Daha hızlı daha güçlü daha Mbappe

Pele bin gol atmıştı ama Avrupa'da hiç oynamadı. Cruyff'u çıplak gözle izleyebilen kaç kişi var ki memlekette? Maradona, Meksika'da İngilizleri ipe dizdikten bir yıl sonra doğan bir çocuk, o golün de elle attığının da kopyasını filelere gönderdi ama Dünya Kupası kazanamadı. "Harbi" Ronaldo büyük bir çoğunluk için gelmiş geçmiş en büyük golcü ama Şampiyonlar Ligi kazanamadı. Futbol sohbetlerinin bitmek bilmeyen tartışmasıdır. Maradona mı Messi mi? Messi mi Cristiano Ronaldo mu? Hafta içinde Maradona tarihin en iyisi Di Stefano derken, Avrupa'da birkaç kuşağın en büyük Cruyff'tu fikrini değiştiremezsiniz. Sergen'in yeteneğini öve öve biteremediğimde rahmetli babamın "Sen Yusuf Tunaoğlu'nu izlemedin de ondan" dediği gibi... Futbol hep değişti, taktikler, fizik kapasite, rakipler... En zoru dün değil yarın oynanacak bir oyun futbol... Maradona'nın döneminde onun karşısına çıkabilen yoktu, 1995-2005 aralığı büyük yeteneklerin fışkırdığı dönemdi. Ronaldo'dan Zidane'a, Baggio'dan Rivaldo'ya.. Sonrası bildiğiniz büyük rekabet: Messi mi Ronaldo mu? Karşılıklı 50-60 golün atıldığı İspanya La Liga sezonları, bir o bir ben diye kaldırdıkları Ballon D'Or ödülleri... Peki veliahtları kim? Neymar -bu hafta France Football'a verdiği röportajda her ne kadar inkar etse de- bir numara olabilmek ve Messi'nin gölgesinden çıkabilmek için Paris Saint Germain'e transfer oldu. Brezilyalı yedi yıldır Avrupa sahnesinde ve 4 yıllık Santos kariyerini de eklersek, dünyanın en iyi 3. futbolcusu olmaktan kurtulamadı. Messi ve Ronaldo'nun sahneden inmelerine ise minumum iki maksimum dört sezon var. dört yıl sonra futbolun bir numarası o tarihte 31 yaşını dolduracak Neymar mı olacak yoksa takım arkadaşı Mbappe mi? Önceki gün 21 yaşına basan Fransız yıldızın hayat hikayesi de beş yılda biriktirdiği istatistikler de bize şunu söylüyor: Sol şeridi boşaltın, Mbappe geliyor...

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20 Aralık 1998 doğumlu Kylian Mbappe sporcu bir ailenin çocuğu. Kamerunlu babası teknik direktör ve Kylian'nın yetiştiği Paris'teki AS Bondy takımını yıllarını vermiş bir isim. Cezayir asıllı annesi Fayza Lamari ise eski bir hentbolcu... Paris'te federasyonun altyapısı Clairefontaine'e geldiğinde izleyen herkesin Thierry Henry'e benziyor dediği Mbappe'yi kadrosuna katmayı başaran kulüp de Henry'nin yetiştiği Monaco oldu. Duvarında Cristiano Ronaldo posteriyle büyüyen Mbappe tüm zamanların en komple oyuncularından biri olmayı sadece üç sezonda başardı. Forvetin her hattında oynayan, iki ayağını da kullanabilen, müthiş süratine oyun zekasını da katan ve çalım ve son vuruşlarıyla yeteneği Manchester United'a geldiği günlerdeki Cristiano Ronaldo'dan çok daha ileride olan bir futbolcu Mbappe.. 16 yaşında Fransa 1. Ligi'nde forma giyen, 17 yaşında ilk hat-trick'ini yapan, 18 yaşında Şampiyonlar Ligi yarı finalinde gol atan, Monaco ile ligde şampiyon olan ve bu yaşta 180 milyon euro karşılığında Paris Saint Germain'e giden bir genç en çok neyi özlerse Mbappe de onu özlüyor. Az vakit geçirebildiği çocukluk arkadaşlarını, özgürce Paris sokaklarında dolanabilmeyi.. Fransız yıldız önceki gün 21. yaş doğum gününü kutlarken kariyer karnesinde yazananları 20 yıllık ihtişamlı kariyerinde bir araya getiremeyen çok yıldız var futbol dünyasında: Monaco ve Paris Saint Germain formalarıyla 165 maçta 103 gol. Fransız Milli Takımı'nda 34 maçta 13 gol. Bir Dünya Kupası, 3 Fransa Ligi şampiyonluğu, 1 U19 şampiyonluğu, 1 Fransa Kupası ve 1 Lig Kupası... Üç gün önce Fransız L'Equipe gazetesi, nefis bir manşetle birinci sayfasına Mbappe'yi taşıdı: "Daha hızlı, daha güçlü, daha Mbappe..." Olimpiyatların sloganındaki "daha yükseğe"nin yerini alan Mbappe'nin kariyerinde daha yükseklere çıkabilmesi için önünde uzun yıllar var ama 2020 ajandasında Euro 2020'nin ardından Tokyo Olimpiyatları yazıyor... 1996 Atlanta'da "Harbi" Ronaldo, 2004 Atina'da Cristiano Ronaldo, 2008 Pekin'de Lionel Messi ve 2016 Rio'da Neymar'ın ajandasında yazdığı gibi...