Yapay zeka modelleri daha güçlü bilgisayarlar istiyor

Bilgisayarlardaki performans ihtiyacını artıran yapay zeka modelleri buluta hiç çıkmadan bilgisayar üstünde modelleri test etmeyi sağlıyor. Kurumlar güçlü bilgisayarları, yapay zeka modellerini daha güvenilir ortamda eğitmek için kullanıyor

Bilgiasayarlar insansı yetenekler kazanırken bağlam çözmeyi başarıyorlar. Her yapay zeka modeli en kısa sürede daha çok bağlam çözmeye odaklanıyor. Bunu yaparken devasa veri merkezlerini kullanıyorlar. Ancak bazen maliyetler veya güvenlik yapay zeka modellerini eğitirken güçlü bilgisayarlara sahip olmak da avantaj sağlıyor. Performans odaklı bilgisayar tasarımları artık yapay zeka modelleri için de tasarlanmaya başladı. Milyarlarca parametreyi hiç buluta çıkmadan bilgisayar üstünde koşturmayı sağlayan tasarımlar ortaya çıkıyor. Özellikle tasarımcılar, film yapımcıları stüdyoları için ihtiyacı olan performansı ağa değil, kendi bilgisayarlarında istiyorlar. İşte yeni tasarımlar bu noktada ortaya çıkıyor. Eğer bulut kullanacaksanız, Türk Telekom bulut hizmetleri hem KOBİ hem de ev ofisler için başarılı seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Türk Telekom bulut hizmetlerini ihtiyaca göre yapılandırabiliyorsunuz.

ANCAK BABAYİĞİTLER ALABİLİR

2025 yılı itibarıyla, milyarlarca hatta trilyonlarca parametreye sahip büyük dil modellerini (LLM) tamamen bellekte çalıştırabilen bilgisayarların maliyetleri, model ve yapılandırmaya bağlı olarak değişiklik gösteriyor. 2025 yılı itibarıyla, büyük dil modellerini tamamen bellekte çalıştırabilen bilgisayarlar, yapay zeka ve makine öğrenimi alanında devrim niteliğinde uygulamaları mümkün kılıyor. Bu bilgisayarlar, hem bilimsel araştırmalar hem de endüstriyel uygulamalar için büyük bir potansiyel sunuyor. Apple Mac Studio (M3 Ultra çipli) en son sürümünün başlangıç fiyatı 200 bin TL'yi buluyor. Özelleştirilmiş konfigürasyonlarla bu fiyat 700 bin TL'yi geçebiliyor. 128 GB birleşik bellek ve 4 TB NVMe depolama ile donatılmış . İki sistem birleştirilerek, 405 milyar parametreye kadar modelleri çalıştırma kapasitesine ulaşabiliyor. Bu fiyatlar, cihazların temel yapılandırmaları için geçerli olup, ek donanım ve özelleştirmelerle maliyetler artıyor. Özellikle yüksek bellek ve depolama seçenekleri, fiyatları önemli ölçüde yükseltebiliyor. Startuplar için bulut kredileriniz yoksa, eğer başlangıç yatırımı için iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

KİŞİSEL BİLGİSAYAR İÇİN İYİ BİR BAŞLANGIÇ

Eğer kendi kişisel yapay zeka süper bilgisayarınızı arıyorsanız, Nvidia size çözüm sunuyor. Çip üreticisi, CES'te Project Digits adını verdiği kişisel bir yapay zeka süper bilgisayarı piyasaya süreceğini duyurdu. Digits'in kalbinde, gelişmiş yapay zeka modellerini çalıştıracak kadar güçlü olmasına rağmen bir masa üzerine sığacak ve standart bir prizden çalıştırılabilecek kadar kompakt olan yeni GB10 Grace Blackwell Süper Çipi bulunuyor. (Eskiden bu seviyedeki işlem gücü, çok daha büyük ve fazla enerji tüketen sistemler gerektiriyordu.) Digits, 200 milyar parametreye kadar yapay zeka modellerini çalıştırabiliyor ve başlangıç fiyatı 3 bin dolar olarak belirlenmiş. Ürün tasarım olarak Mac Mini'ye oldukça benziyor.

600 MİLYAR PARAMETRELİK CANAVAR

Mac Studio, M3 Ultra çipin sahip olduğu gelişmiş GPU ve şimdiye kadar kişisel bilgisayarlarda kullanılan en yüksek bellek olan 512 GB'a kadar birleşik bellek sayesinde, 600 milyardan fazla parametresi bulunan büyük dil modellerini (LLM) tamamen bellekte çalıştırmayı mümkün kılıyor ve böylece yapay zeka için bir güç merkezi işlevi görüyor. Kişisel yapay zeka sistemi Apple Intelligence için tasarlanan yeni Mac Studio ile kullanıcılar için çalışmak, iletişim kurmak ve kendini ifade etmek yepyeni bir boyut kazanıyor. Üstelik kullanıcılar bunları yaparken gizliliklerinden ödün vermek zorunda kalmıyor. Yeni Mac Studio için bugün ön sipariş verilebiliyor ve ürünler 12 Mart'tan itibaren satışa sunuldu. Güçlü bir CPU, Apple'ın gelişmiş grafik mimarisi, daha yüksek birleşik bellek kapasitesi, ultra hızlı SSD depolama ve hem daha hızlı hem de daha verimli Neural Engine sayesinde Mac Studio en yoğun işlerin bile kolaylıkla üstesinden gelebiliyor. M4 Max çipli yeni Mac Studio, video editörleri, renk düzenleyiciler, geliştiriciler, mühendisler, fotoğrafçılar ve kreatif profesyoneller gibi yoğun iş akışlarında hız kesmeden çalışması gereken kullanıcılar için harika bir seçenek. Dünyanın en hızlı CPU çekirdeğiyle tek iş parçacıklı inanılmaz bir CPU performansının yanı sıra karmaşık işler için çoklu iş parçacıklı olağanüstü bir CPU performansı sunuyor. M4 Max çipli Mac Studio, 16 adede kadar çekirdekle yapılandırılabilen CPU, 40 adede kadar çekirdekle yapılandırılabilen GPU, dakikada yarım terabayttan fazla birleşik bellek genişliği ve M1 Max'e kıyasla en az 3 kat daha hızlı Neural Engine sayesinde aygıt içi yapay zeka modellerini ışık hızında çalıştırabiliyor. Ayrıca Mac Studio, M4 Max'teki GPU sayesinde ilk kez Apple'ın gelişmiş grafik mimarisiyle buluşuyor. Bu mimariyle birlikte gelen yeniliklere içerik üretimi ve oyun deneyimini daha da kusursuz hale getiren dynamic caching, donanım hızlandırmalı örgü gölgelendirme ve ikinci nesil ışın izleme motoru da dahil.



KİŞİSEL SÜPER BİLGİSAYARLARLA YAPILACAK 7 KUSURSUZ ÇÖZÜM

Büyük Dil Modellerinin Eğitimi:

Trilyonlarca parametreye sahip modeller (örneğin, GPT-4, GPT-5) bu bilgisayarlarda eğitilebilir. Daha doğru ve bağlamsal olarak zengin dil modelleri geliştirilebilir.

Gerçek Zamanlı Çıkarım:

Büyük dil modelleri, gerçek zamanlı olarak metin üretme, çeviri, soru-cevap sistemleri gibi uygulamalarda kullanılabilir. Düşük gecikme süreleri sayesinde kullanıcı deneyimi artırılabilir.

Bilimsel Araştırmalar:

İklim modellemesi, genetik araştırmalar, ilaç keşfi gibi karmaşık bilimsel hesaplamalar yapılabilir. Büyük veri setleri üzerinde hızlı analizler gerçekleştirilebilir.

Finansal Modelleme:

Yüksek frekanslı ticaret algoritmaları, risk analizi ve portföy optimizasyonu gibi finansal uygulamalar geliştirilebilir.

Otonom Sistemler:

Otonom araçlar, drone'lar ve robotlar için gelişmiş yapay zeka modelleri eğitilebilir ve çalıştırılabilir.

Sanat ve Yaratıcılık:

Müzik, sanat ve edebiyat alanlarında yapay zeka destekli yaratıcı çalışmalar yapılabilir. Metin tabanlı sanat eserleri, şiirler ve hikayeler üretilebilir.

Kişiselleştirilmiş Hizmetler:

Kişiselleştirilmiş eğitim, sağlık hizmetleri ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda yapay zeka destekli çözümler sunulabilir.



FİNANSTAN GÜVENLİĞE SAĞLIKTAN ENERJİYE GECİKMESİZ HİZMETLER



Türk Telekom ve Net Insight'tan dünyanın en büyük uydu bağımsız senkronizasyon şebekesi

Türk Telekom, yerli ve milli teknolojileri geliştirme ve ihraç etme vizyonuyla yürüttüğü çalışmalarla yeni nesil iletişim standartları belirleyen küresel atılımlar gerçekleştiriyor. Türk mühendislerin ortaklığıyla geliştirilen "Uydu Bağımsız Zaman Senkronizasyonu İletimi Çözümü"nü, dünyada ilk kez şebekesinde en kapsamlı şekilde kullanan operatör olan Türk Telekom, dünyanın en büyük uydu bağımsız senkronizasyon şebekesini Net Insight iş birliği ile kuruyor. Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, "Net Insight ile birlikte geliştirdiğimiz, 5G ve ötesi teknolojiler için kritik öneme sahip yeni nesil senkronizasyon çözümümüzle, uydu bağımsız en büyük şebekeyi kuran ilk operatör olduk. Mobil operatörler ve kritik zaman senkronizasyonu gereksinimi olan tüm sektörlerde maliyetleri düşürecek, servis sürekliliğini artıracak bu yenilikçi çözüm için küresel pazarda önemli bir potansiyel görüyoruz. 5G'nin senkronizasyonu için gerekli tüm ihtiyaçları karşılayabiliyoruz. Alanında öncü, uydu bağımsız zaman senkronizasyonu çözümümüz uluslararası patent ve ürünleştirme sürecini tamamlamasının ardından küresel standardizasyon yolunda emin adımlarla ilerliyor. GSMA'in bu çalışmamızı desteklemesini doğru bir yolda başarı ile ilerlediğimizin önemli göstergelerinden biri olarak görüyoruz. Dünyadaki operatörler ve standardizasyon kuruluşları için uydu bağımsız çözümler geliştirmekten gurur duyuyoruz. Bu çalışma, Türkiye'nin dijital geleceğine yön vermekle kalmayıp, mobil haberleşme ekosisteminin uluslararası arenadaki dönüşümüne de öncülük edecek" ifadelerini kullandı.



İŞTE BU TEKNOLOJİNİN KRİTİK OLDUĞU BAZI UYGULAMALAR:



Telekom sektörü için vazgeçilmez yetenek

5G ağları, yüksek hız ve düşük gecikme süreleri için kesin zaman senkronizasyonu gerektiriyor. Uydu bağımsız çözümler, özellikle kapalı alanlarda veya yoğun kentsel ortamlarda zaman senkronizasyonunu sağlamak için kritik. Acil durum iletişim sistemleri ve kamu güvenliği ağları, kesintisiz ve doğru zaman senkronizasyonu gerektiriyor.

Enerjide akıllı şebekelerde frekans kontrolü

Elektrik şebekelerinde, özellikle akıllı şebekelerde, kesin zaman senkronizasyonu, enerji dağıtımının verimli ve güvenilir olması için gerekli. Enerji üretim ve dağıtım sistemlerinde frekans kontrolü ve yük yönetimi için hassas zaman senkronizasyonu kritik öneme sahip.

Finansal hizmetlerde işlem kaydı şart

Finansal piyasalarda, özellikle yüksek frekanslı ticarette, milisaniye hatta mikrosaniye seviyesinde zaman senkronizasyonu gerekli. Finansal işlemlerin doğru zaman damgaları ile kaydedilmesi, düzenleyici gereksinimler ve denetimler için önemli oluyor.

Ulaştırmada operasyonel verimlilik sağlıyor

Raylı sistemlerde, özellikle yüksek hızlı trenlerde, zaman senkronizasyonu güvenlik ve operasyonel verimlilik için kritik. Hava trafik kontrol sistemlerinde, uçakların konum ve zaman bilgilerinin kesin olarak senkronize edilmesi gerekli.

Askeri iletişim ve güvenlik sistemlerinde kullanılıyor

Askeri operasyonlarda, özellikle uydu sinyallerinin engellenebileceği durumlarda, uydu bağımsız zaman senkronizasyonu kritik öneme sahiptir. Güvenlik kameraları, erişim kontrol sistemleri ve diğer güvenlik altyapıları için kesin zaman senkronizasyonu gerekli. gerekli.

Üretim hatları ve robotik endüstride kullanılıyor

Otomotiv, elektronik ve diğer endüstrilerde, üretim hatlarında kesin zaman senkronizasyonu, verimlilik ve kalite kontrolü için kritiktir. Endüstriyel robotlar ve otonom sistemler, senkronize çalışma için yüksek hassasiyetli zaman senkronizasyonu gerektiriyor.

Bilimsel araştırmalar ve astronomide önemli

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) gibi büyük ölçekli bilimsel deneylerde, farklı sensörler ve cihazlar arasında kesin zaman senkronizasyonu gerekli. Teleskop ağları ve diğer astronomik gözlem sistemleri, yüksek hassasiyetli zaman senkronizasyonu gerektiriyor.

Cerrahi operasyonlar ve hasta takibi

Hastanelerdeki tıbbi cihazların senkronizasyonu, özellikle cerrahi operasyonlar ve hasta takibi için önemli. Uzaktan hasta takibi ve teşhis sistemleri, kesin zaman senkronizasyonu gerektirir.