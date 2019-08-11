Dakika 103'tü. UEFA'nın mahalle maçlarımıza özenip uzatmalara altın gol kuralını getirdiği yıllar. Atan galipti. Fatih Akyel sağ kanattan akıp ceza sahası içine orta mı yaptı yoksa kötü bir şut mu çekti, o topu Jardel filelere gönderdiği için artık ne önemi var o orta-şut karışımının. Jardel, bir Porto efsanesiydi, golü yiyen Casillas yıllar sonra Real Madrid'den Porto'ya gideceğini ve kalbinin artık o eldivenlerini çıkar demesini nereden bilecekti ki?

19 yıl sonra o gün kaleyi koruyan Taffarel'in çalıştırdığı Arjantin doğumlu Uruguaylı kaleci (Muslera), Kolombiya'da doğmuş Arjantin'de yetişmiş bir golcüye Instagram'dan bize gel diyor. O golcü de (Falcao) Galatasaray, yerel Süper Kupa'yı kazanınca "Cimbombom" diyerek yılan hikayesine dönen transferinin sinyalini veriyor. O gün kupayı kaldıran Galatasaray kaptanı Bülent Korkmaz, 9 yıl sonra River Plate'in golcüsünün transfer edilmesini istiyor. Kim mi o? Elbette ki Falcao!

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Sonra herkes bir yere savruldu hayatta. Jardel bitirdi kendini, Popescu anlı şanlı kariyerini soğuk hapishane duvarlarına bakıp hatırladı. Tarihin en iyi sol beki Roberto Carlos'un bir gün Fenerbahçe formasını giyeceğini, Sivasspor'u çalıştıracağını kim bilebilirdi ki? Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçeli olduğunu doğal olarak açıklamadığı yıllardı. Guti, Beşiktaş'a gelmemiş, Arnavutköy'de ters yöne girip halk otobüsüyle kafa kafaya gelmemişti. Okan Buruk'un iyi teknik adam olacağını diyelim tahmin ediyorduk da Suat Kaya'nın neden olamayacağını kimse anlatamazdı o günlerde. Orta sahada kesici oynayana 6 numara denilmeyen yıllardı. Basketbola yakışan tonla istatistiğin futbolun yakasına yapışmadığı günlerdi. Kim kaç pas yapmış, kaç depar atmış, ısı haritası, daha delirmemiştik çok şükür. Bugün 6 numara denilen yerin kralı Claude Makelele o gün sahadaydı. O gitti, Real Madrid yıllarca iflah olmadı.Galatasaray'a Süper Kupa'yı kazandığı Louis 2 Stadı'nın ev sahibine, Ali Sami Yen'de Kolombiya'ya attığı füzenin daha bir güdümlüsünü atan Hagi, 80'lerinin çocuklarının duvardaki posteriydi ama o Monaco'ya 38 numara ayağıyla yıkan Cevad Prekazi de o kuşağın ağabeylerinin efsanesiydi. Raul, Maldini ve Totti gibi tek bir formayı giyip futbolu bırakmak isterdi ama Mourinho'nun satırının kurbanı oldu, o şimdi Real Madrid B'nin hocası.. Ümit Davala, Hasan Şaş o gün oradaydılar şimdi Fatih Terim'in yanında oturuyorlar. Luis Figo'nun Barça'dan Real Madrid'e transfer olup çıktığı ilk resmi maçtı. 19 yıl sonra esame listesindeki 36 futbolcudan bugün futbolu bırakmayan tek isim Emre Belözoğlu... Kulübedeki Mircea Lucescu sonra Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Uzun zaman sonra döndüğü Türkiye'de milli takımın başındayken ayda bir kere bizi İtalyan medyasına şikayet edip gitti. Vicente del Bosque kendisine "Yeniköy Kasabı" denileceğini bilse gelir miydi Türkiye'ye...Millet olarak bir daha da yaşayamadık bu heyecanı... Başkalarının heyecanına ev sahibi olduk, iyi de olduk ama. 2005 Şampiyonlar Ligi finalinden daha güzel bir final görmedi ki bu dünya. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Milan'ın 3-0 öne geçip, vazgeçmeyen Liverpool'un 3-3 yapıp penaltılarla kazandığı kupa... O Liverpool şimdi İstanbul'a geliyor... 20 yıl önce Galatasaray'ın UEFA Kupası'na yürüdüğü sezonun sonbaharında İstanbul'da 5-0 kazanan Chelsea de geliyor İstanbul'a. İki İngiliz takımı tarihte ilk kez UEFA Süper Kupa finali oynayacaklar. Çarşamba akşamı 22:00'de Beşiktaş'ın evi Vodafone Park'ta... Ali Sami Yen artık yok. 15 yıl önce yolu çile olan Atatürk Olimpiyat Stadı'na artık metroyla gidiliyor ve 2020 Şampiyonlar Ligi finali yine bizde.. İnönü Stadı'nda gazhane tarafındaki kaleye penaltı atıp Hilton Oteli'nde balkonda oturan turisti vuran, deniz tarafındaki kaleye vurduğu şut Kabataş istikametine giden kamyonun kasasına gol atan Gökmen (Özdenak) Abi'nin dediği gibi: "Anladın mı?" Geçiyor yıllar...