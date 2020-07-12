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BÜLENT TİMURLENK
12 Temmuz 2020, Pazar BÜLENT TİMURLENK

Bana balık tutmayı öğret

Türk futbolundaki yabancı futbolcu sayısı tartışmaları ve kararlarını bir tarafa bırakıp, yetiştiren, yönetenler penceresinden bakalım. Önce bir 'ya gidelim. 14 yıl önce bir Temmuz akşamında Berlin'de 'nı kazanan İtalyanlar, " geleneği"ni sürdürmüşlerdi. Gök Mavililer 12 yılda bir Dünya Kupası finali oynar, bir kazanır, bir kaybederlerdi. Büyü de seri de 12 yıl sonra 2018'de bozuldu. ' ülkesi' İtalya, Rusya'daki Dünya Kupası'nda yoktu. Mourinho önderliğinde bugünlerde Portekizli teknik adam sayısı Avrupa'da artarken futbol tarihinin değişmez bir gerçeği var, İtalyanlar, Almanlarla birlikte kıtanın teknik adam fabrikasıdır. Lippi'den Ancelotti'ye, Sarri'den Conte'ye, Cannavaro'dan Gattuso'ya uzanan bir gelenek... 2006'da Berlin'de şampiyon olan İtalya Milli Takımı'ndan 12 futbolcu kramponlarını astıktan sonra giydikleri takım elbiselerle artık yedek kulübesindeler. Çin'de Guangzhou ile şampiyon olan Fabio Cannavaro, bu sezon İtalya Kupası'nı Napoli'nin müzesine götüren Gattuso, Benevento'yu Serie A'ya taşıyan Pippo Inzaghi, aynı yarışı Frosinone ile veren Alessandro Nesta. Arjantin asıllı Camoranesi'den Zambrotta'ya, futbolu yeni bırakmasına rağmen ara vermeden yola koyulan Andrea Barzagli'ye, Massimo Oddo'dan Alberto Gilardino'ya ve Fabio Grosso'dan futbolu yeni bırakan Daniel de Rossi'ye… Aralarında gelecek sezon Juventus altyapısında başlayacak olan 'Maestro' 'nun da olduğu bugün 72 yaşındaki Marcello Lippi'nin 14 yıl önce La Gazzetta dello Sport'a kült olmuş "Her şey Gerçek" manşetini attıran öğrencileri…

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Peki, bizde her şey ne kadar gerçek? 2006'dan 4 yıl öncesine dönelim ve saymaya başlamadan altını çizelim. Adı geçen isimler, İtalyanlardan çok daha önce futbolu bıraktılar ve yola erken çıktılar ya da çıkmaları gerekiyordu. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olan 'ndan bu sezon 'de teknik direktör olan futbolcu sayısı sadece 2. , Başakşehir ile hem şampiyonluğa koşuyor hem de Avrupa Ligi'nde yola devam ediyor. ise Konyaspor'da. Yakın geçmişte ve da Süper Lig'de takım(lar) çalıştırdılar. ve , 'in yardımcılığından bir basamak yukarıya çıkamadılar ya da çıkmak için gün sayıyorlar. Rüştü, Emre Aşık, Tugay, ise bugünlerde kulübelere uzak duran isimler. 2002'de destan yazan kadrodan kaç futbolcu, hangi altyapıda çalıştı, kaç gencin gelişimine tecrübeleriyle ışık tuttular? 18 yıl sonra Milli Takımı Euro 2020'ye götüren isim: … Hangisi onun ve Fatih Terim'in olduğu zirveye –Okan Buruk hariçtırmanmaya çalıştı? Onlara hep balık verdik, balık tutmayı öğretmeyenler kim? Sorular da bunlar, sorunlar da…

Son Mohikan Emre Belözoğlu

2002 Dünya Kupası'ndaki bir futbolcu var ki onun yeri de yapacağı iş de ,yaptıkları da diğerlerinden farklı o yüzden satırları da ayrı. 7 Eylül 1980 doğumlu Emre Belözoğlu, 2002 Dünya Kupası'na gittiğinde Inter forması giyiyordu ve 11 kez milli olmuştu. 90'larda Galatasaray formasıyla çıktığı futbol vitrininde, 4 ayrı 10 yıllık dilimde Süper Lig'de gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu Emre geçen hafta. 90'larda onu hatırlatan gol Beşiktaş'a Galatasaray formasıyla attığı ve saf yetenek kokan goldü. 2000'lerdeki marka golü Inter formasıyla Lazio'ya attığı şandel ve 2010'lar ve 2020'de Fenerbahçe formasıyla geçen hafta Gençlerbirliği filelerine gönderdiği meşin yuvarlak… 2002 kadrosunun en genciydi Emre (22). Ondan bir yaş büyük olan Nihat Kahveci'nin 8 yı l önce oyuna veda ettiğini hatırlatıp bir merakı da gidereyim. Emre gibi 10 yıllık son 4 dönemde forma giyenler: İbrahimoviç, Buffon, Pizzaro, Santa Cruz, Gareth Barry, Milan Baros ve Kenny Miller…

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