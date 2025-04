Temizlik robotlarına yapay zeka bulaştı

Evde kullandığımız akıllı ev cihazları; yapay zeka teknolojisinin de etkisiyle daha verimli, daha tasarruflu ve otonom çalışmaya başladı. Yapay zeka destekli robotlar, evdeki eşyaların yerini öğrenerek daha akıllı hareket edip temizlik yapacak

Teknolojik gelişmeler evdeki konforu da doğrudan etkiliyor. Temizlik robotlarının sayıları ve yetenekleri arttıkça daha çok evde kullanılmaya başlıyor. Üstelik yapay zeka teknolojisinin de etkisiyle otonom çalışma yetenekleri de artıyor. Yapay zeka destekli robotlar, evdeki eşyaların yerini öğrenerek daha akıllı hareket edebilecek. IDC'nin 2024 Küresel Akıllı Ev Cihazları Raporu'na göre, dünya genelinde akıllı ev cihazlarının sevkiyatları 2024 yılında yüzde 0.6'lık bir büyüme ile 892.3 milyon cihaza ulaşarak durgun bir seyir izledi. Bu durgunluk, özellikle ABD gibi doygun pazarlarda yüksek penetrasyon ve uzun yenileme döngülerinden kaynaklanmaktadır. Buna karşılık, gelişmekte olan bölgelerdeki büyüme beklentileri, 2025 yılında sevkiyatların yüzde 4.4 artarak 931.1 milyon cihaza ulaşacağı yönünde.

TÜRKİYE'DE YEREL MARKALAR

IDC raporu, akıllı ev cihazlarının özellikle temizlik robotları sayesinde ev yaşamını dönüştürdüğünü gösteriyor. Çin ve ABD başı çekse de, Türkiye dahil birçok ülkede yerel markaların yükselişi dikkat çekiyor. Temizlik robotları, konfor ve verimlilik sunarak modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Yeni çıkan "Kendini Boşaltabilen" modeller (örneğin iRobot J9+) ve "Lidar Haritalama" teknolojisi, 2025'te bu trendi daha da hızlandıracak gibi görünüyor. Çin, akıllı ev cihazları pazarında en hızlı büyüyen ülke olmaya devam ediyor. Özellikle yerel markalar (Xiaomi, Roborock, Ecovacs) temizlik robotları ve IoT cihazlarında küresel pazarda öne çıkıyor. ABD'de Amazon, Google ve iRobot gibi markalar akıllı hoparlörler ve otonom süpürgelerde pazar payını artırıyor. Türkiye'de Vestel ve Arçelik gibi yerel markalar akıllı TV, klima ve robot süpürgelerde yerel pazarı domine ediyor. Türkiye'de 2024'te temizlik robotu satışlarının yüzde 40 arttığı belirtiliyor.

EVDE BAĞLANTILI ÜRÜNLER

Cihaz kategorileri açısından, ev izleme ve güvenlik ürünleri (bağlantılı kameralar, kapı kilitleri ve kapı zilleri gibi) 2024 yılında sevkiyatların yüzde 27.4'ünü oluşturarak önemli bir paya sahip oldu. Akıllı hoparlörler ise 2024'te yüzde 8.8'lik bir düşüş yaşamış ve 2025'te yüzde 0.7'lik hafif bir artış öngörülmektedir. Akıllı süpürgeler, özellikle Çinli markaların (Roborock, Eufy, Dreame ve Narwal gibi) yapay zeka kullanımı ve ek özelliklerle pazarda öne çıkmasıyla, son yıllarda önemli bir yükseliş gösteriyor.



GÜNCEL HARİTA ÖZELLİĞİ BULUNUYOR

Robotik elektrikli süpürgelerin son versiyonları genellikle evinizin bir haritasını tutar ve bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla çalıştırılabiliyor. Bu modellerin çoğu, genellikle Amazon Alexa veya Google Assistant ile uyumlu sesle kontrol özelliğine de sahiptir. Akıllı özelliklerin çoğu kameralar, sensörler ve mikrofonlar aracılığı ile çalışır. Gizlilik odaklı bir robot elektrikli süpürge istiyorsanız, jiroskopları ve ivme ölçerleri birleştiren atalet ölçümüne dayalı olanları gözden geçirin. Bu tür cihazlar çalışmak için kameralara, lazerlere veya haritalamaya ihtiyaç duymazlar. Dezavantajları üst düzey modellerinden daha az etkili hareket etmeleri ve evinizin bazı alanlarından tekrar tekrar geçebilmeleridir. Elektrikli süpürge üzerinde telefon kontrolü söz konusu olduğunda, sesli kontrol yerine güvenli mobil uygulamalar kullanın.



EVİN HER KÖŞESİNE ULAŞAN TASARIM

Temizlik robotların tasarımı her yere girip çıkarken halı saçakları gibi yerlere takılmaması da çok önemli. Sürücüsüz otomobillerde kullanılan lidar teknolojisini artık temizlik robotları da kullanıyor. Roborock Saros 10, yalnızca 7.98 cm inceliğiyle evin her köşesine kolayca ulaşacak bir tasarıma sahip. 22 bin Pa HyperForce süpürme gücüyle evinize doluşan tozları, polenleri, kirleri ve döküntüleri yüzeyden anında temizliyor. En yeni VibraRise 4.0 mop sistemi sayesinde ise lekeleri en zorlu yüzeylerden bile zahmetsizce çıkarabiliyor. Üstelik yeni çift yönlü anti-dolaşma sistemi, saç ve ip gibi karışmaya müsait materyallerin fırçalara dolanmasını engelleyerek bakım gereksinimini minimuma indiriyor. Roborock Saros 10'un RetractSense navigasyon sistemi, geliştirilerek Lidar teknolojisini daha da ileriye taşıyor. LDS modülü, alçak mobilyaların altına girerken sensörünü otomatik olarak geri çekiyor ve tekrar yükselterek geniş görüş açısını korumaya devam ediyor. Bu sayede bulunduğu alanı en doğru şekilde haritalandırarak hatasız bir temizlik deneyimi sunuyor. Yeni VertiBeam Lateral Obstacle Avoidance teknolojisi sayesinde ise düzensiz mobilyalar ve açıkta kalan kabloların çevresinde sorunsuz bir şekilde hareket edebiliyor.



SESSİZ, TASARRUFLU, VERİMLİ ÇALIŞIYORLAR

ZAMAN TASARRUFU: Otonom çalışarak kullanıcıların vakumlama işlemi için harcadıkları zamanı azaltıyor. Kullanıcılar evlerinde temizliğe ayrıdıkları süre de giderek azalıyor. Ev temizliği için harcanan zamanı yüzde 70'e varan oranda azaltıyor, kullanıcılar iş ve sosyal hayatlarına daha fazla vakit ayırabiliyor.

KONFOR ARTIYOR: Programlanabilir ayarlar ve uzaktan kontrol imkanı sayesinde, kullanıcılar evde olmadıklarında bile temizlik işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Evde olmak gerekmediği için temizlik sırasında işler otonom şekilde gerçekleşiyor.

HAVA KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ: Güçlü emiş ve filtreleme sistemleri sayesinde, toz ve alerjenleri etkili bir şekilde temizleyerek iç mekan hava kalitesini artırıyor. Özellikle evcil hayvanı olanlar ve alerjik bünyeler için toz, tüy ve partikülleri sürekli temizleyerek daha sağlıklı bir ortam sağlıyor. Bazı modeller UV sterilizasyon ve su bazlı paspaslama özellikleri sunuyor.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ: Geleneksel süpürgelere göre daha az enerji tüketir, bu da enerji faturalarında tasarruf sağlar ve çevresel etkiyi azaltıyor.

SESSİZ ÇALIŞMA: Düşük gürültü seviyeleriyle çalışarak, evdeki diğer aktiviteleri rahatsız etmez.

Böylece sessiz çalışma yetenekleri sürekli artıyor.



SAHTE DOĞRULAMA TESTLERİNE DİKKAT

HP Wolf Security araştırmacıları tarafından ortaya çıkarılan en son HP Threat Insights Raporu'nu yayınladı. Rapor, kullanıcıları kandırarak zararlı yazılım bulaştırmak için kullanılan sahte CAPTCHA doğrulama testlerine dikkat çekiyor

Gerçek dünyadaki siber saldırıların analizini içeren HP Tehdit Öngörüleri Raporu, kurumların siber suçluların tespit edilmekten kaçınmak ve bilgisayarları ihlal etmek için kullandıkları en son teknikleri takip etmelerine yardımcı oluyor. HP Wolf Security çalıştıran milyonlarca uç noktadan alınan verilere dayanarak, HP tehdit araştırmacıları tarafından tespit edilen önemli saldırılar arasında şunlar yer alıyor:

Botlar CAPTCHA'ları atlatmada daha iyi hale geldikçe, kimlik doğrulama daha ayrıntılı hale geldi Diğer bir deyişle kullanıcılar insan olduklarını kanıtlamak için engellerden atlamaya daha alışkın hale geldi. HP tehdit araştırmacıları, saldırganların kötü amaçlı CAPTCHA'lar hazırladığı birden fazla saldırı tespit etti. Kullanıcılar saldırganların kontrolündeki sitelere yönlendirildi ve bir dizi sahte kimlik doğrulama zorluğunu tamamlamaları istendi. Kurbanlar, bilgisayarlarında kötü amaçlı bir PowerShell komutu çalıştırmaları için kandırıldı ve sonuçta Lumma Stealer uzaktan erişim truva atı (RAT) yüklendi.

Saldırganlar Son Kullanıcıların Web Kameralarına ve Mikrofonlarına Erişerek Kurbanları Gözetleyebiliyor: İkinci bir saldırıda saldırganlar, mikrofon ve web kamerası yakalama gibi gelişmiş gözetleme özelliklerine sahip açık kaynaklı bir RAT olan XenoRAT'ı yaydılar. Kullanıcıları Word ve Excel belgelerinde makroları etkinleştirmeye ikna etmek için sosyal mühendislik tekniklerini kullanan saldırganlar, cihazları kontrol edebilir, veri sızdırabilir ve tuş vuruşlarını kaydedebiliyor. Bu da Word ve Excel'in zararlı yazılım dağıtımı için hala bir risk oluşturduğunu gösteriyor.

HP Güvenlik Laboratuvarı Baş Tehdit Araştırmacısı Patrick Schläpfer şu yorumu yapıyor: "Bu saldırılardaki ortak nokta, soruşturmaları yavaşlatmak için şaşırtma ve analiz karşıtı tekniklerin kullanılması. Basit ama etkili savunma atlatma teknikleri bile güvenlik operasyonları ekiplerinin tespitini ve müdahalesini geciktirerek bir izinsiz girişin kontrol altına alınmasını zorlaştırabiliyor. Saldırganlar, doğrudan sistem çağrıları gibi yöntemler kullanarak güvenlik araçlarının kötü niyetli faaliyetleri yakalamasını zorlaştırıyor ve onlara tespit edilmeden çalışmaları ve kurbanların uç noktalarını tehlikeye atmaları için daha fazla zaman veriyor."

HP Wolf Security, PC'lerdeki tespit araçlarından kaçan tehditleri izole ederek (ancak yine de zararlı yazılımları, güvenli konteynerler içinde kontrollü bir şekilde çalıştırarak) siber suçlular tarafından kullanılan en son teknikler hakkında özel bir anlayışa sahip. HP Wolf Security müşterileri bugüne kadar 65 milyardan fazla e-posta ekine, web sayfasına tıkladı ve hiçbir ihlal bildirilmeden dosya indirdi.



SİBER GÜVENLİK İÇİN TELEKOM ALTYAPISI ÖNEMLİ

Güvenlik tehditlerinin bir numaralı hedefleri arasında Telekom altyapıları geliyor. Telekom şirketleri bu yüzden çok ciddi önlem almak ve işbirliği yapmak zorunda. Türkiye'nin en büyük Siber Güvenlik Merkezi'nde, 250'yi aşkın alanında uzman mühendisiyle, küresel standartlarda 7/24 hizmet veren Türk Telekom, Türkiye'nin verisini koruma vizyonuyla çalışmalarına devam ediyor. Toplamda 7 bin müşteriye 50'den fazla siber güvenlik hizmeti sunan Türk Telekom, kapsamlı denetimlerin ardından dünya standartlarında sunduğu güvenlik çözümleri ile FIRST üyeliğine kabul edildi. Dünya çapında siber güvenlik olaylarına müdahale ve güvenlik ekiplerini bir araya getiren FIRST topluluğuna tam akredite olarak katılan Türk Telekom'un siber güvenlik olaylarına etkin ve kapsamlı müdahale yetkinliği uluslararası çapta tescillenmiş oldu.

FIRST, dünya çapında hükümet, ticaret ve eğitim kuruluşlarından siber olay müdahale ekiplerini bir araya getirerek olaylara daha hızlı, etkili ve koordineli yanıt verilmesini sağlamak amacıyla 1990 yılında kurulmuştur. Bugün Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve Okyanusya'dan 700'den fazla üyeye sahip olan FIRST, olay müdahale ekiplerinin bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarını, birlikte hareket etmelerini ve güvenilir bir küresel güvenlik ağı oluşturmalarını teşvik etmektedir.