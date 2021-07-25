Seyircisiz ve geri dönüşümlü Olimpiyat Oyunları

Pandeminin boş bıraktığı tribünlerde görmek istediğimiz taraftarların hasreti Euro 2020 ile son bulmuştu ama dünyanın en büyük spor organizasyonu Olimpiyatlar, Tokyo'da boş tribünler önünde ve geçmiş olimpiyatlarda kaydedilmiş tribün efektleri eşliğinde gerçekleşecek. Japonya'da halkın ertelenmesi yönünde görüş belirttiği, tüm dünyada astronomik yayın bedelleri nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin geri adım atmadığı Tokyo 2020'ye satır satır bakalım:

Tokyo, 1936 yılında 1940 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hak kazanmış ancak oyunlar 2. Dünya Savaşı nedeniyle iptal edilmişti. 1964'de yaz olimpiyatlarının ev sahibi olan Japonya, 1972'de Sapporo'da, 1998 yılında ise Nagano'da kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapacaktı.







Pandemi nedeniyle önce Japonya'ya gelecek sporseverlere yasaklanan oyunlar artan vaka sayısı nedeniyle ev sahibi halkın da oyunlarını evlerinden izleyeceği kararıyla tarihin en buruk oyunları olarak kayıtlara geçti. Oyunlarda geçmiş olimpiyatlarda kaydedilmiş tribün efektleri yayınlarda kullanılacak.

Tokyo 2020'de atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, binicilik, bisiklet, boks, cimnastik, eskrim, futbol, golf, güreş, halter, hentbol, hokey, judo, kano, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, plaj voleybolu, ragbi, su topu, tekvando, tenis, triatlon, voleybol, yelken, yüzme, beyzbol/ softbol, dalga sörfü, 3x3 basketbol, karate, kaykay ve sportif tırmanış branşlarında mücadele edecek sporcu sayısı 11 bin 500. 41, tesiste 339 disiplinde dağıtılacak toplam madalya sayısı 5 bin.







Tokyo 2020'de dağıtılacak madalyalar, iki yıllık bir geri dönüşüm kampanyası sonrasında üretildi. Japonya'da düzenlenen kampanyada başta cep telefonları olmak üzere eski elektronik cihazların geri dönüşümünden elde edilen metallerle üretilen madalyaların yanı sıra oyunlarda kullanılacak tüm madalya podyumları da okyanuslardan toplanan plastiklerin geri dönüşümüyle yapıldı.

Madalyalar, 60 milimetre çapında ve 3 milimetre kalınlığında hazırlandı. 1928 yılından bu yana bir yüzünde İtalyan sanatçı Gassoili tarafından çizilen, elinde çelenk tutan Zafer Tanrıçası "Nike"nin kabartması yer alıyor. Madalyanın arka yüzünde ise olimpiyatı düzenleyen ülkenin amblemi bulunuyor.







2020 Olimpiyatları adaylığı için 2012'de Buenos Aires'teki oylamada Tokyo'nun rakipleri Madrid ve İstanbul'du. Tokyo ilk turda 42 oy almış, 26'şar oy alan Madrid ve İstanbul final oylaması öncesinde karşı karşıya gelmiş ve İstanbul, 49'a 45 oyla finale kalmıştı. Final oylamasında Tokyo'ya 60, İstanbul'a ise 36 oy çıkmıştı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi 50'si kadın, 58'i erkek toplam 108 sporcu 18 branşta temsil edecek. Atletizmde 25 sporcuyla katılacağımız Tokyo 2020'de, yüzmede 11, güreşte 9, yelkende 8, karatede 7, boks ve judoda altışar, tekvando ile artistik cimnastikte beşer, atıcılıkta 4, bisiklet, halter ve okçulukta 2, badminton, eskrim, kürek ve modern pentatlonda ise birer sporcu madalya mücadelesi verecek. Takım sporlarında ülkemiz adına sadece A Milli Voleybol Takımı oyunlarda mücadele edecek.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisinde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka taşıdı. 200 metre sırtüstünde yarışacak 18 yaşındaki Berke Saka ile 400, 800, 1500 metre serbest stilde yüzecek 16 yaşındaki Merve Tuncel, açılış töreninde kafilenin en önünde yer aldı. Önceki olimpiyatlarda bir kişi tarafından taşınan bayrak, bu yıl cinsiyet eşitliğine vurgu yapmak için birer erkek ve kadın sporcuya emanet edilecek.







Tokyo 2020'de sporcular 4 branşta ilk kez madalya mücadelesi verecek. Sportif tırmanış, karate, kaykay ve dalga sörfü Tokyo 2020 programında ilk kez yer alacak. En son 2008 Pekin Olimpiyatları'nda yer alan beyzbol/softbol ise yeniden oyunlara dahil edildi.

Oyunların maskotunun ismi, Japonca'da "Gelecek" anlamına gelen "Mirai" ve "Sonsuzluk" anlamına gelen "Towa" kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluştu."Miraitowa" olarak belirlenen isim, tüm insanlığın kalbinde bulunan geleceğe karşı duyulan sonsuz umudu temsil ediyor.

Japonya'nın 15.5 milyar dolar harcadığı Tokyo 2020 için ülkenin yüzde 62'si oyunların ertelenmesi yönünde anketlerde oy kullanmıştı. Olimpiyat köyündeki 11 bin 500 sporcunun yüzde 80'nin aşı olduğu açıklanırken, ülkede aşı olanların yüzdesi 18. Kafilelerde yer alan antrenör, yönetici ve çok sıkı şartlar altında görev yapacak olan medya mensuplarının sayısı ise 79 bin.