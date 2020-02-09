Maldini hanedanı

Geçen hafta San Siro'da Milan taraftarına saç baş yoldurup Verona ile 1-1 berabere kaldığında, son düdüğün ardından konuşulan oyunun analizi değil, 90. dakikada oyuna alınan genç bir futbolcuydu. Zlatan İbrahimovic devre arasında Milano'ya dönmüş, çok değil bir yıl önce büyük umutlarla alınan ve geleceği çok parlak kabul edilen Polonyalı santrfor Piatek, Almanya'ya ve takımı orta sahada sırtlayan Suso, ülkesi İspanya'ya gönderilmişti. Zlatan ne derse o mu oluyordu? Büyük ihtimalle, çünkü Milan'da 40 yıldır bir aile, takımın sahibi olmasa bile hanedanlığını sürdürüyordu. AC Milan, açılımıyla Milan Futbol Birliği, AC Maldini miydi? Zlatan istemiş, Paolo Maldini iki futbolcunun da kulüple ilişkisini kesmiş miydi ve 90. dakikada oyuna giren genç oyuncu kimdi? Filmi yine geri saralım...

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Tarih 21 Ekim 2001... Fatih Terim yönetimindeki Milan, derbiye çıkıyor. Takım, sezona iyi başlamış, derbi öncesi teklemiş durumda. Fiorentina, Udinese deplasmanı ve Lazio maçlarından 9 puan. Ardından Perugia deplasmanında 3-1 kaybedilen maç. İplerin gerildiği San Siro'daki 1-1 berabere biten Venezia maçı... Milan derbide Inter'i süpürüyor, 4-2 kazanıyor. Galibiyeti tribünle kutlamak için Fatih Terim, Curva Sud'e çağırıyorlar, "İmparator" diye yıkılıyor ortalık. O günlerin Milan TV yayın direktörü Suma ertesi gün Milanello'da rastladığı Cesare Maldini'ye "Gördün mü Terim'i? Curva'yı nasıl peşine taktı. Taraftar çok seviyor onu. Ne güzel değil mi?" diyor. Baba Maldini'nin suratının asıldığı verdiği cevaptan belli: "Milan'da böyle işler olmaz. Bize ters" diyor ve tribünlerin Terim'e olan sevgisinden dolayı rahatsız olduğunu ifade ediyor. Mauro Suma, "Ben Cesare ile konuştuktan 15 gün sonra Fatih Terim ile Milan'ın yolları ayrıldı" diyerek çok şey söylüyor zaten...

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40 yıl boyunca dört kaptanla yola devam eden Milan'da Cesare Maldini, çocukluğu 2. Dünya Savaşı yıllarında geçmiş, kimilerine göre ailesi Slovenya'dan Trieste'ye göç etmiş kimilerine göre ise İtalyan kökenli olan denizci bir babanın oğluydu. Üç kız babası oldu önce Cesare Maldini, sonra da üç oğlu geldi dünyaya. 12 yıl Milan forması giyen Cesare'nin oğullarından biri futbolcu olmayı başardı, ama ne futbolcu! Paolo Maldini, 25 yıl başka formayı giymedi, babası gibi hem sağ bek hem sol bekte oynadı ve Maldini hanedanlığının iki numarasını, 2009'da Milan'dan kale arkası tribünündeki taraftarlar hiç beklenmedik bir şekilde uğurladılar. O gün ne oldu? Maldini son lig maçında San Siro'da Curva Sud tarafından yuhalandı. Diğer tribünler Maldini'yi alkışlarken veda turunda Curva Sud'un önüne gelen Maldini'ye küfür de yağdı, "Sadece Franco Baresi" tezahüratı da. Maldini bu tribünü diğer tribünlere şikayet etti el kol hareketleriyle. Curva Sud "Paralı asker dediklerinden alkış mı bekliyorsun" pankartı ve Baresi pankartları açtı. Maldini takım arkadaşlarının omuzlara alma teklifini kabul etmedi. Koşar adımlarla soyunma odasına gitti. Curva Sud tribünü 25 yıllık bayrak adamlarına neden bunu yaptılar? Maldini'nin La Gazzetta'ya verdiği bir röportajı unutmadılar. İki yıllık bir hesaplaşma bu aslında. Maldini, Curva Sud'de yer alan taraftarlara paralı asker demiş ve takımı baltaladıklarını iddia etmişti.

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Cesare Maldini dört yıl önce hayatını kaybetti. Silvio Berlusconi kulübü Uzakdoğulu yatırımcılara satmak zorunda kaldı. Milan daha sonra ABD'li grubun eline geçti. Oğul Maldini, futbola vedasından iki yıl sonra oyuncu izleme komitesine girip kulübe geri döndü, iki oğlunun da Milan altyapısındaki gelişimini yakından görmek istiyordu. Dede Cesare, torunu Christian'ı Milan formasıyla San Siro'da görmeyi hayal ediyordu, soyadı sayesinde genç takımda kaptanlığa yükselen Christian bunu başaramadı, bugünlerde Serie D'de Pro Sesto forması giyiyor. Paolo yıllar sonra tekrar kulüp yönetiminde söz sahibi oldu ve Milan'ın futbol direktörü. Ve hikayenin başındaki genç futbolcu, 2001 doğumlu Daniel.. Maldini hanedanlığının son temsilcisi, sırtında 98 numaralı formayla geçen hafta 1-1 devam eden maçın 90. dakikasında takımı kurtarması istenen forvet olarak sahaya sürüldü...