Belediye başkanları ve milletvekillerinin seçildikleri partilerden ayrılarak AK Parti'ye katılmalarını birçok yönden değerlendirmek gerekir. Bu tür tercihleri bireysel siyasi kararlar veya konjonktürel gelişmeler üzerinden açıklamaya çalışmak çok yeterli ve hakkaniyetli olmaz.

Siyasi partilerin kurumsal yapıları, parti içi demokrasi anlayışları, siyasal aktörlerin temsil ve karar alma süreçlerindeki konumları, seçmen beklentileri, yerel yönetimlerin hizmet üretme kapasitesi ve merkezi yönetimle ilişkileri gibi çok sayıda faktörün bir araya gelmesiyle şekillenen çok boyutlu bir olgudur. Dolayısıyla yaşanan siyasi geçişleri kişisel tercihlerden kurumsal dinamiklere, siyasi rekabetten kamu hizmetlerinin etkinliğine kadar uzanan geniş bir perspektif içerisinde ele almak daha sağlıklı bir değerlendirme imkânı sunacaktır.

Siyasi partiler demokratik sistemlerin temel aktörleri olarak toplumsal talepleri siyasete taşıyan, farklı görüş ve beklentileri ortak programlar etrafında birleştiren, siyasi kadroların yetişmesini sağlayan ve seçmen ile devlet yönetimi arasında bağlantı kuran kurumlardır. Bu işlevlerin sağlıklı biçimde yerine getirilebilmesi partilerin kendi içlerinde demokratik, katılımcı, çoğulcu ve kurumsallaşmış bir yapıya sahip olmalarını gerektirir. Parti içi karar alma mekanizmalarının işlerliği, farklı görüşlerin ifade edilebilmesi, siyasi kadroların liyakat ve temsil kabiliyeti temelinde değerlendirilmesi, örgütsel ilişkilerin kişisel yakınlıklar veya dar grup çıkarları üzerinden değil ortak siyasi hedefler doğrultusunda yürütülmesi, partilerin kurumsal dayanıklılığını belirleyen temel unsurlardır.

Bu çerçevede anasıyla, yavrusuyla irili ufaklı muhalefet partilerinin kendi içlerinde yaşadıkları yönetimsel sorunlar, örgütsel anlaşmazlıklar, hizipleşmeler ve siyasi rekabetin zaman zaman kurumsal işleyişi zorlaştıran bir boyuta ulaşması seçilmiş temsilcilerin parti aidiyetlerini yeniden değerlendirmelerine neden olabilmektedir.

Parti içindeki farklı görüşlerin uzlaştırılması yerine çatışmanın derinleşmesi, karar alma süreçlerinin belirli grupların etkisi altında şekillendiği yönündeki algılar, siyasi aktörlerin kendilerini örgütsel yapı içerisinde yeterince temsil edemediklerini düşünmeleri ve parti yönetimleriyle yaşanan güven sorunları bu tür ayrılıkların arka planında yer alabilecek faktörlerdir.

Bir siyasi partinin iç bütünlüğünü koruyabilmesi, farklı siyasi eğilimleri ortak bir zeminde buluşturabilmesi ve anlaşmazlıkları demokratik yöntemlerle çözebilmesi örgütsel devamlılık bakımından da kamuoyundaki siyasi güven açısından da önem taşımaktadır.

Parti yönetimlerinin karşı karşıya kaldığı sorunlara yönelik tutumları da bu süreçte belirleyici bir rol oynamaktadır. Siyasi ve idari süreçlerde ortaya çıkan tartışmalar, etik sorunlar, yolsuzluk veya usulsüzlük iddiaları, yönetimsel zafiyetler ve kurumsal sorumluluk gerektiren gelişmeler karşısında sergilenen yaklaşım partilerin kamuoyu nezdindeki güvenilirliğini doğrudan etkilemektedir.

Bu tür iddiaların varlığı tek başına herhangi bir kişi veya kurum hakkında kesin bir hükme ulaşılması için yeterli değildir. Ancak iddiaların açıklığa kavuşturulması, gerekli incelemelerin yapılması, şeffaflığın sağlanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi konusunda yeterli iradenin ortaya konulmadığı yönündeki algılar siyasi güvenin zedelenmesine yol açmaktadır.

Kurumsal sorunların görmezden gelindiği, eleştirilerin yeterince dikkate alınmadığı veya sorumluluk mekanizmalarının etkili biçimde işletilmediği düşüncesi, parti mensuplarının geleceğe ilişkin beklentilerini olumsuz etkiler ki muhalefette yaşananlara bakınca bu durum açıkça görülmektedir.

Siyasi partiler açısından önemli olan sorunların ortaya çıkması değil, bu sorunlarla başa çıkma kapasiteleridir. Her siyasi kuruluşta farklı görüşlerin, rekabetin ve zaman zaman anlaşmazlıkların bulunması doğal bir durumdur. Demokratik olgunluk bu farklılıkların kurumsal mekanizmalar aracılığıyla yönetilebilmesi, eleştirilerin bir tehdit olarak değil gelişme ve yenilenme imkânı olarak görülmesi ve ortak siyasi hedeflerin kişisel veya grupsal rekabetlerin önünde tutulabilmesiyle ölçülür. Bu mekanizmaların yeterince gelişmediği veya etkili biçimde işletilmediği siyasi yapılarda örgütsel bağlılık zamanla zayıflar ve siyasi aktörler kendileri açısından daha elverişli gördükleri alternatif siyasi zeminlere yönelme eğilimi gösterirler.

Diğer taraftan AK Parti'ye katılım yönündeki tercihlerde seçildikleri partilerde yaşanan sorunlarla birlikte yeni siyasi zeminin sunduğu imkânların ve geleceğe ilişkin beklentilerin de etkili olduğu düşünülmelidir.

Özellikle belediye başkanları bakımından seçildikleri partilerin yozlaşma ve yolsuzluklara karşı arınma mücadelesi vermek bir yana bunu savunur bir yerde durmaları, kendilerini de sistematik bir yozlaşma ağına dahil etme konusunda ısrarları adeta bir "kirlenmeme hakkı" kullanımı biçiminde kararlar almalarına yol açmakta ve parti değişikliğinde çok etkili olmaktadır.

Buna ek olarak yerel yönetimlerin hizmet üretme kapasitesi, merkezi yönetimle kurulan ilişkilerin niteliği, büyük ölçekli kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesi, finansman kaynaklarına erişim, bürokratik süreçlerin koordinasyonu ve projelerin hayata geçirilme hızı da parti değişikliği kararlarında etkili olan önemli değerlendirme başlıklarıdır.

Yerel yönetimler vatandaşların günlük hayatına doğrudan dokunan hizmetlerin sorumluluğunu üstlenirken merkezi yönetimle ilişkilerinin niteliği de bu hizmetlerin kapsamı ve etkinliği üzerinde etkili olabilmektedir. Bu nedenle AK Parti çatısı altında bulunmanın kamu hizmetlerinin yürütülmesinde daha fazla koordinasyon, daha güçlü kurumsal iletişim ve daha hızlı sonuç alma imkânı sağlayacağı yönündeki beklentiler siyasi tercihlerin şekillenmesinde rol oynamaktadır.

Bu noktada hizmet siyaseti anlayışının giderek daha belirgin bir ağırlık kazandığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Seçmenler ve seçilmiş temsilciler siyasi aktörleri ideolojik söylemleri, siyasi kimlikleri veya parti aidiyetleri üzerinden olduğu kadar somut sorunlara çözüm üretme kapasiteleri, kaynakları etkin kullanma becerileri ve kamu hizmetlerinde ortaya koydukları performans üzerinden de değerlendirmektedir.

Özellikle yerel siyasette altyapı, ulaşım, sosyal yardım, çevre, kentsel dönüşüm, istihdam, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda vatandaşların beklentileri siyasi kararların pratik sonuçlarını daha önemli hâle getirmektedir. Bu çerçevede siyasi aktörlerin hizmet üretme kapasitesini artırabileceğini düşündükleri bir siyasi yapıya yönelmeleri son derece rasyoneldir.

Milletvekilleri açısından ise siyasi geçişlerin arka planında seçildikleri partilerin iç sorunlarına ek olarak temsil imkânları, siyasi etkinlik, parti politikalarının şekillendirilmesine katkı, parlamenter faaliyetlerin yürütülmesi, siyasi kariyer beklentileri ve seçmen taleplerine karşılık verebilme kapasitesi gibi farklı unsurlar bulunmaktadır.

Siyasi aktörler mensubu oldukları partinin geleceğine, siyasi söylemine, örgütsel yapılanmasına ve ülkenin temel meselelerine yaklaşımına ilişkin değerlendirmeler yaparak kendi siyasi konumlarını yeniden belirleyebilirler. Bu değerlendirmelerin kişisel, ideolojik, örgütsel veya hizmet odaklı gerekçelerden hangisinin ağırlıklı olarak etkilediğini, her bir siyasi geçişin kendi koşulları içerisinde ele almak gerekir.

Siyasi parti değişikliklerinin demokratik temsil bakımından ortaya çıkardığı tartışmalar da ayrıca önemlidir. Seçilmiş temsilcilerin siyasi iradelerini özgürce ortaya koyabilmeleri demokratik sistemin temel unsurlarından biridir. Milletvekilleri ve belediye başkanları seçimlerde kendi kişisel kimlikleri ve vaatleriyle birlikte mensubu oldukları partinin siyasi programı, ideolojik yönelimi ve toplumsal karşılığıyla da seçmenlerin güvenini kazanırlar.

Seçim sonrasında gerçekleşen parti değişiklikleri bireysel siyasi özgürlük ile seçmenlerin temsil beklentileri arasındaki ilişkiyi gündeme getirmektedir. Bu ilişki demokratik siyasetin doğası gereği farklı görüşlere açık bir tartışma alanı oluşturur. Siyasi geçişlerin meşruiyeti ve kamuoyunda nasıl karşılandığı, değişikliğin gerekçelerinin ne ölçüde açıklandığı, seçmen iradesine ne ölçüde saygı gösterildiği ve siyasi aktörlerin hesap verebilirlik anlayışıyla yakından ilişkilidir.

Muhalefet partileri bakımından bu tür geçişler örgütsel yapıların gözden geçirilmesi, parti içi demokratik mekanizmaların güçlendirilmesi, siyasi kadrolar arasındaki iletişimin geliştirilmesi ve seçilmiş temsilcilerin beklentilerinin daha etkin biçimde karşılanması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.

İktidar açısından ise farklı siyasi geleneklerden ve örgütsel yapılardan gelen temsilcilerin katılımı siyasi tabanın genişlemesi, farklı toplumsal kesimlerle ilişkilerin geliştirilmesi ve yerel düzeyde yeni iş birliği imkânlarının oluşması anlamına gelmektedir. Bu tür katılımların kalıcı ve verimli bir siyasi birlikteliğe dönüşmesi siyasi aktörlerin ortak ilkeler, programlar ve hedefler etrafında ne ölçüde bütünleşebildikleriyle bağlantılıdır. AK Parti'nin siyasi kültürü çeyrek asırdan beri bu uyumu çok mükemmel bir şekilde sağlama kabiliyeti olduğunu göstermektedir.

Siyasi partilerin başarısında kurumsal güven, siyasi tutarlılık, toplumsal karşılık, demokratik katılım, politika üretme kapasitesi ve kamu yararını gözeten yönetim anlayışı belirleyici ölçütlerdir. Bir siyasi partinin farklı siyasi aktörleri bünyesine katabilmesi bu katılımları ortak bir siyasi anlayış ve kurumsal kültür içerisinde bütünleştirebilmesiyle anlamlı ve sürdürülebilir bir sonuç ortaya koyabilir.

Sonuç olarak belediye başkanları ve milletvekillerinin seçildikleri partilerden ayrılarak AK Parti'ye katılmaları parti içi dinamiklerin, kurumsal güvenin, siyasi temsil anlayışının, hizmet siyaseti beklentilerinin, temiz toplum idealinin, yolsuzluk ve yozlaşma ile mücadelenin ve siyasal rekabetin birlikte değerlendirilmesini gerektiren bir gelişmedir.

Muhalefet partilerinin kendi iç sorunlarını çözme kapasitesi, demokratik işleyişlerini güçlendirme iradesi ve kamuoyunda oluşan güven sorunlarına karşı sergiledikleri yaklaşım, siyasi aidiyetlerin sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır. İktidar partisine yönelen tercihlerde siyasi istikrar, merkezi yönetimle koordinasyon, hizmet üretme imkanları ve siyasi etkinlik beklentileri belirleyici faktörler arasındadır.

Bütün bu süreçler demokratik siyasetin seçim kazanma veya siyasi güç elde etme mücadelesinden ibaret olmadığını ve kurumsal güvenin korunması, farklı görüşlerin temsil edilmesi, hesap verebilirliğin sağlanması ve vatandaşların beklentilerine etkili biçimde cevap verilmesi üzerine inşa edilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koymaktadır.