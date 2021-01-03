Altı yıl önce İspanya'da nefeslerin tutulduğu mayıs ayı. Barcelona ve Real Madrid'in şampiyonluk yarışına Atletico Madrid'in de katıldığı sezon. Üç takım nisan ayında Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline de birlikte geliyorlar. Çeyrek finalde Atletico Madrid'in rakibi Barcelona olunca yarı finalde üç İspanyol ihtimali ortadan kalkıyor. Final Lizbon'da ve ev sahibi Portekiz'in final için seçtiği elçi Luis Figo... Herkes Barça'nın Real Madrid ile oynayacağı finalde "Hain" Figo'nun vereceği fotoğrafları hayal ediyor ama gerçekler başka... Bir dönem Barça'nın belalası olan Atletico'nun Simeone döneminde şansı dönmüş, Katalanlara karşı maç kazanamıyorlar ligde. Sonra Fenerbahçe'ye gelecek olan Diego'nun golüyle beraberlikle Camp Nou'dan çıkan Atletico Madrid rövanşta Koke'nin golüyle kazanıp kendini yarı finale atıyor. Takımda bir başka Diego var ki o sezon fırtına gibi esiyor. Brezilyalı ama İspanyol milli takımını tercih etmiş ve adını Diego Maradona'dan alan Diego Costa, anlayacağınız hikaye karışık... Galatasaray'ın Juventus'u karlı bir İstanbul öğleden sonrasında eski bir Real Madrid'li Sneijder ile yıkıp gruptan çıktığı sezon. Real Madrid de aynı grubun lider olarak yürüdüğü yolda önce Manchester United ardından Bayern Münih gibi iki devi yıkıp Lizbon biletini alıyor ama ezeli rakibinin işi zor. Yarı final ilk maçında şimdi yıkılmış olan Vicente Calderon Stadı'nda Chelsea ile golsüz berabere kalıyorlar. Herkes Londra'da Chelsea fişi çeker derken Diego Costa, Adrian ve Ardan Turan üçlüsü İngilizleri Stamford Bridge'in çimlerine seriyor, Chelsea'nin tek golü ise Atletico Madrid'in evladı Fernando Torres'ten... O mayıs ayında La Liga'da çok şey oluyor. Barça'nın bitime üç maça kala beraberliğine sevinen Atletico Madrid 24 saat sonra Levante deplasmanında kaybediyor. Son hafta fikstür de yapacağını yapmış, Barcelona- Atletico Madrid maçı var. 37. haftada Barça bir daha intihar ediyor, berabere kalıyor, Elche deplasmanında kazansalar son hafta Atletico maçında bir puan şampiyon olmalarına yetecek. Atletico rahat durur mu onlar da sahalarında Malaga ile berabere kalınca ligin son haftası Şampiyonlar Ligi finalinden bir hafta önce İspanya Ligi finaline sahne oluyor. Camp Nou'da 98 bin kişi Barça'nın galibiyetiyle gelecek şampiyonluğu kutlamaya hazır. 18 yıldır şampiyon olamayan, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı yıl küme düşüp iki yıl sonra geri dönen Atletico Madrid 16. dakikada sakatlanan santrforu Diego Costa'ya yanarken 7 dakika sonra Arda Turan'ı da kaybediyor. Yetmiyor 11 dakika sonra Barça öne geçiyor. 17 Mayıs 2004 öğleden sonrasında Diego Godin 49'da kafayı vurdu ve Atletico Madrid şampiyon oldu. Üç gün sonra Madrid-Lizbon trenindeydim. Arda'nın finale yetişmesi çok zor ve deli santrforları Diego Costa yollara düşmüş Belgrad'da at plasentası ile tedavi olup altı gün sonraki maça yetişmek için koşturuyor... Gece treninde Atletico Madrid'in oynadığı son Şampiyon Kulüpler Kupası finalinin kadrolarına bakıyorum. 40 yıl geçmiş üzerinden... 1973 yılının sonbaharında Galatasaray ile Madrid'de golsüz biten maçla çıktıkları yolda İstanbul'daki maçı uzatmada kazanıyorlar İstanbul'da. Galatasaray kalesinde Yasin Özdenak, santrforu Gökmen Özdenak, hocası Brian Birch. İspanyollarda 35 yıl sonra Fenerbahçe'yi çalıştıracak Luis Aragones kadroda... Salcedo atıyor 100. dakikada golü. Finale geldiklerinde karşılarında kalede Sepp Maier, defansta Breitner, Beckenbauer, forvette Hoenes, Gerd Müller'li Bayern Münih'i buluyorlar karşılarında. O yıllarda uzatmaların sonunda penaltı atışları yok. Final berabere biterse tekrarlanıyor. Öyle de oluyor. Final, o günden 11 yıl sonra Juventus-Liverpool finalinde bir faciaya sahne olacak Brüksel'deki Heysel Stadyumu'nda. 1-1 bitiyor, Atletico'nun golünü Luis Aragones atıyor. İki gün sonra, yani Atletico'nun Barça'dan şampiyonluğu kopardığı 17 Mayıs 2014'den tam 40 yıl önce Bayern Münih, yorgun İspanyolları sahadan siliyor.

YÜRÜYECEK HALI YOK



Lizbon'dayım ve şehir İspanyol istilasında. Arda finale yetişemiyor, Diego Costa ise oynamak için Simeone'ye baskı yapıyor. Arjantinli teknik adamın sezonun gol yükünü çeken deliyle uğraşacak hali yok, yazıyor onu 11'e... Yolları Türkiye'den geçecek olan Jose Sosa ve Diego, Atletico Madrid kulübesinde. Yıllar sonra Atletico forması giyecek olan Morata ve Beşiktaş'a gelecek olan Pepe de Real Madrid kulübesinde. Diego Costa'nın Şampiyonlar Ligi finali sadece dokuz dakika sürüyor, sakatlanıp kenara geldiğinde hocası Simeone oynattığı için bin pişman... Bir hafta önce Barça'yı yıkan Godin yine vuruyor kafayı ilk yarıda. Luz Stadı'nda kırmızı beyaz Atletico tribünleri yıkılıyor. Hakem 90+ dakikaları gösterdiğinde Atletico tribünleri 40 yıl sonra gelecek olan kupayı kutlarken Sergio Ramos çıkıp vuruyor kafayı, uzatmaya gidiyor final. Atletico bu kez tutunamıyor uzatmalarda, Diego Costa'nın erken oyundan çıkışıyla bir değişiklik hakkını boşa harcayan Simeone'nin takımının koşmayı bırakın yürüyecek hali yok, dağılıyorlar, üç gol birden yiyorlar 10 dakikada.. Altı yıl sonra bugün... Diego Costa, Atletico Madrid'den ayrılmak istediğini söyleyip kulübü ikna ediyor. Adı, o gün finali tribünde izlemek zorunda kalan eski takım arkadaşı Arda'nın kaptanı olduğu Galatasaray ile anılıyor. Atletico kalesindeki Courtois artık Real Madrid kalecisi. O finalden Simeone birlikte kalan tek isim Koke... İkili, ligde ilk kez Barça'yı bu sezon mağlup ediyor. İstanbul'da 46 yıl önce 100. dakikada golü atan İgnacio Salcedo ise 73 yaşında ve Madrid'de yaşıyor...