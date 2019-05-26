Sezonun Z raporu

Çarşamba, Avrupa Ligi, cumartesi ise Şampiyonlar Ligi finaliyle futbolda sezon finali yapılırken Z raporunu alma vaktidir. Biz dahil Avrupa'nın altı büyük liginde son şampiyonların (Galatasaray, Man.City, Barcelona, Juventus, Paris Saint Germain, Bayern Münih) unvanlarını koruduğu sezondan aklımda kalanlar:



GÖNÜLLERİN ŞAMPİYONLARI

Şampiyonluk hikayeleri sayfalarca anlatılıyor ama oynadıkları futbolla liglerine damga vuran takımlar var. Madrid'in ufak kulübü Getafe. İtalya'da Roma şehri takımlarını sollayan ve ligin en çok gol atan takımı olan Atalanta. Şampiyon Paris Saint Germain'e beş gollü mağlubiyeti tattıran Lille. Önce Real Madrid sonra Juventus'u eleyip, Tottenham'a son dakikada elenen ve genç oyuncularıyla futbolseverlerin kalplerinde taht kuran Ajax. Altyapısından yetiştirdiği Uğurcan, Hüseyin, Abdülkadir Parmak, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür ile eski günlerine dönüp, üç İstanbullu'yu da puansız yollayan Trabzonspor.



GENÇLİK ATEŞİ

Büyük ustaların yanında vitrine çıkmak zordur, işte onu başaranlar. Sağlam fizikleriyle ayakları yere sağlam basan ve Bundesliga ile Serie A'nın yolunu tutan iki genç stoperimiz Merih Demiral, Ozan Kabak ve Beşiktaş orta sahasına dinamizm getiren Dorukhan. Liverpool, bir kez daha Şampiyonlar Ligi finaline gelirken sağ bekten asist delisi olan Alexandar Arnold. Ajax orta sahasında 21 yaşında 46 maça çıkan ve Barça'ya transfer olan Frenkie de Jong. Frankfurt formasıyla attığı gollerle fiyatını bir sezonda 10'a katlayan Jovic. 4 milyona geldiği Genoa'dan altı ay sonra Milan'a giden Polonyalı santrfor Piatek ve bir takas transferinin ufak ayrıntısı olarak geldiği Roma'dan milli takıma yükselen Zaniola...



VAZGEÇMEYENLER

Futbolun en çok hamallık gerektiren bölgesi 6 numarada yaşlarını bize unutturan Atiba ve Emre Belözoğlu. Galatasaray'ın şampiyonluğunda ligin ikinci yarısında sazı eline alan ve Valencia günlerini hatırlayan Feghouli. Stoperlerin acımasız olduğu İtalya'da 35 yaşında 38 maça çıkan ve 27 gol atan kurt santrfor Fabio Quagliarella. Valencia'ya Şampiyonlar Ligi biletini ve Kral Kupası finalini getiren kaptan Dani Parejo. 30'una yaklaşırken iki sezondur üstüne koyarak gelen Alanyaspor'un en çalışkan adamı Efecan. Formasına veda ettiği sezonda 38 maça çıkan Atletico Madrid'in yürekli stoperi Godin...



ESKİ GÜNLERİNİ MUMLA ARAYANLAR

İspanyol Milli Takımı'nı Dünya Kupası'nın başlamasına iki gün kala Real Madrid için bırakan ve orada da dibe vuran teknik adam Lopetegui. Milan'da taraftara saç baş yolduran, sezon ortasında gittiği Chelsea'de de ayağa kalkamayan Higuain. S. Lizbon formasıyla dört sezon önce 38 maçta 31 gol atmış etiketiyle geldiği Fenerbahçe'de dibe vuran Slimani. Ronaldo'nun ayrılığı sonrasında dümene geçmesi beklenen ama ruhsuz haliyle Real Madrid taraftarının "Git artık" dediği Gareth Bale. Bütün sezon transfer pazarlığı yapmaktan gol atmaya fırsatı bulamayan Inter kaptanı Icardi ve iki teknik adam Mourinho ile Bielsa...



VE SAHNEDEN İNENLER

Bayern Münih'in kanadını 10 yıldan beri birlikte uçuran Ribery ve Robben belki kramponlarını asmayacak ama büyük sahneden iniyorlar sezon biterken. Roma kaptanı De Rossi, bayrak adam Totti'den iki yıl sonra 18 yıl emek verdiği kulübünden yeni kontrat alamadığı için kendine kulüp arıyor. Juventus ve İtalyan Milli Takımı'nın en yüksek karakterli oyuncularından stoper Barzagli gözyaşlarıyla kariyerine son noktayı koydu. Bir efsane Xavi de kramponlarını Katar'da astı. Kasklı kaleci diye hatırlayacağımız klas ellerin sahibi Peter Cech de sahalarda olmayacak artık. Fenerbahçe kariyeri hayal kırıklığı olsa da bir Premier Lig efsanesi olan Hollandalı golcü Robin Van Persie de artık takım elbisesiyle futbol sahnesinde yer alacak.