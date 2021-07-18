Wembley'de İngilizler son penaltıyı kaçırdığında evinde mutluluktan havaya uçan milyonlarca İtalyandan biriydi Marco Sansovini. Onun milyonlardan ayıran ise Euro 2020'yi kazanan milli takımda bir zamanlar kardeşlerim dediği üç yakının arkadaşının forma giymesiydi. İki yıl önce futbolu bırakmayı düşünmüştü ama San Nicolo Notaresco'dan gelen teklife hayır diyemedi.

39 yaşındaydı ve bütün kariyeri alt liglerde geçmişti. Roma'da doğmuş, Roma kulübünün alt yapısında futbola başlamış ama bir türlü Serie A takımlarının ilgisini çekmemişti. Yılda 200 bin Euro kazandığında iyi para diyen futbolculardandı. 30'una yaklaştığında Pescara onun bonservisi için 600 bin Euro ödedi. Eski kulübündeki hocası Pescara ile anlaşmış Marco'nun da alınmasını istemişti. İki yıl sonra olacaklardan elbette habersizdi. 2011 yılında ikinci lig Serie B'de mücadele eden Pescara futbolun deli-dahi hocalarından birini takımın başına getirdi.

90'larda önce Lazio sonra Roma'yı çalıştıran ve İtalyan futbolunun iki yıldızı Nesta ve Totti'nin vitrine çıkmasında en büyük pay sahibi olan Zdenek Zeman kısa süren Fenerbahçe günlerinin ardından neredeyse her sezon bir takım çalıştırıyordu. 4-3-3'ü mükemmelleştiren teknik adamlardan biri olarak kabul ediliyor ama kulüp yönetimleriyle problem yaşadığından her seferinde projesi yarım kalıyordu Çek asıllı teknik adamın.

2011-12 sezonunda Serie A'ya yükselmek için alt etmeleri gereken çok güçlü rakipleri vardı: Sampdoria ve Torino, yetmedi Verona, Brescia ve Sassuolo. Üç forvetle oynayan Zeman iki oyuncunun kiralanmasını istedi.

Juventus'tan Ciro Immobile ve Napoli'den Lorenzo Insigne. Ciro 21, Lorenzo 20 yaşındaydı.

Takımın alt yapısından çıkan ve geleceğin büyük yeteneği olarak kabul edilen orta saha Marco Verratti ise 19'undaydı. 31 yaşındaki Marco Sansovini, üç genç oyuncuya ağabeylik yaptı takımda. O sezon Pescara 42 maçın 26'sını kazandı, 90 gol atmışlardı ve şampiyonluğun favorisi Torino 57 golde kalmış ama ligi aynı puanda tamamlamıştı.

Zeman'ın forvet hattı çok atıp averajla takımı Serie A'ya çıkarırken Ciro Immobile 28 golle gol kralı oldu. Lorenzo Insigne 18 kez fileleri havalandırmış, Verratti'nin asistleriyle coşan Pescara'da Marco Sansovini de sezonu 16 golle tamamlamıştı..



STARLARIN KULÜBÜYDÜ

Zdenek Zeman bir yerde uzun zaman kalmazdı. Roma onu çağırıyordu, 13 yıl aradan sonra döndüğü sarı kırmızılı kulüpte başta De Rossi olmak üzere yıldızları yedek kulübesine çekince ancak şubat ayına kadar dayanabildi. Cagliari, Roma deplasmanında kazandığında yönetim ona yollarının ayrıldığını söyledi. Pescara ise Serie A'yı sadece Zeman'sız gelmemişti. Kiralık oyuncular Ciro Immobile ve Lorenzo Insigne kulüplerine dönmüşler, genç yıldız Verratti ise Serie A'da hiç forma giymeden Paris'in yolunu tutmuştu. Paris Saint Germain'i çalıştıran İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, ülkenin yeni starını 20 yaşında Fransa'ya getirtmişti.

Marco Sansovini alt liglerin golcüsüydü, Serie A'da Pescara ile oynama şansı varken gidip ikinci lig takımı Spezia'ya imza attı.

Pescara'nın rüya sezonun ardından Serie A'da tutunamadı ve küme düştü. Üç yıl sonra bir kez daha en üst lige yükseldiler ama asansör takım olmaktan kurtulamadılar. Ciro İmmobile, Torino formasıyla gol kralı oldu.

Juventus ona hiç şans tanımadı. B. Dortmund ve Sevilla gurbetti yapamadı, döndüğü Lazio'da yine gol kralı olmayı başardı. O artık İtalya Milli Takımı'nın santrforuydu.

Lorenzo Insigne Napoli'nin evladıydı, o günden bu yana Napoli formasıyla elinden geleni yaptı ama takım Juventus'un peşini bırakmadığı sezonlarda kuzeyin zengin kulübü, Napoli'nin golcüsü Higuain'i alıp büyük darbeyi vurdu. Serie B'den Fransa Ligi'ne giden Marco Verratti, onlarca yıldızın gelip geçtiği Paris Saint Germain'in orta sahasında dokuz yıldır değişmeyen isim.

11 Temmuz akşamı Immobile, Insigne ve Verratti Euro 2020 şampiyonluğunu Wembley'de, Marxo Sansovini, Roma'daki evinde kutlarken Pescara ne haldeydi peki? 10 yıl önce geleceğinin üç starının forma giydiği kulüp üçüncü lige düşmüştü.