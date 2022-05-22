Suzan Kardeş: Gerçeklik satmıyor herkes hayal istiyor

“Beni ben yapan makyözlük, gerisi hediye” diye anlatıyor hayatını. O hediyelerden biri şarkıcılık. Balkan şarkıları söyleyen Suzan Kardeş, şimdi bir pop şarkısıyla karşımızda. Kardeş ile önce şarkısını, sonra bir makyöz olarak günümüz trendlerini konuştuk

"Yıllardır etnik şarkı söylüyorum. Hayalim sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan ve hiçbir yerde söylenmemiş bir şarkı okumaktı. Radyolarda ve diskolarda çalacak, aynı zamanda gençlere hitap edecek bir şarkı olmasını hep isterdim" dedi, böyle bir şarkısı oldu. Suzan Kardeş, Bi' Git Sen isimli şarkıyla hayranlarına sürpriz yaptı. Aslında o bir makyaj sanatçısı, yıllarca oyuncu ve müzisyenlerin kulisinde, onların yaptıklarını gözlemleyerek kendini yetiştirmiş biri. Bu kadar ünlü isim arasında olunca sesi de keşfedilmiş, oyunculuğu da... Haliyle anlatacak şeyleri çok. Biz de onunla hem şarkısını hem de günümüz güzellik algısını konuştuk.

- İlk kez bir pop şarkısı seslendireceksiniz... Nereden çıktı bu fikir?

- Sezen Aksu'dan çıktı. Sözü ve müziği ona ait Bi' Git Sen'in. Ölmeden önce onun bir şarkısını söylemek istiyordum ama sırada üç tane daha var. 38 senelik bir tanışıklık. Ben ona patron derim ama o kabul etmez bunu.







- Klip gelecek mi peki?

- Tüm arkadaşlarım "Bir klip çekeceğim" desem hemen toplanacak insanlar ama ben beceremedim.

Şöyle şimdi çıkıp klipte, daha genç görüneceğim, halden hale gireceğim... Şekillere giremem. Çünkü beni çeken kişiler arkadaşlarım, onların önünde poz kesemem. Diyeceksin ki, "Öyle yapma yürü yolda..." O da olur ama ben bir türlü bedenime o kontrolü veremiyorum. Sahnede de oradan oraya giderim, seyirciyle konuşurum. Şarkıcı pozu veremem. Bir duruşu vardır şarkıcının, o pozu kesemem ben! Olmuyor... Klibe dair hayalim şu, telefonu koyayım karşıma, anlatayım... Zaten illa ki bir popçu klibi, pop şarkıcısı olmama gerek yok. Ben Suzan olarak söyledim bu şarkıyı. Bir hikaye anlatıyorum şarkıda ve bu yaşımla anlatıyorum.

- Çok hoş görünen bir kadınsınız. Günümüz tabiriyle küçük dokunuşlar var mı sizde?

- Ben hiç karşı değilim. Bir dönem yılda bir kez botoks yaptırıyordum. Ama son zamanlarda oynadığım dizilerde, bir ihtimal başörtüm düşer, görünür diye yaptırmıyorum. Zaten alnıma yaptırırdım, alnım su böreği gibidir. Yaptırmaya da karşı değilim. Bir tane hayatımız var, canımız ne istiyorsa yaptıralım.

- Bu bilince ne zaman vardınız?

- Çok önceleri. Ama tavsiyem mümkünse, becerebiliyorsanız, 55'te kalın. Ama imkan yok.

Derler ya, "Her yaşın güzelliği ayrı". Yok öyle bir şey, gençliğin güzelliği başka. Kendimizi kandırmayalım. Erkekler şanslı, yaş aldıkça daha güzelleşiyorlar, onlar da gençliklerinde fena. Erkekler, yaşlandıkça işini oturtuyor, bağımsız yaşamaya başlıyor, özgüven geliyor. Biz kadınlar çök aşağı, aşağı. Kadınlar yaptırsın istediğini... Spor yapana da çok özeniyorum ama ben yapamam.







YA YAŞININ GÜZELİ OLACAKSIN YA DA HERKES BİRBİRİNE BENZEYECEK



- Makyaj sanatçılığı yapıyorsunuz, şarkı söylüyorsunuz, oyunculuk yapıyorsunuz... Hangisi olarak tanımlıyorsunuz kendinizi?

- Beni ben yapan meslek makyözlük. Diğerleri hediye. Tiyatro ve sinema sanatçısı diyemem kendime, gerçekten emek veren insanlara ayıp olur. Ben sadece rol yapabiliyorum.

Şarkı söylemek benim fikrim değildi. Benim avantajım şu, müzisyen ve oyuncuların sahne arkasında olup, onlardan çok şey öğrenmiş olmak. Her şeyi izleyerek, gözlemlemişim. Bunlar da zamanla ortaya çıktı.

- Günümüzde sosyal medya fenomenlerinin birçoğu bu işe makyaj videoları çekerek başladı. Onları nasıl değerlendiriyorsunuz?

- En kolayı oydu çünkü. Gerçeği göstermeme şansın var. Filtrelerle, uygulamalarla bunları yapmak kolay. O yoldan ünlenmek kolay. 50 yaşında kendine makyaj yapıp, onu filtresiz paylaşıp ünlü olan birini gördün mü? Göremezsin. Orası yalan dünya! Kanarsan, kanarsın. Ben bir kanal açtım, insanlara sokakta gün ışığında, gerçek halleriyle makyaj yaptım. Bunları sundum insanlara, o kadar gerçekti ki hiçbir sponsor bulamadım.

- Gerçeklik satmıyor yani...

- Bu bir hayal dünyası tabii ki gerçeklik satmaz. İnsanlar inanmak istiyor bu hayal dünyasına. Geçen gün kendime makyaj yapıyorum, o kadar beğendim ki, onun videosunu çektim, kendi yaşımdaki kadınlara tüyolar vermek için... Sonra dedim ki, kimse ürünüyle destek olmuyorsa kendim ürün yapayım ve onu paylaşayım. Gençler istediği kadar makyaj yapsın, filtreleyip paylaşsın, bir yerde o gençlik bitecek, durulacak. Ben o durulmuş yerdekilere hitap etmek istiyorum. Kadınlar durduğu yaşta güzel olsun. Bunun peşine düşsün, genç gibi görünmenin değil! Ya yaşının güzeli olacaksın ya da hepiniz birbirinize benzeyeceksiniz. Ama artık sinemada gerçek görünüm arıyor yönetmenler. 70 yaşında olup, o yaşta görünen kadın bulamıyorlar...