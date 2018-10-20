‘Doğu Akdeniz’de gereken neyse yaparız’

( Doğu Akdeniz'de Yunan savaş gemisinden Türk araştırma gemisi Barbaros'a taciz) (Başkan Erdoğan):

Doğu Akdeniz bayağı gergin. Gereken neyse her türlü tedbiri alırız. Savunma Bakanlığımız, Genelkurmay takip ediyorlar. Ayrıntıları Hulusi paşam sizlere anlatsın...



(Savunma Bakanı Hulusi Akar):

Yunanlılar kendi kendilerine birtakım farazi çizgiler koyuyorlar, Onların faraziyelerine göre her türlü hareket ihlal oluyor. Oysa onların çizdikleri çizgiler bizce uygun değil. Kıta sahanlığı belirlemesini kabul etmediğimizi, zaten asıl amacımız oydu, o nedenle Barbaros gemimiz o bölgeye girdi. Lübnan'da görevli bir Yunan aldığı talimat çerçevesinde müdahale etmeye kalktı. Fakat biz başlangıçta Barbaros çıkarken yanında bir fırkateyn de göndermiştik. Fırkateynin müdahalesiyle Yunan gemisinin yaptığı faaliyet boşa çıktı. Biz orada normal faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.