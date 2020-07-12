Türk futbolundaki yabancı futbolcu sayısı tartışmaları ve kararlarını bir tarafa bırakıp, yetiştiren, yönetenler penceresinden bakalım. Önce bir İtalya'ya gidelim. 14 yıl önce bir Temmuz akşamında Berlin'de Dünya Kupası'nı kazanan İtalyanlar, "12 yıl geleneği"ni sürdürmüşlerdi. Gök Mavililer 12 yılda bir Dünya Kupası finali oynar, bir kazanır, bir kaybederlerdi. Büyü de seri de 12 yıl sonra 2018'de bozuldu. 'Futbol ülkesi' İtalya, Rusya'daki Dünya Kupası'nda yoktu. Mourinho önderliğinde bugünlerde Portekizli teknik adam sayısı Avrupa'da artarken futbol tarihinin değişmez bir gerçeği var, İtalyanlar, Almanlarla birlikte kıtanın teknik adam fabrikasıdır. Lippi'den Ancelotti'ye, Sarri'den Conte'ye, Cannavaro'dan Gattuso'ya uzanan bir gelenek... 2006'da Berlin'de şampiyon olan İtalya Milli Takımı'ndan 12 futbolcu kramponlarını astıktan sonra giydikleri takım elbiselerle artık yedek kulübesindeler. Çin'de Guangzhou ile şampiyon olan Fabio Cannavaro, bu sezon İtalya Kupası'nı Napoli'nin müzesine götüren Gattuso, Benevento'yu Serie A'ya taşıyan Pippo Inzaghi, aynı yarışı Frosinone ile veren Alessandro Nesta. Arjantin asıllı Camoranesi'den Zambrotta'ya, futbolu yeni bırakmasına rağmen ara vermeden yola koyulan Andrea Barzagli'ye, Massimo Oddo'dan Alberto Gilardino'ya ve Fabio Grosso'dan futbolu yeni bırakan Daniel de Rossi'ye… Aralarında gelecek sezon Juventus altyapısında başlayacak olan 'Maestro' Andrea Pirlo'nun da olduğu bugün 72 yaşındaki Marcello Lippi'nin 14 yıl önce La Gazzetta dello Sport'a kült olmuş "Her şey Gerçek" manşetini attıran öğrencileri…
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Peki, bizde her şey ne kadar gerçek? 2006'dan 4 yıl öncesine dönelim ve saymaya başlamadan altını çizelim. Adı geçen isimler, İtalyanlardan çok daha önce futbolu bıraktılar ve yola erken çıktılar ya da çıkmaları gerekiyordu. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olan Türk Milli Takımı'ndan bu sezon Süper Lig'de teknik direktör olan futbolcu sayısı sadece 2. Okan Buruk, Başakşehir ile hem şampiyonluğa koşuyor hem de Avrupa Ligi'nde yola devam ediyor. Bülent Korkmaz ise Konyaspor'da. Yakın geçmişte Tayfur Havutçu ve Ümit Özat da Süper Lig'de takım(lar) çalıştırdılar. Ümit Davala ve Hasan Şaş, Fatih Terim'in yardımcılığından bir basamak yukarıya çıkamadılar ya da çıkmak için gün sayıyorlar. Rüştü, Emre Aşık, Tugay, Hakan Ünsal ise bugünlerde kulübelere uzak duran isimler. 2002'de destan yazan kadrodan kaç futbolcu, hangi altyapıda çalıştı, kaç gencin gelişimine tecrübeleriyle ışık tuttular? 18 yıl sonra Milli Takımı Euro 2020'ye götüren isim: Şenol Güneş… Hangisi onun ve Fatih Terim'in olduğu zirveye –Okan Buruk hariçtırmanmaya çalıştı? Onlara hep balık verdik, balık tutmayı öğretmeyenler kim? Sorular da bunlar, sorunlar da…