gemini Live pek çok bağlantılı uygulama ile Advanced abonelerine sunuluyor

Devlerin üretken yapay zeka rekabeti ilk olarak asistanları değiştiriyor. Yıllardır çok büyük sıçrama kaydetmekte zorlanan Apple Siri, Google Asistan ve Amozon Alexa gibi dijital asistanlar yapay zeka rekabetiyle kendilerine dev bir rakip buldular. Özellikle Google, Open AI'ın Chat GPT'nin başarılı sonuçlarının ardından daha tutarlı adımları nihayet atabiliyor. Google yapay zeka rekabetinde önceliği ev, mobil ve tüm platformlara taşıyor. Yani rekabet akıllı telefon ve bilgisayarlardan diğer alanlara yayılıyor. Google platform şirketi olma yeteneğini kullanıyor. Google yeni üretken yapay zekanın daha fazla yeteneğe sahip olacağını ve kullanıcılara daha çok zaman kazandıracağını iddia ediyor. Gemini, daha doğal, konuşma odaklı ve sezgisel olurken yeni bir yardım düzeyi sunacak yapay zeka destekli mobil yardım sağlamak için gelişiyor. Hem Android hem de iOS'ta kullanılabilecek.



TÜM ARAÇLARDA GEMİNİ LIVE

Gemini Live, Gemini ile serbest akan konuşmalar yapmanızı sağlayan mobil bir konuşma deneyimi haline dönüşüyor. Yeteneklerinize veya derecenize uygun potansiyel işler hakkında beyin fırtınası yapmak ister misiniz? Gemini ile canlı yayına geçin ve onlara sorun. Belirli bir noktaya daha derinlemesine dalmak için yanıtın ortasında bile sözünü kesebilir veya bir konuşmayı duraklatıp daha sonra geri dönebilirsiniz. Cebinizde yeni fikirler hakkında sohbet edebileceğiniz veya önemli bir konuşma için pratik yapabileceğiniz bir yardımcıya sahip olmak gibidir.









İLK ETAPTA İNGİLİZCE OLACAK

Gemini Live ayrıca eller serbest olarak da mevcut Gemini uygulaması arka planda çalışırken veya telefonunuz kilitliyken konuşmaya devam edebilyorsunuz. Böylece tıpkı normal bir telefon görüşmesinde olduğu gibi hareket halindeyken konuşmanıza devam edebiliyorsunuz. Gemini Live bugün Android telefonlardaki Gemini Advanced abonelerine İngilizce olarak sunulmaya başlanıyor ve önümüzdeki haftalarda iOS ve daha fazla dile genişleyecek. Gemini ile konuşmayı daha da doğal hissettirmek için aralarından seçim yapabileceğiniz 10 yeni ses sunuluyor, böylece sizin için en uygun tonu ve stili seçebiliyorsunuz.



IPHONE'U GERİDE BIRAKMAYI İSTİYOR

Google Gemini Live entegrasyonu sonrası akıllı telefon yarışında Apple iPhone'a da üstünlük kazanma iddiasını da taşıyor. Üstelik bunu yaparken daha çok uygulama desteği ile rakiplerini geride bırakmayı hedefliyor. Gemini, bugün kullandığınız tüm Google uygulamaları ve araçlarıyla entegre olarak büyük ve küçük görevlerde yardımcı olabilir. Diğer asistanlardan farklı olarak, bunu uygulamalar ve hizmetler arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan yapıyor. Önümüzdeki haftalarda Google'ın diğer uygulamaları; Keep, Tasks, Utilities ve YouTube Music'teki genişletilmiş özellikler dahil olmak üzere yeni uzantılar başlatıyor.



GOOGLE'IN YENİ TELEFONU PİXEL 9'DA KULLANILACAK

Gemini uygulaması bir yaşından küçük ve alışveriş listelerinizi güncellemenize, e-postalar hazırlamanıza ve hatta yaklaşan bir iş görüşmesi için sizinle prova yapmanıza yardımcı olarak size zaman kazandırabiliyor. Yapay zeka güçlü yeni yeteneklerin kilidini açarken aynı zamanda yeni zorluklar da sunuyor. İronik bir şekilde, doğal dili daha iyi yorumlayabilen ve karmaşık görevleri yerine getirebilen büyük dil modellerini kullanmak, basit görevlerin tamamlanmasının genellikle biraz daha uzun sürdüğü anlamına geliyor. Üretken yapay zeka çok çeşitli görevleri tamamlayacak kadar esnek olsa da bazen beklenmedik şekillerde davranabilir veya yanlış bilgi sağlayabiliyor. Google Pixel 9'da varsayılan asistan olarak Gemini kullanılabilecek. Ancak Google Pixel henüz resmi olarak Türkiye'de satılmıyor.

***

AKILLI TELEFONLARIN ONARIM DOSTU OLMAMASI TESADÜF DEĞİL

İnsanlar maaşlarının önemli bölümünü akıllı telefonlara ayırıyor. Ancak en basit onarım için bile binlerce lira ödemek zorunda kalıyor. Üstelik akıllı telefonlar onarılamadığı için yenilenebilir bir telefon pazarı bile oluştu

Akıllı telefonlar hayatımızın merkezi haline geldi. İnsanın sosyal halinin uzantısı haline gelen dokunmatik ekranlı hayat arkadaşları fiyatları her gün yukarı çıkıyor. Her yıl milyonlarca insan akıllı telefonlarını değiştirmek zorunda kalıyor. Peki modern akıllı telefonlar ne kadar onarılabilir? Akıllı telefonların artan fiyatları, enflasyon, döviz kurlarındaki oynaklık derken pek çok insan için akıllı telefon ve internet için aylık kazancının önemli bölümünü ayırıyor. Yaşı 40'ın üstünde olanlar için yeni bir ayakkabı ya da sınırlı oyuncak sahibi insanalar için akıllı telefona ödenen para çok. Ancak sosyal hayati, mahremiyet ve itibar duygusu farklı kuşaklar için akıllı telefon sosyal hayat, yüksek itibar anlamına geliyor. Böyle olunca akıllı telefona ödenen bütçeler sürekli artıyor. Üstlelik tamir edilmeleri de son derece zor. Bugün en yaygın akıllı telefonların ortaya çıkmasından önce, üreticiler cihaz sahiplerinin en azından telefonlarının pilini kendilerinin değiştirmesine izin veriyordu. Telefonlar daha karmaşık hale geldikçe ve Apple gibi şirketler evde tamir edilebilirliği sınırlamak için güvenlik ve kalite nedenlerini öne sürerken, çoğu modern akıllı telefon, pil dışında herhangi bir şeyi değiştirmek için eğitimli uzmanlar gerektiriyor. Ve hatta bu durumda bile, bu belirli parçanın değiştirilmesi genellikle üçüncü taraf araçlar ve belirli bir el becerisi gerektiriyor.









YETENEKLERİ YARIŞIYOR

DIY onarım web sitesi ve tamir etme hakkı savunucusu iFixit'e göre, güçlü yapıştırıcı ve özel vidalar, Apple, Google ve Samsung tarafından piyasaya sürülen çoğu mevcut akıllı telefonun onarılabilirlik endeksinde düşük puanlar almasının başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Dün yıllık Made by Google etkinliğinde ayrıntıları verilen Pixel 9 varyantları tarafından değiştirilecek olan Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, iFixit uzmanlarından 10 üzerinden altı puan aldı. Bu puan, belgelerin ve onarım parçalarının bulunabilirliği ve cihazın onarılabilirlik için tasarlanıp tasarlanmadığına göre hesaplanır. Örneğin, bir pil yalnızca kolayca ulaşılabilen noktalara yapıştırılmışsa veya üretici belirli bir alet gerektirmeyen vidalar kullanıyorsa, ilgili cihaz daha iyi puanlar alır. İkincisi, örneğin, Samsung Galaxy S23 Ultra'nın tartışılmasında belirtiliyor. Telefon on üzerinden dört puan alsa da, normal yıldız başlı vidaların kullanımı olumlu olarak görülüyor.



ÖZEL YAZILIM

Apple akıllı telefonları genel olarak on üzerinden dört puan alıyor. Ancak, iFixit mevcut iPhone serisini hâlâ geçici bir temelde değerlendiriyor ve pillerin ve ekranların mekanik açıdan değiştirilmesinin kolaylığını övüyor. iPhone'lar ayrıca, bileşenleri dijital bir seri numarası aracılığıyla belirli bir cihazla eşleştiren yaygın parça eşleştirme uygulaması nedeniyle de düşük puan alıyor. Yalnızca özel yazılım bir cihazı ve parçalarını ayırabildiğinden, bağımsız bir tamir atölyesi veya sahipler tarafından onarılabilirlik büyük ölçüde azalır. On üzerinden dört puan aynı zamanda iFixit'in tüketicilere cihazlarını kendilerinin tamir etmeye çalışmamalarını önerdiği eşiktir, çünkü bu "gerektiğinden daha zor" olacaktır.

***



VERİ FARKINDALIĞI ARTTIKÇA SİBER SALDIRI RİSKİ DÜŞÜYOR

Kişisel verilerin korunması konusunda yapılan her farkındalık çalışması siber saldırılara karşı bireylerin ve kurumların direnç kazanmasını sağlıyor. Türk Telekom blog sayfalarında sunduğu bilgilendirmelerle toplumsal veri farkındalığının artırılmasına katkı sağlıyor. Veri koruma, kişisel veya kurumsal verilerin yetkisiz erişim, kayıp veya bozulmaya karşı korunmasını sağlayan önlemleri kapsıyor. Bu koruma, veri ihlallerinin önlenmesi, risklerin en aza indirilmesi ve gizli bilgilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla hayati bir rol oynuyor. "KVKK açılımı nedir?"sorusu, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu"nun kısaltması olarak cevaplandırılıyor. "KVKK nedir?"sorusu ise kişisel verilerin işlenme sürecinin kontrol altında tutulması ve buna bağlı olarak hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlayan kanun olarak belirtiliyor.









KURUMLAR KORUMAKLA YÜKÜMLÜ

Kişilerin belirli hizmetlerden yararlanabilmesi için bazı kişisel verilerini paylaşması gerekiyor. Kurum ve markalar ise aldıkları bu verilerin korunmasını sağlamakla yükümlü. Bu sayede bireyler, kişisel bilgilerinin bilinmeyen yerlere ulaştırılmayacağını bilerek ürün ve hizmet satın alabiliyor. 2016'da Resmî Gazete'de yayınlanan ve yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesiyle birlikte bu verilerin koruma altına alınmasını hedefliyor. Temel hak ve özgürlüklerin korunmasına katkıda bulunuyor. KVKK çeşitli kurumlar ve kuruluşlar tarafından kullanılıyor. Kişisel verilerin işlenmesi birçok kişinin merak ettiği bir konu. KVKK kapsamında kişisel verilerin işlenmesi, toplanılan kişisel verilerin incelenmesi, işlenmesi, kaydedilmesi ve depolanması gibi çeşitli aşamaları içeriyor. Bu bilgiler gerekli görülmesi durumunda yurt içi ve yurt dışı aktarımında kullanılabiliyor.



KVKK AÇILIMI VE ANLAMI

"KVKK ne demek?"sorusu birçok kişinin merak ettiği soruların başında geliyor. Hemen her yerde karşılaşabileceğiniz KVKK genel olarak kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması olarak açıklanabilir. KVKK kapsamında kişisel verilerin işlenmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı temel esaslar bulunuyor. Hukuka uygunluk, doğruluk ve güncellik, belirli amaçlar için kullanım, gerektiği süre kadar koruma gibi unsurlar KVKK'nın esasları içinde kendine yer buluyor.