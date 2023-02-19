Beyonce ve LeBron = Rekor

İki isim iki rekor! Biri müzik diğeri spor dünyasının en çok konuştuğu konular oldu geçen hafta. Beyonce ve LeBron James’ten söz ediyorum...

Beyonce'tan başlayayalım yazıya...

Beyonce, 32. galibiyetiyle uzun süredir bu rekoru kimseye kaptırmayan Georg Solti'yi geride bırakarak şimdiye kadar en çok Grammy Ödülü kazanma rekorunu kırdı.







Bu resmen Queen Bee'i Grammy Ödülleri'nin 64 yıllık tarihinde en çok ödül alan sanatçı yapıyor. Müzik dünyasının "Oscar"ı olarak kabul edilen Grammy'nin bu yılki töreninde Beyonce, "en iyi dans-elektronik albüm", "en iyi R&B şarkısı", "en iyi geleneksel R&B performansı", "en iyi dans elektronik şarkısı" kategorilerinde Grammy sahibi olurken, tarihi bir rekora da imza attı.







Diğer rekorsa LeBron James'ten geldi... NBA'de Los Angeles Lakers'ın Oklahoma City Thunder'ı konuk ettiği maçta LeBron James lig tarihine geçti.

Yıldız oyuncu, kaydettiği 38 sayı ile NBA'in bir diğer efsanevi ismi Kareem Abdul-Jabbar'ı geride bırakarak 38 bin 390 sayı ile lig tarihinin en skorer oyuncu unvanını elde etti.







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