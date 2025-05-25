Dijital asistanım... Ne iş olsa hemen yaparım

Dijital ajanlar; takvim yönetiminden e-posta taslağı yazmaya, veri analizinden içerik oluşturmaya kadar çok çeşitli görevleri üstlenebiliyorlar. Bu yönüyle klasik “ne iş olsa yaparım” çalışan profilini andırıyorlar. Peki gerçekten böyle mi? Gelin şimdi o işlere bakalım

Dijital Ajanlar: Yeni nesil "ne iş olsa yaparımcılar mı?" Çok görevli iş yapma yetenekleri, esnek çalışmaları, geniş beceri yelpazesi ve patronun (kullanıcının) ne derse onu yapan olması onları cazip kılıyor. Peki gerçekten böyle mi?

Her işi gerçekten yapabilirler mi? Kocaman bir HAYIR yanıtına hazır olun. Bir dijital ajanın her görevi yapabilmesi için konunun kültürel, sektörel, insani bağlamını anlaması gerekir. Ancak çoğu ajan hâlâ belirli görev kalıplarına bağımlı çalışır. Bir insan, iş verirken çalışanın sorumluluk alacağını varsayar. Oysa dijital ajanların güvenlik açıkları, yanlış bilgi üretimi ya da veri ihlali gibi sonuçlar doğurabilecek hataları vardır. "Yapay zekâ yaratıcı olabilir mi?" tartışması sürüyor. Ancak bir tiyatro yönetmeni, insan kaynakları uzmanı ya da sosyal hizmet görevlisi gibi mesleklerde empati, sezgi ve deneyim belirleyici olur.

Ajanlar bu alanda sınırlı olduğunu unutmayalım.

HANGİ İŞLERİ BAŞARILI YAPARLAR

Takvim planlama, metin yazarlığı (ilk taslak düzeyinde), e-posta yanıtlama, formları doldurma, kod yazma (basit–orta seviye), veri temizleme, tablo analizleri, kullanıcı destek botları, çağrı merkezi otomasyonlarını rahatlıkla yapabiliyorlar. "Ne iş olsa yaparım" değil, "Hızla öğrenen ve uzmanlaşan asistanlar" demek daha doğru.

Günümüzde dijital ajanların başarıya ulaşabilmesi için rol tanımı, hedefi, girdi türleri, ve yetki sınırları iyi belirlenmelidir. Aksi halde her işe koşan ama hiçbir işte verimli olmayan sistemler ortaya çıkıyor.

Mesleklere özel eğitilecek (bir avukat ajanı, bir sosyal medya ajanı, bir satış danışmanı gibi), Sürekli geri bildirimle kendini geliştirecek, Kendi sınırlarını bilecek ve insana pas atacak.

MESLEK TANIMLARI ELBETTE DEĞİŞİYOR

"Yapay zeka geldi meslekler ölüyor" korosuna katılmanın alemi yok. Siz yapay zekaya mesleğiniz açısından fırsat olarak bakanlardan olun. Eğer sizin için fırsat olduğuna inanıyorsanız, hemen kendi dijital asistanınızı hazırlamaya başlayın.

Microsoft Build 2025'te duyurulan teknolojilerle birlikte Microsoft'un Agentic Web vizyonu, yapay zekâ destekli dijital ajanların (agents) hem bireylerin hem de meslek gruplarının iş yapma biçimlerini kökten değiştireceğini ortaya koydu. Bu yaklaşımda insanlar artık tek tek uygulamalarla uğraşmak yerine kendi amaçlarına hizmet eden, görevleri otomatikleştiren ve birlikte öğrenen dijital yardımcılarla çalışacak.

SÜREKLİ ÖĞRENEN DİJİTAL ASİSTAN

Microsoft'un tanıttığı Agentic Web vizyonu; geleneksel web gezintisinin ötesine geçerek kişiselleştirilmiş, görev odaklı ve sürekli öğrenen dijital ajanlar aracılığıyla kullanıcıların işlemlerini yürüttüğü bir dijital ortamı hedefliyor. Bu ajanlar, çok adımlı görevleri yerine getirebiliyor. Örneğin seyahat planlama, dokümantasyon, e-posta yönetimi gibi işleri çözüyor.

Bağlamsal olarak öğreniyor ve gelişiyor, kişisel tercihlere göre davranışlarını optimize ediyor.

Microsoft'un Agentic Web vizyonu; bireyleri sadece yazılım kullanan kişiler olmaktan çıkarıp, kendi dijital ajanlarını "yetiştiren" yaratıcı profesyonellere dönüştürüyor. Bu da mesleklerin dönüşümünde büyük bir kırılma noktası yaratıyor. Meslekler değişirken kendi dijital asistanınız için verilerinizi hazırlayın.

Biz size grafik tasarımcı için tasarım asistanı, klinik psikolog için terapi yardımcısı, KOBİ Pazarlama Müdürü için pazarlama asistanı dijital asistanı yetiştirmeye hazırlanıyoruz.

YENİ ÜRÜNLER KULLANIMA HAZIR

Tüm bu asistanları yetiştirirken Azure AI Studio ile kendi görev tabanlı ajanlarınızı oluşturmaya yarayan platform kullanıyorsunuz. Copilot Runtime & Framework kullanarak ajanların çok adımlı görevlerde kararlı ve güvenli şekilde işlem yapabilmesini sağlıyor.

Microsoft Graph sayesinde kullanıcının takvim, e-posta, dosya gibi verileriyle bağlamsal işlem yapabilmeyi sağlıyor.

Power Platform (Power Automate + Power Apps):

İş akışlarının kodsuz olarak otomatize edilmesini sağlıyor.

GitHub Copilot Extensions:

Geliştiriciler için ajanlara özel fonksiyon yazmayı kolaylaştırıyor.



1. MESLEK: SERBEST ÇALIŞAN (FREELANCE) GRAFİK TASARIMCI

Ajan: "Tasarım Asistanı" Amacı: Tasarım işlerini organize etmek, müşteri brief'lerinden öneriler sunmak, portföy yönetmek Adım Adım Dijital Ajan Yetiştirme:

1 Veri Girişi: Önce portföy, geçmiş projeler, sık kullanılan araçlar (Figma, Adobe) ve müşteri profilleri sisteme entegre edilir.

2 Altyapı: Microsoft Copilot Studio ve Azure AI Agent Framework kullanılarak özel bir ajanın iskeleti oluşturulur.

3 Görev Atama: Ajan; müşteri e-postalarını analiz edip brief çıkarır, uygun şablonlar önerir, teslim tarihi planı hazırlar.

4 Bağlantı: Behance, Instagram, Google Drive entegrasyonu yapılır. Ajan, portföye uygun güncellemeleri önerir.

5 Eğitim ve Gelişim: Her proje sonrası geri bildirimlerle ajan, stil ve müşteri beklentilerine daha uygun çalışır hâle gelir.



2. MESLEK: KLİNİK PSİKOLOG

Ajan: "Terapi Yardımcısı" Amacı: Seans notlarını özetlemek, randevuları planlamak, danışan geçmişini analiz etmek, literatür önermek Adım Adım Dijital Ajan Yetiştirme:

1 Veri Girişi: Seans notları (anonimleştirilmiş), takvim verileri, danışan kayıtları ve kullanılan ölçekler yüklenir.

2 Copilot Entegrasyonu: Microsoft 365 Copilot ile Outlook, OneNote, Teams üzerinden ajan planlamaları başlatır.

3 Görevler: Ajan, seans sonrası özet çıkarır, önerilen kaynakları arşivden sunar, süreci analiz eder.

4 Gizlilik: Azure Confidential Computing kullanılarak HIPAA/GDPR uyumlu yapı kurulur.

5 Öğrenme: Ajan, her danışanla ilgili terapötik teknikleri ilişkilendirerek kişiselleştirilmiş öneriler sunmaya başlar.



3. MESLEK: KOBİ PAZARLAMA MÜDÜRÜ

Ajan: "Pazarlama Yöneticisi Asistanı" Amacı: Kampanya planlama, rakip analizleri, e-posta pazarlama otomasyonu, içerik önerisi Adım Adım Dijital Ajan Yetiştirme:

1 Veri Girişi: Geçmiş kampanyalar, web sitesi trafiği, sosyal medya istatistikleri ve müşteri segmentleri tanıtılır.

2 Power Platform Kullanımı: Power Automate ile rutin e-posta akışları ve veri raporları otomatikleştirilir.

3 Copilot Studio: Ajan, haftalık kampanya takvimi önerir, sosyal medya içeriklerini üretir ve analiz eder.

4 Bağlantı: LinkedIn, Meta Business Suite ve CRM sistemleri ile ajan senkronize edilir.

5 Kendini Geliştirme: Ajan, hangi içeriklerin daha çok etkileşim aldığını öğrenerek sonraki önerilerde daha isabetli olur.



ÇOCUKLARIN HEYECAN DOLU CIVILTISI MUUD DİJİTAL PLATFORMUNA TAŞINDI

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun 23 Nisan coşkusu, Muud'da müzikseverlerle buluştu. Türk Telekom, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun ilk konserini dijital müzik platformu Muud'a taşıdı. Çocukların neşesi, eğlencesi ve harika enerjisiyle oluşan şarkıları dijital müzik platformlarına taşınıyor. Türk Telekom'un ana destekçisi olduğu Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun, 23 Nisan 2025 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği ve TRT'den canlı yayınlanarak büyük beğeni toplayan ilk konseri, 17 farklı eserden oluşan bir albüm kaydı olarak Muud üzerinden müzikseverlere sunuldu.

TÜRKİYE'NİN MÜZİKTE GELECEĞE MİRASI

Milli müzik mirasımızı geleceğe taşıma ve genç müzisyenler yetiştirme hedefiyle Türkiye Yüzyılı'nın ilk çocuk orkestrası ve korosu olarak Cumhurbaşkanlığı tarafından Türk Telekom'un ana destekçiliğinde kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Kilis'ten Rize'ye, Çanakkale'den Trabzon'a Türkiye'nin dört bir yanından yöresel ezgileri; Neşet Ertaş gibi efsane sanatçıların eserlerini senfonik düzenlemeyle seslendirdi.

17 FARKLI ESER YERİNİ ALDI

17 eserden oluşan bu özel repertuar, ilk kez Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'da yayınlandı. Klasik Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Popüler Müzik türlerini kapsayan geniş yelpazeye dayalı bu çok renkli konsere Muud'da oluşturulan "Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri" listesinden ulaşılabiliyor. Türk Telekom, bu projeyle hem çocukların sanatsal gelişimine katkı sunmayı hem de Türkiye'nin kültürel mirasını dijital ortamda daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.