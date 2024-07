Kendinizi müziğin ritmine kaptırma zamanı

Müziği her yerde her cihazdan dinlemeye odaklandıysanız; müzik servisleri, hızlı mobil internet bağlantısı, kablosuz gürültü engelleyen kulaklıklar, akıllı bluetooth hoparlörlerle müzik deneyiminizi üst seviyeye çıkarın

Müziği her yerde her cihazdan dinlemeye odaklandıysanız, müzik servisleri, hızlı mobil internet bağlantısı, kablosuz gürültü engelleyen kulaklıklar, akıllı bluetooth hoparlörler ve pürüssüz deneyime eşlik eden mekanlar müziğe kulağınızı açın Evde, yolda, plajda, kampta, işte önemli rapor hazırlarken önce sınırsız dijital müzik servisimiz olacak. Ardından kablosuz ve akıllı hoparlör, kablosuz aktif gürültüyü engelleyen kulaklık hayal edin. Akıllı televizyon veya ses sistemine bağlanarak Muud uygulamasından müzik akışı sağladığınızı düşünün. Sesin kalitesi nasıl olsun dedikten sonra, bazı insanlar için akan sular durur. Kayıpsız müzik dinlemek isterler. Türk Telekom'un Muud uygulamasını kullanarak kablosuz müzik keyfi yaşamak için çeşitli donanım seçenekleri mevcut. Ancak en önemlisi müzik deneyimi olunca Türk Telekom Muud uygulaması sadece akıllı telefondan değil, hemen her cihazdan erişebileceğiniz dev bir müzik arşivini kullanıma sunuyor.









DENEYİME ÖZEL TASARIM

Amazon Echo, Google Home gibi akıllı hoparlörler sesli komutlarla müzik çalabilir, Muud gibi müzik uygulamalarıyla entegre çalışabiliyor. Bu donanımlar, Muud uygulamasındaki müzikleri yüksek kalitede ve kablosuz olarak dinlemenizi sağlar. Kullanım amacınıza ve bütçenize uygun bir seçim yapabilirsiniz. İyi bir müzik ve ses deneyimi için dikkat edilmesi gereken birkaç önemli faktör var. Bir kulağınızdan girip öbüründen çıksın diye bu sözler söylenmedi. İyi bir ses sistemi, geniş bir frekans aralığı sunuyor. Bas, orta ve tiz seslerin net bir şekilde duyulabilmesi için geniş bir frekans tepkisi aralığı önemli. Düşük THD (Total Harmonic Distortion) değerleri, daha az bozulma ve daha temiz ses sağlıyor. Büyük hoparlörler daha güçlü baslar verebilirken, küçük hoparlörler taşınabilirlik sağlar. Ayrıca, 2.1, 5.1 gibi surround sistemler daha zengin bir deneyim sunar. Kulak içi, kulak üstü ve kulak çevresi kulaklıklar arasında konfor ve ses yalıtımı açısından farklara sahip. Hoparlörlerin yerleştirilme şekli ve odadaki yerleşim, ses kalitesini etkileyebilir. Hoparlörleri duvarlardan ve köşelerden uzak tutmak genellikle daha iyi bir ses sağlar. Yalıtım ve yankı içinde bulunduğunuz odada ya da salonda havayı tümden değiştiriyor. Halı, perde ve duvar kaplamaları gibi yumuşak yüzeyler, yankıyı azaltarak daha net bir ses elde edilmesine yardımcı olur.









YÜKSEK KALİTEDE DENEYİM

Yüksek kaliteli ses dosyaları (örneğin FLAC, ALAC) ve yüksek çözünürlüklü ses akış hizmetleri (örneğin Tidal, Deezer HiFi) daha iyi ses kalitesi sunar. Kullanılan telefon, bilgisayar veya medya oynatıcının dijital-analog dönüştürücü (DAC) kalitesi de önemli. aptX, AAC gibi yüksek kaliteli codec'ler, Bluetooth üzerinden daha iyi ses kalitesi sunuyor. Kablolu bağlantılar görüntü kirliliği yaratsa da önemli avatajlar sağlar. Analog bağlantılar genellikle en iyi ses kalitesini sunar, çünkü veri sıkıştırması yoktur. Aktif gürültü engelleme özelliği gürültülü ortamlarda daha iyi bir dinleme deneyimi sağlıyor. EQ ayarları ile ses profilini kişisel tercihlere göre ayarlama imkanı sunuyor. Yani ses deneyiminiz kişiselleşiyor. İyi bir müzik ve ses deneyimi, kişisel tercihlere ve kullanım senaryolarına bağlı olarak değişebilir. Bu faktörleri göz önünde bulundurarak ihtiyaçlarınıza en uygun ekipmanı seçebilirsiniz.









ANALOG ARŞİVİ DİJİTALE TAŞI

Kayıpsız müzik dinlemek isteyen audiophile (audiofill) kullanıcılar, yüksek kaliteli ses deneyimini ön planda tutar ve bu doğrultuda bazı özel donanım ve yazılımlar tercih ederler. İşte bu kullanıcılar için öneriler hazırladık. Audioquest DragonFly, Schiit Modi, Chord Mojo gibi kaliteli DAC'ler, dijital sinyali yüksek doğrulukta analog sinyale dönüştürüyor. İhtiyaca göre taşınabilir veya masaüstü DAC'ler tercih edilebilir. Yüksek empedanslı kulaklıklar için güçlü ve temiz sinyal sağlar. Stereofonik hoparlör sistemleri için entegre amplifikatörler, hem DAC hem de amplifikatör işlevi görebilir. Yüksek kaliteli kulaklıklar referans kulaklıklar, geniş frekans tepkisi ve detaylı ses sunuyor. Hi-Fi Hoparlörler Bowers & Wilkins, KEF, Focal gibi markaların hoparlörleri, detaylı ve zengin bir ses sahnesi sunuyor. Kaliteli ses kabloları (RCA, XLR, optik kablolar), sinyal kaybını ve parazitleri minimuma indiriyor. Hoparlör ayakları, akustik paneller, ve bass trap'ler, odadaki akustik özellikleri optimize ederek daha net bir ses duymanızı sağlar.









BANA KULAKTAKİ PASLARI SİLECEĞİNİZE SÖZ VERİN

Pek çok kişinin kulaklık konusunda sabit fikirli olduğunu biliyorum. Berberini değiştiremeyenler gibi kulaklık için sabit markaları aklınıza geldiğini biliyorum. Ben farklı bir cihaz deneyimlereyerek sorunuzu yanıtlayacağım. Dyson, markasını ilk duyduğunuzda "hava, yer temizleyen cihazın kulağımızda işi ne" diye soracak olursanız, ben de size gürültü engelleyerek kulaktaki pası sildiğini söyleyebilirim. Sonuçta kablosuz gürültü engelleyen kulaklık kategorisinde bildik markalar dışında Dyson bu gürültü engelleme işini kafaya takıyor. Bu yüzden sessizliğin mühendisleri tüm cihazlarda sesi minimuma indirme deneyimlerini kendilerine ait patentli algoritmalarla gürültü engellemeye dönüştürmüşler. Şimdi gelin bu işi nasıl yaptıklarına yakından bakalım. Önce dış seslerin iyi analiz edilmesi için mikrofonlar lazım. Yanlış duymadınız, kulaklık derken gürültüsünü engelleyeceğiniz sesleri iyi duyup analiz etmek şart. İşte gürültü engellemenin anahtarını Dyson Ontrac 8 mikrofonla veriyor. Dyson Ontrac'ın açık ara farklı olan deneyimi gürültü engelleme, ses deneyimi ve pil ömrünü sayabilirim. Teknik değerlerle kafanızı ütüleyerek bunu anlatmayacağım. 55 saatllik pil ömrü gerçekten rakiplerinden en çok ayrışan yönü diyebiliriz. Bir seyahat sırasında uzun süre kullanımda bile şarj derdi kalmıyor. Gürültü engellemesi de benzer şekilde nereye odaklanıyorsanız, size destek oluyor. Uçakta, paylaşımlı ofiste, ada vapurunda kalabalık içinde müziğe ve manzaraya odaklanmanızı sağlıyor. Diğer cihazlarla eşleşmesi oldukça kolay. Kulaklığın etrafına konmuş navigasyonlar kolayca kullanmanıza yardımcı oluyor. Yani spor yaparken bas gitaristin parmaklarının tellere sürtünme sesi, davulun üstünde oluşan en küçük ses bile müzik kulağı gelişmiş kullanıcıları da memnun etmeye çalışıyor. Ya Derin alt bas ve yüksek ses kalitesiyle 6Hz - 21kHz arasında, sesteki gizli ayrıntıları ortaya çıkarıyor. Uzun seyahatlere giden sporcular ve tatilciler için 2 haftalık kullanım için 1 defa şarj yeterli oluyor. Üstelik tüm telefonların USB-C girişi kullandığını düşünecek olursanız, hiç sorunolmuyor. Piller kulaklıkların yastığı gibi yanlarda bulunuyor. Ayrıca kişiselleştirilebilir kulaklık yastıkları ve dış kapaklarla istediğiniz renklerde kullanılıyor. Kulaklık yastıkları gelişmiş konfor ve gürültü engellemek için ultra yumuşak mikrofiber ve yüksek dereceli köpükten üretilen Dyson OnTrac, dört renk seçeneği ve ilave olarak sunulan kulaklık yastığı ve dış kapak çeşitleri ile 2000'den fazla renk kombinasyonu yaratılabilecek şekilde kişiselleştirilebiliyor.



KAYIPSIZ MÜZİKSEVERLER BİR ADIM ÖNE ÇIKSIN

Eğer ilgilendiğiniz kayıpsız müzik servisleri ise Tidal, Qobuz, Amazon Music HD gibi her cihazdan kullanabilirsiniz Bu hizmetler, FLAC formatında kayıpsız müzik akışı sunar ve geniş bir müzik kataloğuna sahip. Ayrıca var olan dosyaları çalmak isterseniz müzik oynatıcı yazılımlar da var. Foobar2000, Audirvana, Roon gibi yazılımlar, yüksek kaliteli ses dosyalarını çalabilir ve gelişmiş ses yönetimi özellikleri sunuyor. Kayıpsız müzik dosya yönetim programı olarak FLAC formatını değil, ALAC, WAV da kayıpsız formatlarda müzik dosyalarını tercih edenlere, orijinal kayıt kalitesinin korunmasını sağlıyor.



NE DİNLEDİĞİNİZ KADAR NEREDE DİNLEDİĞİNİZ DE ÖNEMLİ

Müzik dinlediğiniz ya da film izlediğiniz odanın akustiği de dinlediğiniz format kadar önemlidir. Akustik paneller sesin yankılanmasını azaltarak daha temiz bir ses deneyimi sağlıyor. Hoparlörü evde erkekler karar verse de yerine kadınlar karar veriyor. Ancak hoparlör konumu hoparlörün doğru yerleştirilmesi, ses sahnesini ve bas tepkisini iyileştiriyor. Elbette gürültü yalıtımı da dinlediğiniz sesin kalitesinde doğrudan etkisi vardır. Dış seslerin etkisini azaltmak, müziği daha net ve detaylı bir şekilde duymanızı sağlar. Bu öneriler, kayıpsız müzik deneyimini en üst düzeye çıkarmak isteyen audiophile kullanıcılar için kapsamlı bir rehber sunar. Kişisel tercihler ve bütçeye göre bu unsurları uyarlayarak en uygun kurulumu oluşturabilirsiniz.



ZENGİN VE GENİŞ BİR SES ALANI SUNAN SEÇENEKLER

Kablosuz bluetooth hoparlörler artık evinizde eğlencenin merkezi haline geliyor. Akıllı telefon, televizyon ve kablosuz bluetooth ile bağlayacağını her cihazı eğlenceye dahil edebilirsiniz. Bu açıdan kısa bir süre deneyimlediğim Sony SRS-RA5000 Bluetooth Hoparlör, geniş bir odayı kapsayacak şekilde tasarlanmış bir cihaz. Öne çıkan özellikleri arasında, Sony'nin 360 Reality Audio teknolojisi ile donatılmış olması ve Immersive Audio Enhancement modu yer alıyor. Bu teknoloji, müziği daha çevresel ve derin bir şekilde duyulmasını sağlamak için tasarlanmış. Hoparlörde yukarı doğru bakan üç hoparlör, yanlarda üç hoparlör ve altta bir subwoofer bulunuyor. Böylesi bir tasarımın 7 sürücü ünitesiyle 360 derece bir ses deneyimi yaratmasını sağlıyor. Sony SRS-RA5000, özellikle yüksek çözünürlüklü ses (Hi-Res Audio) desteği ve DSEE HX dijital ses geliştirme motoru ile donatılmış. Bu da düşük kaliteli ses kaynaklarını iyileştiriyor. Ancak, standart stereo ses kaynakları Immersive Audio Enhancement modu açıldığında bazen sıkıştırılmış ve boş gelebilir. Bu hoparlör, en iyi performansı Sony'nin 360 Reality Audio formatında sunuyor. Bu nedenle bu formatı destekleyen müzik hizmetlerine (Tidal, Deezer) abone olan kullanıcılar için daha uygun olabilir. Genel olarak, Sony SRS-RA5000 ev kullanımı için tasarlanmış bir cihazdır ve taşınabilirlik sunmaz. Büyük boyutu ve AC güç kaynağına bağlı çalışması nedeniyle sabit bir konumda kullanılması amaçlanmış. Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısı, ayrıca Google Chromecast desteği ile çeşitli bağlantı seçenekleri sunuyor. Bu hoparlör, özellikle zengin ve geniş bir ses alanı arayan kullanıcılar için iyi bir seçenek olabilir, ancak Immersive Audio Enhancement modu her durumda en iyi sonucu vermeyebiliyor.