HAZAL DURAN

Diyarbakır'da Hacire Akar'ın 21 yaşındaki oğlu Mehmet'i PKK'nın elinden kurtarmak için başlattığı oturma eylemi kitlesel bir harekete dönüştü. Eylemin başlamasından itibaren geçen üç hafta içerisinde Diyarbakır'da PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarını geri almak için eylem yapan ailelerin sayısı 24'e ulaştı. HDP il başkanlığı önünde oturma eylemlerine devam eden ailelerin taleplerine toplumun bir kesimi sessiz kalmaya devam etse de bu eylemlerin kitleselleşmesi kamuoyunda da önemli bir kırılma yarattı.

Aslında ne annelerin çocuklarını PKK'nın elinden geri almak için başlattıkları eylem ne de PKK'nın baskıyla çocukları devşirmesi ilk defa gerçekleşiyor. PKK'nın kuruluşundan itibaren gerek baskılar gerekse endoktrinasyon yoluyla pek çok çocuk örgüt saflarına katıldı. PKK'nın 35 yıllık tarihinde yaklaşık 20 bin çocuğun bu ve benzeri yöntemlerle dağa çıktığı belirtiliyor.

Her ne kadar bu rakamın doğru olup olmadığı tam olarak bilinmese de PKK'nın örgüte adam devşirmede özellikle çocuklara odaklandığı bilinen bir gerçek. Terör örgütü özellikle propaganda filmlerinde eli silahlı çocuk imajını çokça kullanıyor. Örneğin Kuzey Irak'taki Atruş kampında çekilen fotoğraflar örgütte çocukların silah eğitiminden geçirildiğini kanıtlıyor.

PKK'ya katılanların yaş ortalamasının yaklaşık 20 olduğunu ve hatta kadınlarda bu yaşın 17'ye düştüğünü gösteren veriler de dikkate alındığında, Diyarbakır'daki eyleme yalnızca çocukları PKK tarafından alıkoyulan ailelerin değil bölgede ve Türkiye genelinde diğer pek çok ailenin de destek vermesi daha net anlaşılıyor. Zira örgütün çocuklar üzerinden yürüttüğü strateji pek çok ailenin kendi çocuklarının hayatından ve geleceğinden endişe etmesine yol açıyor.

Diyarbakır'da ailelerin eylemleriyle başlayan süreçte toplumun bazı kesimleri yalnızca bu çağrıya kulak tıkamakla kalmamış aynı zamanda PKK'nın çocukları zorla dağa çıkarması meselesini de şüpheli bulmuştur. Esasında bu çevrelerin bilmediği temel şey PKK'nın çocukları devşirdiğini bizzat kabul etmiş olmasıdır. Örgüt İsveç gibi PKK lobisinin çok güçlü olduğu ülkelerde bile bu sebeple tepkiyle karşılaştığı için 2013'te Birleşmiş Milletler'in de desteklediği Cenevre Çağrısı isimli sivil toplum kuruluşuyla "Çocukların Silahlı Çatışmaların Etkilerinden Korunmasına Dair Taahhütname" imzalamıştır. Fakat örgütün taahhütnameyi bu husustaki olumsuz algısını uluslararası alanda kırmak amacıyla imzaladığı ve çocuk devşirme yöntemlerinden vazgeçmediği de biliniyor. Zira devşirilen çocukları çatışmalarda ön saflarda kullanan ve küçük yaştaki kız çocuklarını intihar bombacısı olmaları için özel bir eğitimden geçiren örgüt bu yöntemleri son yıllarda da yaygın bir şekilde kullanmaya devam ediyor.

Bu noktada terör örgütünün uzun vadeli stratejisine karşı en büyük direnişi bu annelerin sergilediğini akılda tutmalıyız. Geçmiş yıllarda anneler örgüte karşı ilk kitlesel eylemlerini 2014'te gerçekleştirmişti. Fakat sayıları 45'e ulaşan aileler istediklerini elde edememiş hatta o dönemde dahi başta HDP olmak üzere bazı çevrelerce "para için eylem yapmak" ve "iktidarın ekmeğine yağ sürmek"le suçlanmışlardı.

Bugün ise Diyarbakır Anneleri'nin ülke çapında önemli bir farkındalık yaratan sesleri 2014'e kıyasla çok daha güçlü. Hatta sürecin başında bu eylemlerin planlı olduğunu iddia eden HDP dahil pek çok siyasi aktör toplumsal tepki karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. Fakat asıl önemli olan Diyarbakır Anneleri'nin mücadelesinin halihazırda nöbete devam eden 24 aileyle sınırlı olmadığını anlamaktır. Zira bu mücadele yalnızca PKK saflarında devşirilen çocukların değil aynı zamanda dünya genelinde silahlı örgütlerce devşirilen yaklaşık 250 bin çocuğun ve ailelerinin de mücadelesidir.

Tunus'ta kritik dönemeç: cumhurbaşkanlığı seçimleri

İSMAİL NUMAN TELCİ / ORSAM

Arap devrimlerinin fitilinin ateşlendiği Tunus, devrim sonrası dönemdeki en önemli seçim maratonuna sahne olacak. Ülkenin yaşı ilerlemiş Cumhurbaşkanı Baci Kaid Essebsi'nin hayatını kaybetmesinin ardından normalde Kasım'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi 15 Eylül'de gerçekleştirilecek. Gerek seküler ve liberal kesimler gerekse siyasi İslam'ın ülkedeki önemli temsilcisi Nahda hareketi seçime büyük önem atfediyor. Raşid Gannuşi ile birlikte hareketin kurucularından birisi olarak kabul edilen Abdülfettah Moro'nun seçimde aday olması Nahda'nın Tunus siyasetinde yeniden ön plana çıkmak istediğinin göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bunun yanında Raşid Gannuşi'nin de Ekim'de yapılacak parlamento seçimlerinde aday olacağını açıklaması bu durumun bir başka göstergesi olarak kabul edilebilir.

Devrim sonrası süreçte önce iktidarı ele geçiren ancak diğer devrimci gruplar ve eski rejim unsurlarının yoğun baskısı sonucu uzlaşı yoluna giderek siyasette geri planda kalma stratejisi tercih eden Nahda hareketi gelinen noktada yeni bir yaklaşımı benimsemiş durumda. Özellikle eski rejime yakın figürlerin ve yabancı aktörlerin desteklediği oluşumların ülke siyasetine etkisinden endişe eden Nahda toplumsal desteği siyasi kazanıma dönüştürerek iktidarda etkin bir konuma yükselmeyi hedefliyor. Bu noktada Nahda hareketinin cumhurbaşkanı seçiminden ziyade parlamento seçimlerinde başarı elde ederek iktidarın önemli bir parçası kalmayı amaçladığı da söylenebilir.

Nahda'nın parlamento seçimlerinde üstünlük kurmaya çalışmasının arkasındaki en önemli neden hareketin adayı Moro'nun cumhurbaşkanı seçiminde ipi göğüslemesinin sürpriz olarak görülmesi. İlk turu geçmesine kesin gözüyle bakılsa da Moro'nun ikinci turda Munsef Marzuki, Abdelkerim Zübeydi, Yusuf Şahid ve Nebil Karvi gibi adaylardan birisi karşısında yüzde 51'i geçmesi düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Nahda hareketinin kemikleşmiş yüzde 30 civarındaki oyuna ek olarak bazı küçük gruplardan oy gelebilecek olsa da seküler ve laiklerin desteğini alacak bir adayın seçilmesi ihtimali daha gerçekçi olarak görülüyor. Bu anlamda öne çıkan isimler arasında Munsef Merzuki, Abdelkerim Zübeydi, Nebil Karvi ve Yusuf Şahid gibi figürler bulunmaktadır.

Bu anlamda dikkat çeken adaylardan birisi Munsef Merzuki'dir. 2011-2014 arasında başkanlık görevini yapan Merzuki hem Nahda hem de seküler-liberal grupların desteğini almıştı. Başkanlık sonrası süreçte de liberal söylemleriyle dikkat çeken Merzuki, Türkiye ve Katar gibi ülkelerin bölgedeki politikalarını olumlayan açıklamalarda bulunmuş, 2015'te İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye düzenlenen "Özgürlük Filosu"na katılmıştı.

Seçim öncesinde öne çıkan adaylardan bir diğeri de Ağustos'ta adaylığını ilan ettikten sonra savunma bakanlığı görevinden istifa ettiğini duyuran Abdülkerim Zübeydi. Seküler hareket Nida Tunus'un ciddi desteğini alan Zübeydi ülkedeki İslami hareketlere karşı söylemleriyle ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanı seçimi adaylarının katıldığı televizyon programında Nahda hareketi ve ülkedeki İslami grupların olası bir darbesine karşı orduyu "en üst düzeyde alarm"a geçirdiğini belirten Zübeydi'nin bu açıklamaları tepki çekmişti. Hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Baci Kaid Essebsi'nin hastanede olduğu sırada Nahda hareketi üyelerinin bu yönde bir planı olabileceğini belirten Zübeydi devlet binalarının korunması talimatını verdiğini belirtti. Zübeydi ayrıca seçim kampanyası sırasında seçilmesi durumunda Anayasa'da değişikliğe giderek cumhurbaşkanının yetkilerini artıracağını ve başkanlık sistemine geçilmesi konusunda referanduma gidilmesi çağrısında bulunacağını ifade etti. Bu söylemler Nahda hareketi tarafından kabul görmezken mevcut sistemin kuvvetler ayrılığı ilkesi bağlamında yeterli olduğu ve olası bir değişiklik için erken olduğu belirtilmiştir.

Öte yandan son dönemde kamuoyunun daha fazla gündemine gelen bir diğer isim de Nebil Karvi'dir. Nida Tunus hareketinin kuruluşu sürecinde önemli rol oynayan ancak daha sonra fikir ayrılıkları nedeniyle hareketten ayrılan Karvi, Tunus'un Kalbi Partisi'nin başkan adayı olarak yarışıyor. Kara para aklamak suçundan yargılandığı dava nedeniyle 23 Ağustos'ta tutuklanan Karvi 12 Eylül'de hapishanede açlık grevine başladığını duyurdu. Tunus medya sektörünün önde gelen isimlerinden olan Karvi'nin popülist söylemleri nedeniyle halkın bir kesiminin desteğini almış durumda.

Öne çıkan bir diğer aday da Baci Kaid Essebsi döneminde başbakanlık yapan ve bu görevden başkanlık adaylığı için istifa eden Yusuf Şahid. Fikir ayrılıkları nedeniyle 2018'de Nida Tunus'tan ayrılarak Yaşasın Tunus Partisi'ni kuran Şahid özellikle seküler kesimden destek alıyor. Parlamentodaki ikinci büyük parti olan Yaşasın Tunus'un başkan adayı Şahid başbakanlığı döneminde birçok kez protestolarla karşılaşmış ve gençlerin tepkisini çekmişti.

26 adayın yarışacağı Tunus'taki başkanlık seçimlerinin ikinci tura kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. İkinci tur ise en geç 3 Kasım 2019'ta gerçekleştirilecek. Bununla birlikte Ekim'de de parlamento seçimlerinin yapılacak olması nedeniyle önümüzdeki ayların devrimden bu yana Tunus siyasetinin en hareketli dönemlerine sahne olacağı söylenebilir.