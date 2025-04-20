Video ekranlarından kafamızı kaldıramıyoruz

90 saniye altındaki kısa videoların izlenme oranı artıyor. 2025 başından bu yana ortalama bir internet kullanıcısı günde 100 dakika video izledi. Video içerik üreticileri de tüm platformlara gönüllü içerikler hazırlarken daha çok yapay zeka yazılımı ve uygulaması kullanıyor

2025 yılının başından bu yana, internet kullanıcılarının yüzde 91.8'i haftalık olarak dijital video içeriklerini izliyor. Kısa videolar (90 saniye altı), izleyicilerin dikkat süresinin azalmasıyla birlikte daha fazla tercih ediliyor ve uzun videolara göre iki kat daha fazla etkileşim sağlıyor. 2024'te ortalama bir internet kullanıcısı, günde yaklaşık 100 dakika çevrim içi video izledi. Deloitte'un 2025 Dijital Medya Trendleri raporuna göre, sosyal video platformları geleneksel medya ve stüdyolarla rekabet ediyor. Kullanıcılar, sosyal medya içeriklerini daha alakalı buluyor ve bu platformlarda daha fazla zaman geçiriyor.

KISA VİDEO ETKİSİ ARTIYOR

2024'te video pazarlamacılarının yüzde 85'i video harcamalarını artırmayı veya aynı seviyede tutmayı planlıyor. ABD'de dijital video reklam harcamalarının 2025'te 130.97 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Kısa videolar, tüketicilerin satın alma kararlarını etkiliyor. Gen Z'nin yüzde 57'si ve tüm tüketicilerin yüzde 73'ü ürün araştırmalarında kısa videoları kullanıyor. 2024'te pazarlamacıların yüzde 62'si, yapay zekânın video üretim süreçlerinde önemli olduğunu belirtiyor. Kısa videolar, izleyici etkileşimini artırır ve daha geniş kitlelere ulaşmanızı sağlıyor. TikTok, Instagram Reels ve YouTube Shorts gibi platformlarda aktif olmaya çalışıyor. Video düzenleme ve içerik üretiminde yapay zekâ destekli araçlardan faydalanarak üretim sürecinizi optimize etmeye çalışıyor.

YAPAY ZEKA UYGULAMALARI

Profesyonel kalitede içerik üretmek için yapay zeka tabanlı video düzenleme araçları, zaman kazandırıyor ve yaratıcılığınızı artırıyor. Sosyal medya ve YouTube için güçlü bir dijital yayın kanalı kurmak istiyorsan, yapay zekâ destekli video düzenleme araçları sana hem zamandan hem bütçeden kazandırıyor, hem de içerik üretim sürecini hızlandırıyor. İstemediğiniz ses, gürültü ya da görüntülerin kaldırılması için daha az çaba harcamanız gerekiyor. Üstelik seslendirme, grafik gibi işler için süreç kısalıyor ve maliyet azalıyor. İşte tüm bunlar için yıllardır kullanılan yazılımlar konusunda güçlü yapay zeka araçları geldi. Üstelik bu yazılımlar hazırladığınız içerikleri yayınlayacağınız platformlara da hazır hale getirilmesini sağlıyor.



İÇERİK OLUŞTURMA SÜRESİ DE KISALIYOR

Örneğin kapsamlı video düzenleme için AI araçları kullanmanızı sağlayan Adobe Premiere Pro + Adobe Firefly (AI Özellikleri) Auto Reframe uygulamasıVideoyu farklı platform boyutlarına (Instagram, TikTok, YouTube) otomatik uyarlıyor. Arka plan gürültüsünü kaldırıyor. Yazdığınız metni görselleştirilmesine katkı sağlıyor.

Runway uygulaması sayesinde ML Green Screen (Yeşil Perde) AI Arka planı tek tıkla silmek mümkün oluyor.

Hareketli nesneleri otomatik takip ediyor. Sinematik geçişler ve stiller ekliyor.

Pika Labs uygulaması metinden video oluşturma (Text-to-Video) işini kolay hale getiriyor. Yazıyla video senaryosu oluşturup AI ile görselleştiriyor. Titrek çekimleri daha stabil hale getirip düzeltiyor.



GOOGLE GEMİNİ İLE HERKES VİDEO YAPIMCISI OLUYOR

Gemini Advanced kullanıcıları, artık yalnızca metin komutlarıyla sekiz saniyelik sinematik videolar oluşturabiliyor. Google'ın gelişmiş Veo 2 modeli ve Whisk Animate özelliği ile mümkün hale geliyor. Kısa videoların ilacı haline gelecek Veo 2 ile Sinematik Videolar yalnızca bir sahne tanımı yazarak, 720p çözünürlükte, 16:9 oranında ve MP4 formatında videolar üretebiliyorsunuz.

Gerçekçi insan hareketleri, ayrıntılı görseller ve akıcı animasyonlarla kullanıcı deneyimini sinematik düzeye çıkarıyor. Doğrudan TikTok, YouTube Shorts gibi platformlarda paylaşılabilir içerikler üretilebiliyor.

Google Labs tarafından geliştirilen Whisk, artık statik görselleri saniyeler içinde animasyonlara dönüştürebiliyor. Metin veya görsel girdilerle oluşturulan görseller, Whisk Animate özelliğiyle hareketli video haline geliyor. labs. google/whisk adresi üzerinden erişilebilen bu araç, özellikle yaratıcı tasarımcılar ve içerik üreticileri için büyük kolaylık sağlıyor. Üretilen tüm videolara görünmez ama tespit edilebilir SynthID filigranı ekleniyor. İçeriklerin yanlış kullanımı veya yanıltıcı olması riskine karşı "red teaming" testleriyle güvenlik önlemleri alınıyor.

Sistem, kullanıcı geri bildirimleriyle sürekli gelişmeye devam edecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Gemini Advanced kullanıcıları, Google One AI Premium aboneliği kapsamında bu özelliklere ulaşabiliyor. İçerik üreticileri, pazarlamacılar ve reklam ajansları, YouTuber'lar, TikTok içerik üreticileri, eğitimciler ve yaratıcı sunumlar hazırlayanlar, sinema ya da animasyon fikirlerini test etmek isteyen senaristler kullanabiliyor.

Bir Deneyim Hikâyesi: "Bir Sahne Yazdım, Film Geldi!" Sabah kahvemi içerken aklıma bir sahne geldi:

"Karanlık bir ormanda, yere düşen sonbahar yapraklarının arasında yürüyen bir tilki." Gemini Advanced arayüzüne sahneyi yazdım ve Veo 2'yi seçtim.

Sekiz saniye içinde o sahneyi, sinematik efektlerle karşıma getirdi.

Tilkinin hareketleri gerçekçiydi, orman atmosferi karanlık ama detaylıydı.

Mobilden direkt olarak YouTube Shorts'a yükledim.

1 saat içinde yüzlerce izlenme aldı.

Şimdi her sabah yeni bir sahne yazmak istiyorum...

Kimler kullanabiliyor?



SİBER SALDIRI KURBANI OLMAYIN

Kısa videolarla dikkat çekmeye çalışırken siber saldırı kurbanı olmayın. İşin şakası yok. Dijital ortamda şöhret olmaya çalışırken siber saldırıların kurbanı olmak sıradan bir olay haline geliyor. Sosyal medyanın son trendi, kullanıcıların kişisel bilgilerini ve fotoğraflarını yükleyerek yapay zeka ile hiper-gerçekçi bebekler ya da aksiyon figürleri oluşturması oldu. Bu eğilim eğlenceli olsa da veri gizliliği ve dijital güvenlik konusunda endişelere yol açıyor. Takma isimler, iş, hobiler ve aile ile bağlantılı görüntülerin ve kişisel bilgilerin yapay zeka platformlarına yüklenmesi zararsız görünse de, kullanıcıları istemeden kimlik hırsızlığı, kimlik avı saldırıları ve biyometrik verilerin yetkisiz kullanımı gibi siber tehditlere maruz bırakabilir. Yapılan bir Kaspersky araştırması, kullanıcıların dijital gizliliğe yaklaşımındaki paradoksu vurgular nitelikte. Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesindeki katılımcıların yüzde 47'si gizliliği korumak için web kameralarını kapatırken ve yüzde 42'si güvenli gezinme için gizli moda güvenirken, önemli bir kısmı hala riskli çevrimiçi davranışlarda bulunuyor. Özellikle, katılımcıların yüzde 52'si çevrimiçi oyunlara ve testlere erişmek için kişisel bilgilerini doğrulanmamış kaynaklarla paylaştığını itiraf ediyor (söz konusu oranlar Türkiye için sırasıyla yüzde 50, yüzde 39 ve yüzde 50 olarak ölçülmüş). Bu eylemler genellikle potansiyel güvenlik etkileri göz önünde bulundurulmadan yapılıyor.



ETKİLEŞİMLİ ÖĞRETMEN VİDEOLARI JETDERS İLE SUNULUYOR

Türk Telekom'un eğitim konusunda sunduğu jetders uygulaması Etkileşimli öğretmen konu anlatım videoları, öğrencinin tıpkı bir öğretmenle ders çalışıyormuş gibi dersi takip edebileceği videolardır. Etkileşimli öğretmen anlatımlarıyla öğrenci; alanında uzman öğretmenlerin konu anlatımlarını dinleyebilir, anlatımın uygun yerlerinde karşısına gelen soruları çözerek konuyu pekiştirebilir, ardından soruların çözümlerini öğretmenlerin anlatımlarından dinleyebilir, video ve etkileşim gibi farklı dijital içeriklere de ulaşarak konuyu kalıcı öğreniyor. Öğrenci soru çözdükçe yapılan detaylı eksik analizleri sonucunda kişiye özel "Eksiklerim Sayfası" hazırlanıyor. Böylece konuların tümüne çalışmasına gerek kalmadan öğrenci, doğrudan ihtiyacı olan en küçük bilgi parçasına ulaşıyor ve tüm eksiklerini tamamlıyor.