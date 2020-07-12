Türk futbolundaki yabancı futbolcu sayısı tartışmaları ve kararlarını bir tarafa bırakıp, yetiştiren, yönetenler penceresinden bakalım. Önce bir İtalya'ya gidelim. 14 yıl önce bir Temmuz akşamında Berlin'de Dünya Kupası'nı kazanan İtalyanlar, "12 yıl geleneği"ni sürdürmüşlerdi. Gök Mavililer 12 yılda bir Dünya Kupası finali oynar, bir kazanır, bir kaybederlerdi. Büyü de seri de 12 yıl sonra 2018'de bozuldu. 'Futbol ülkesi' İtalya, Rusya'daki Dünya Kupası'nda yoktu. Mourinho önderliğinde bugünlerde Portekizli teknik adam sayısı Avrupa'da artarken futbol tarihinin değişmez bir gerçeği var, İtalyanlar, Almanlarla birlikte kıtanın teknik adam fabrikasıdır. Lippi'den Ancelotti'ye, Sarri'den Conte'ye, Cannavaro'dan Gattuso'ya uzanan bir gelenek... 2006'da Berlin'de şampiyon olan İtalya Milli Takımı'ndan 12 futbolcu kramponlarını astıktan sonra giydikleri takım elbiselerle artık yedek kulübesindeler. Çin'de Guangzhou ile şampiyon olan Fabio Cannavaro, bu sezon İtalya Kupası'nı Napoli'nin müzesine götüren Gattuso, Benevento'yu Serie A'ya taşıyan Pippo Inzaghi, aynı yarışı Frosinone ile veren Alessandro Nesta. Arjantin asıllı Camoranesi'den Zambrotta'ya, futbolu yeni bırakmasına rağmen ara vermeden yola koyulan Andrea Barzagli'ye, Massimo Oddo'dan Alberto Gilardino'ya ve Fabio Grosso'dan futbolu yeni bırakan Daniel de Rossi'ye… Aralarında gelecek sezon Juventus altyapısında başlayacak olan 'Maestro' Andrea Pirlo'nun da olduğu bugün 72 yaşındaki Marcello Lippi'nin 14 yıl önce La Gazzetta dello Sport'a kült olmuş "Her şey Gerçek" manşetini attıran öğrencileri…

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