Euro 2020 hazırlıkları için milli takım kampına katıldığında onun Katar'dan astronomik bir teklif aldığını yazan La Gazzetta dello Sport milli takımlarının karşısına çıkacak Milan'ın 10 numarası için şu not düşmüşlerdi: "Hakan Çalhanoğlu Milan'da sezonun son bölümünü kötü oynadı ama milli forma altında başka bir karakter sahaya koyabilir." Onlar için ihtimal bizim için umuttu ama Hakan Çalhanoğlu, Türkiye'nin gruptaki üç maçında da sahada gezindi. Üç yıl önce Milan onun bonservisini almak için Bayern Leverkusen kulübüne 23 milyon euro bonservis ödemiş, yıllık ücretini de 2.5 milyon euro olarak belirlemişti. Milan'ın 10 numarası 2.5 milyona oynar mı? İtalyan futbolunda da köprünün altından çok sular akmıştı, artık ne Berlusconi ne de Galliani vardı Milan'da ve saçacak milyonları da yoktu. Hakan, Zlatan İbrahimoviç gelene kadar San Siro tribünlerindeki taraftarlar için büyük hayal kırıklığıydı. Yeteneğine laf eden yoktu ama 10 numaralı formayı giyiyorsan maç kazandıracaktın. Son hocası Pioli imdadına yetişti, sol içten forvet arkasına aldığında Hakan kendini buldu ama bir taraftan da kontratı sona eriyordu. Zlatan'ın başrolde olduğu takımda artık daha fazla kazanması gerektiğini biliyordu ve kapıyı 6 milyon euro'dan açtı. Milan'dan gelen ilk yanıt 4 milyon euro idi. Bir yerde buluşacaklardı ki önce Juventus sonra Katar ardından Atletico Madrid dedikoduları çıkmaya başladı. Pandemi döneminde kim 27 yaşında Milan'da 10 numaralı formayı giyen bir oyuncuyu bonservis ödemeden almak istemez ki?



HUYLU HUYUNDAN VAZGEÇMEZ

Juventus'un uzun şampiyonluk serisine son veren Inter o günlerde Conte kriziyle boğuşuyordu. İtalyan teknik adam transfer bütçesini yeterli bulmayıp yeni sezonda yokum dediğinde gözler Inter'de Guiseppe Marotta'ya çevrildi. Inter onu Juventus'tan transfer etmişti ve Marotta, Conte'nin de Juventus ile kazandığı üç şampiyonlukta sportif direktör Paratici ile birlikte takımı kuran adamdı. Agnelli Ailesi'nin kontrolündeki Juventus'ta Marotta'yı özel yapan Real Madrid'den Ronaldo'yu 100 milyon euro'ya almak değildi elbette. Marotta, Juventus markasının gücünü başka takımlarda kontratı bitmek üzere olan futbolcularla transfer pazarlığında kullanıyordu. Kontratının son sezonuna giren isimlerden gözüne kestirdikleriyle önceden masaya oturuyor, ikna ettikleri de ne kulübüyle ne de bir başka kulüple pazarlık yapmadan Juventus'un yolunu tutuyordu. Juventus'taki ikinci sezonunda ilk bombasını patlattı. Maestro Pirlo artık Juventus forması giyecekti ve Milan elbette bu transferden beş kuruş para kazanamadı. Ertesi sezon Manchester United'dan genç bir Fransız'ı menajerine bir sonraki satışından yüzden 15 vaadiyle Torino'ya getirdi. İngiliz kulübü, Juventus'a bedavaya giden Pogba'ya birkaç yıl sonra 100 milyon euro ödeyecekti. 2013 yılında İspanya La Liga'nın marka golcülerinden Llorente, 2014'te PSG'den bir başka genç Fransız Coman bedavaya geldi. Sıfır maliyetli Coman'ı 27 milyona Bayern Münih'e satan Giuseppe Marotta, Real Madrid'den Khedira, Barcelona'dan Dani Alves'e de bonservis ödemeden Juventus forması giydirdi. Marotta'nın Juventus kariyerinde kulübe son sıfır bonservisle kazandırdığı oyuncu bugün artık B. Dortmund forması giyen Emre Can oldu. Huylu huyundan vazgeçmez. Inter, Juventus'un şampiyonluk serisine son vermek için onu transfer ettiğinde Marotta, Atletico Madrid'den Godin'i, Man. United'den Alexis Sanchez'i bedavaya getirdi Milano'ya...



JET HIZIYLA MİLANO'YA UÇTU

Hakan Çalhanoğlu'nun Euro 2020'de ortalıkta görünmemesi Milan yönetiminin elini rahatlamıştı, kulüpte herkes imza atacağına inanıyordu ki, hayatın kayan kapıları devreye girdi. Inter forması giyen Danimarkalı Christian Eriksen'in sahada kalp krizi geçirmesiyle donup kalan futbol dünyası Inter'in yıldızının iyi olduğu haberiyle derin bir oh çekerken, Milano'daki ofisinde Marotta hiç hesapta olmayan bir transfer için oyuncunun menajerini aradı. "Eriksen gelecek sezon yoktu. Hakan Çalhanoğlu, Inter'e gelir miydi?" Milan'ın ezeli rakibine gitmek oyuncunun Milano'daki konfor alanının üzerinde kara bulutların dolaşması demekti. Milan taraftarının gözünde bu ihanetti. Hakan Çalhanoğlu, Inter'in teklifine evet dediğinde Bizim Çocuklar daha İstanbul'a dönmemişti. Bonservisi olmayan bir forvet arkası oyuncu arayan Marotta'nun bunu çok uzaklarda aramaması gerektiği gerçeğiyle Milan yüzleştiğinde, Hakan jet hızıyla İstanbul'dan Milano'ya uçtu ve imzayı atıp Inter formasıyla fotoğraf çektirdi. Biz bir aydır "Euro 2020" diyorduk, Hakan sadece "Euro" diyormuş... Sonradan öğrendik...