Kan kardeşimiz Güney Kore

1915 Çanakkale Köprüsü açılışında Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum’un konuşmasıyla bir kez daha sempatimizin tazelendiği Güney Kore’den, Türklere çağrı var. Kore Turizm Organizasyonu Başkanı Hyuncho Cho, “Dizilerimizi, müziğimizi seviyorsunuz ama ülkemiz hakkında çok şey bilmiyorsunuz” diyor

Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum, 1915 Çanakkale Köprüsü açılışında Türkiye'den kan kardeşi ülke olarak söz etti ve gönlümüzü fethetti. Güney Kore yıllardır ülke olarak bizim gitmesek de, görmesek de sevgi bağı hissettiğimiz bir ülke... Dizilerini, filmlerini, müziğini seviyoruz, kozmetiklerine bayılıyoruz, insanlarını sempatik buluyor ve onları yakın görüyoruz. Ama Güney Kore'yi yeterince tanıyor muyuz? Kafamızda tüm bu sorularla Kore Cumhuriyeti için 2012'den beri faaliyet gösteren Kore Turizm Organizasyonu'nun başında bulunan Hyuncho Cho'nun kapısını çaldık. Bize biraz Güney Kore'yi anlatmasını istedik. İki ülke arasındaki benzerliklerin peşine düştük.

- Son olarak açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü, Güney Kore ortaklığıyla inşa edildi... Bu bize bir kez daha iki ülkenin hem ekonomik hem ticari ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Kore ve Türkiye arasındaki benzerlikler neler size göre?

- Her iki ülke de çok köklü bir tarihe sahip. Ayrıca yine hem Türkiye hem Kore dört mevsim ziyaretçilere, farklı zevklere hitap eden seyahat imkanları sunuyor. Ülke insanları bir yandan geleneklerine sadık bir yaşam tarzı benimserken öte yandan modernizmi de hayatın temeline almış durumda. Bunlarla beraber benzer mutfak kültürümüz de ilk etapta aklıma gelen ortak bir nokta. Türkiye'nin Kore Savaşı sırasında askerleriyle ülkemize sağlamış olduğu büyük destek, kuşkusuz ki Güney Kore ve Türkiye arasındaki güçlü ve önemli bağların oluşmasını sağladı. Türkiye, Güney Kore'nin tek kardeş ülkesi ve bu konumu nedeniyle Koreliler için ayrı bir yere sahip.







- Belki çok uzak coğrafyaların insanlarıyız ama aileye bakışta, kadın-erkek ilişkilerinde, duygusal ruh halimizde ortaklaşma söz konusu... Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz, nasıl benzerlikler bunlar?

- Evet haklısınız. Güney Kore ve Türkiye, özellikle geleneksel olanla moderni uyum içinde yaşaması, örf ve adetlerini gelecek nesillere aktarmasıyla birbirine çok benziyor. Örneğin; büyüklere saygı, aile yapısı, toplumsal yapının düzenlenmesi, dayanışmacı yapı gibi özellikler her iki ülkenin de ortaklaştığı unsurlar. - İki ülke arasında nasıl bir turist sirkülasyonu var? - Türkiye'ye gelen Koreli turist sayısı, bize gelen Türk turist sayısına göre hayli fazla. 2019'da 213 bine yakın Koreli turist Türkiye'ye geldi. Türkiye'den Kore'ye giden Türk turist sayısı ise 30 bin... Koreli turistler Kapadokya, Efes ve İstanbul'u çok seviyor.



BİZİ ÇOK İYİ TANIMIYORSUNUZ



- Türkiye dizileri, kültürü ve insanıyla Kore'yi çok benimsemiş vaziyette ama Kore hakkında yeterince şey biliyor muyuz?

- Güney Kore ile ilgili olarak Türkiye'de yeterince bir farkındalık ve bilgi sahibi olunduğunu söylemek çok da doğru olmaz. Müziğimizi, dizilerimizi, insanımızı seviyor Türkler ama çok da fazla şey bilinmiyor hakımızda... Kore için Türkiye ve Türk turistlerin ayrı bir öneme sahip olmasının ortak tarihi bağlardan ve Türkiye'yi 'Kardeş Ülke' olarak konumlandırmasından kaynaklanıyor. Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde Güney Kore'ye ziyaretlerdeki vize muafiyeti geçici bir süreliğine askıya alınmıştı. Güney Kore hükümeti askıya alınan muafiyetin 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren kaldırılacağını duyurdu. Böylece turizm (akraba ziyareti dahil), transfer ya da kısa süreli iş gezileri için Güney Kore'ye gelecek, Covid-19 aşıları tamamlanmış tüm Türk konuklarımız, daha önce olduğu gibi ülkemize vizesiz giriş yapabilecek ve karantinaya da tabi tutulmayacaklar.







- Mutfaklarımız, tatil kültürümüz de benzer mi?

- Kore mutfağında yer alan Bulgogi, Kimchi, Mandu gibi yemekler Türklerin aşina oldukları lezzetler. Kore'nin ikinci büyük şehri olan Busan hem deniz turizmi açısından önemli bir destinasyon, hem de Türk turistler için Kore Savaşı sonrasında inşa edilen Türk Askeri Şehitliği'nin burada olması açısından da önemli bir ziyaret noktası.



DİZİLER KORE'Yİ CAZİP HALE GETİRDİ



- Özellikle 2000'li yıllar sonrasında global bir trend haline gelen Kore menşeili film, dizi ve müzik yapımları ülkemizi etkisi altında aldı ama bu Türkiye'den Kore'ye turizmi olumlu etkiledi mi?

- Gelişmekte olan dizi, film ve müzikleri içeren Kore Dalgası (Hallyu), yabancı turistleri Kore'ye çekmeyi ve Kore yaşamı ile kültürünün tanıtımına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Kore Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı Kore pop müziği, moda, eğlence, çizgi romanlar, çizgi filmler ve diğer önemli kültür bileşenlerine odaklanan bir bölüme sahip. Türkiye'de gençler özellikle Kore dramalarına ilgi gösteriyor ve bu da Kore kültürüne özel bir ilgi yaratıyor. Özellikle dizi ve film endüstrisinin yaratmış olduğu bu kültür alışverişiyle Güney Kore'yi ziyaret etmek isteyenlerin sayısında önemli bir artış oldu.

- Türk gençlerinin pop müzik türü olan K-Pop'u büyük bir heyecanla takip ettiğini biliyoruz. Türk gençlerine Kore'de bu kültürü deneyimlerimeleri için nasıl fırsatlar yaratıyorsunuz? Eğitim ve üniversiteler arası bir iş birliğiniz oluyor mu?

- K-Pop ve Kore dizi ile filmlerinin de etkisiyle Türk gençleri Güney Kore'nin her şeyine müthiş bir ilgi duyuyorlar. Gençler arasında Korece öğrenmek, Kore kültürüyle ilgili daha fazla konuda bilgi sahibi olmak, Kore makyajı yapmak, K-Pop gruplarının dansçıları gibi dans edebilmek, Kore mutfağının lezzetlerini deneyimlemek artık her zamankinden çok daha popüler, bu bizi çok mutlu ediyor. Biz de pandemi döneminde bu gençler için Kore'yi ilgi duydukları farklı yönleriyle deneyimleyebilecekleri Kore Günü Etkinlikleri düzenledik.



BİR TÜRK BİR DE KORE KAHVALTISI MEŞHUR



- Kore'yi Türkiye'deki turistik noktalarla kıyaslayacak olursak nasıl anlatırsınız? Kore'de hangi bölgeler Türkiye'ye hangi açıdan benziyor?

- Güney Kore, Antik tarihi ve tapınakları, harika doğası, güzel plajları ve gelişmiş şehir yaşamı ile oldukça ilgi çekici bir ülke. Bulguksa gibi antik dağ zirvesi Budist tapınaklarından, Lotte World Tower gibi Seul'ün ultra-modern gökdelenlerine kadar zengin bir gezi yelpazesi sunuyor. Kore mutfağının Türk yemek kültürü ile birçok ortak noktası var. Türkler gibi Koreliler de güne bol yumurtalı ve yeşillikli bir kahvaltı ile başlıyor. Günün diğer öğünlerinde mutlaka turşu benzeri yan yiyecekler bulunuyor. Hem Türk hem de Kore mutfağında baharat kullanımı oldukça yaygın. Bu nedenle Türk damak zevkine hitap edebilecek birçok Kore yemeği var. Mart ayıyla beraber ülkede kiraz çiçeği, maehwa, kanola, sansuyu, açelya, lalelerin açmasıyla beraber 'Bahar Çiçekleri Seyirleri' de start alıyor.