Yapay zeka ile daha verimli ve güvenli bir gelecek mümkün

Telefonlardan bilgisayarlara, kameralardan akıllı sağlık cihazlarına kadar yapay zeka teknolojisi kullanılan ürünler, kullanıcıları memnun ediyor. Yapay zeka rüzgarından etkilenen ürünlerin sağladığı faydalara yakından bakalım

Yapay zeka (AI) destekli bilgisayarlar ve telefonlar, günlük yaşamı kolaylaştıran, kişiselleştirilmiş deneyimler sunan ve kullanıcıların verimliliğini artıran özellikleri nedeniyle büyük ilgi çekiyor. Open AI'ın ChatGPT ile açtığı yolda pek çok uygulama kullanılmaya başladı. Kurumlar daha tedbirli yaklaşırken özellikle verimliliğe etkisi dolayısıyla dijital içerik oluşturucular büyük ilgi gösteriyor. Kişisel kullanıcı deneyiminden verimliliğe, geliştirilen performanstan güvenlik uygulamalarına hatayı minimuma düşüren çözümler sunuyor. Kişiselleştirilmiş Kullanıcı Deneyimi yetenekleri sayesinde yapay zeka kullanıcıların davranışlarını ve tercihlerini analiz ederek onlara özel öneriler sunuyor. Örneğin: Telefonlarda, AI destekli kameralar sahne tanıma ve otomatik ayar yapma özellikleriyle daha kaliteli fotoğraflar çekiyor. Bilgisayarlarda, AI tabanlı işletim sistemleri ve yazılımlar, kullanıcıların sık kullandığı uygulamalara veya işlemlere öncelik veriyor.

VERİMLİLİK VE GELİŞMİŞ PERFORMANS

Yapay zeka rutin görevleri otomatikleştirerek zamandan tasarruf sağlıyor. Örneğin, telefonlarda sesli asistanlar (Siri, Google Asistanların vasatlığı bitiyor) hatırlatmalar oluşturma, mesaj gönderme veya bilgi arama gibi görevleri hızla yerine getiriyor. Bilgisayarlarda AI tabanlı yazılımlar, belgeleri düzenler, analiz yapar veya verileri optimize ediyor. Yapay Zeka destekli cihazlar, donanımın daha etkin kullanımını sağlıyor. işlemci gücünü optimize ederek pil ömrünü uzatıyor ve uygulamaların daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Oyun ve grafik işleme gibi yoğun görevlerde yapay zeka, daha akıcı bir deneyim sunuyor.

YARATICI SÜREÇTE ETKİLİ

Telefonlar, sağlık verilerini izleyerek kişisel sağlık hedeflerini destekliyor (ör. kalp atış hızı, adım sayar). Bilgisayarlar, güvenlik tehditlerini algılayan ve koruyan yapay zeka destekli yazılımlar sunuyor. Özellikle dijital içerik geliştirenler, tasarımcılar, müzisyenler yapay zeka ile müzik ve video düzenlemeden, metin yazarlığı ve grafik tasarımına kadar birçok yaratıcı süreçte kullanıcıları destekliyor. Örneğin, oyunlarda AI destekli karakterler ve dinamik zorluk ayarları deneyimi geliştiriyor. Yapay zeka destekli cihazlar, teknolojideki yenilikleri takip eden kullanıcılar için cazip hale geliyor. Bu cihazlar genellikle en son teknolojiyle donatılmıştır ve geleceğin iş dünyasına veya yaşam tarzına uyum sağlamak için bir araç olarak görülüyor.



YENİ MESLEKLERLE ÇALIŞMA HAYATI DEĞİŞİYOR

Pandemi sonrası artan uzaktan çalışma ve eğitim ihtiyaçlarıyla birlikte, yapay zeka destekli cihazların kullanımı daha çok artıyor. Daha verimli toplantılar için otomatik not alma ve sesli komutlarla kontrol özellikleri sağlıyor. Öğrenme materyallerini kişiselleştirerek eğitimi daha etkili hale getiriyor. Yapay zeka destekli cihazlar, kullanıcıların hayatını kolaylaştırırken aynı zamanda iş, eğitim, sağlık ve eğlence gibi alanlarda sınırları genişletiyor. Bu nedenle hem bireyler hem de işletmeler için büyük ilgi çekiyor.



OYNAMAK İÇİN YENİ NESİL CİHAZLAR

Lenovo fuarda, Legion dizüstü bilgisayarlarını da teknoloji tutkunları ile buluşturuyor. Seride yer alan Legion Go S, AMD işlemcilerle güçlendirilen ve Windows veya SteamOS seçenekleri sunan devrim niteliğinde taşınabilir bir oyun cihazı. Geçen sene adından sıkça söz ettiren Legion Go'nun 2. nesli ise, Lenovo'nun elde taşınabilir oyun dünyasına yönelik vizyonunu yansıtıyor. OLED PureSight ekrana sahip olan oyun bilgisayarı, en üst düzey AMD Ryzen işlemciler, üstün performans ve konfor için ergonomik iyileştirmeler içeriyor.

Legion Pro serisi dizüstü bilgisayarlar ise Intel Core Ultra veya AMD Ryzen işlemciler, NVIDIA GeForce RTX GPU'lar ve Coldfront Hyper soğutma sistemleri ile kullanıcılarına artık daha soğuk bir deneyim vadediyor. Lenovo'nun tüketicilerin beğenisine sunduğu bir diğer yeni teknolojik cihazı ise Legion Tab oldu. Markanın, en yeni oyuncu tableti olan Legion Tab, oyun dünyasını mükemmel gücü ile adeta avuçlara sığdırıyor. 65Hz PureSight dokunmatik ekran, ışın izleme ve 165 FPS destekli Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 12GB RAM ve 256GB depolama kapasitesine sahip taşınabilir bir oyun gücü sunan bu tablet, etkili soğutma için 'Legion Coldfront Buhar Odası' ve uzun oyun oturumları kullanıcılarına konfor sunuyor. Bu genişletilmiş portföy, Lenovo Legion'un oyun dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlamasını ve tüm seviyelerdeki oyuncuların kendi tarzlarında oynamalarını sağlıyor.



EKRAN EĞLENCE İÇİN HAZIR

Oyunseverler için yeni aksesuarlar ve bilgisayarlar konusunda farklı markalar pazara girmeye başladı. Türkiye'de satışa sunulacak ERAZER ürünleri arasında, oyun dünyasında yüksek performansı ve güçlü donanımıyla dikkat çeken Erazer Beast X40, şık alüminyum kapağı ve taşınabilirliği ile ön plana çıkan Erazer Major X15, geniş ekran ve performans odaklı özellikleriyle Erazer Deputy P60 ve tüm oyun ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış Erazer Deputy P60i yer alıyor. Bu ürünler, Intel Core i9 işlemciler ve NVIDIA GeForce RTX GPU'lar gibi son teknoloji donanımlarla donatılmış olup, 240 Hz QHD ekran gibi özelliklerle oyunseverlere eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yüksek grafikli oyunlar için hazırlıklarınız tamamlanıyor.



FİLM KEYFİ DİJİTAL PLATFORMLARDA GÜZEL

Sinemaseverler, yeni yıla Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu ile merhaba diyor. Tivibu, aksiyondan komediye uzanan farklı türde birbirinden özel yapımı izleyicilerle buluşturmayı bu yılda da sürdürüyor. Tivibu yılın ilk ayında, "Madame Web", "Wonderwell" ve "Unsung Hero" yapımlarını, Film klasöründe izleyicilerin beğenisine sunuyor.

Klasörün aksiyon kategorisinde öne çıkan içeriği "Madame Web", Marvel Comics'in aynı adlı karakterine dayanan bir süper kahraman evreninden geliyor.

Film, hayatlarını tehdit eden bir tehlikeden kurtulmaya çalışan ve ileride farklı süper kahramanlara evrilecek üç genç kadının hikayesini konu ediyor. 2024 yapımı aksiyon filminin başrollerini Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabela Merced paylaşıyor.

Tivibu Film klasöründe yer alan bir diğer film "Wonderwell", Violet adlı genç bir kızın büyülü bir dünyaya taşınarak merak, cesaret ve aileye minnettarlığın önemini vurgulayan bir kendini keşfetme yolculuğuna çıkmasını konu alıyor. 2023 yapımı İtalyan-Amerikan fantastik kurgularıyla öne çıkan Wonderwell, Vlad Marsavin'in yönettiği, Fred Roos'un yapımcılığını üstlendiği ve William Brookfield'ın "Drainhole Dreaming" adlı kısa öyküsünden uyarlanıyor.

"Unsung Hero", başarılı müzik şirketi çöktükten sonra daha parlak bir gelecek arayışıyla ailesini Down Under'dan Amerika'ya taşıyan David Smallbone'un hikayesini ele alıyor. 2024 yapımı olan filmin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini Richard Ramsey ve Joel Smallbone ikilisi üstleniyor. Joel Smallbone aynı zamanda filmin oyuncu kadrosunda da yer alıyor.

KİRALA SATIN AL KLASÖRÜNDE

Tivibu, Kirala Satın Al klasöründe; başrollerinde Zachary Levi, Lil Rel Howery, Zooey Deschanel'ın yer aldığı "Harold ve Mor Tebeşir" filmini izleyicilerle buluşuyor. Film, mor tebeşiriyle çizdiği her şeyi hayata geçirebilen Harold'ın hikayesini konu ediyor. 2024 yapımı komedi filminin yönetmen koltuğunda Carlos Saldanha oturuyor.

Tivibu, Kirala-Satın Al klasöründe yer alan diğer yapım ise "Saturday Night" filmi oluyor. Jason Reitman'ın ağustos ayında Telluride'da prömiyerini yapan son filmi hem ABD hem televizyon hem de kültür sanat ve komedi tarihinin en önemli gecelerinden birinin kamera arkasını anlatıyor.

Klasörün bir başka öne çıkan dram türündeki filmi "Bizimle Başladı Bizimle Bitti", hayatını yoluna koyduğu sırada ilk aşkının ortaya çıkmasıyla kendisini zor bir durumun içerisinde bulan bir kadının hikayesini konu ediyor. 2024 yapımı filmin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini Justin Baldoni yapıyor.

Colleen Hoover'ın hem dünyada hem de Türkiye'de çok satan "Bizimle Başladı Bizimle Bitti", kitabından uyarlama olan filmin oyuncu kadrosunda Blake Lively de yer alıyor.

HAFIZALARA KAZINAN DİZİLER

Yine 2024 yapımı olan korku türündeki "Tuzak" filmi, kızıyla birlikte bir konsere katılan ve orada polisin kendini hedef aldığını fark eden bir seri katilin etrafında dönüyor. Filmin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini M. Night Shyamalan üstleniyor. Başrollerinde ise Josh Hartnett, Hayley Mills, Alison Pill gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Dizi tutkunlarından tam not alan dizileri izleyicilerle buluşturan Tivibu, yeni yılda da en çok izlenen yerli yapımları ekrana getiriyor.

"Kâğıt Ev, Kardeş Çocukları, Avlu, Fazilet Hanım ve Kızları, İstanbullu Gelin, Yüksek Sosyete, İşler Güçler" gibi efsaneleşmiş diziler ocak ayında Tivibu Dizi klasöründe seyircilerin beğenisine sunuyor.