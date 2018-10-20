‘iş Bankası hisseleri milletindir’

İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devri konusu ve MHP'nin desteği, CHP'nin eleştirileri)

- (Başkan Erdoğan) Ben arkadaşlara "Çalışmanızı yapın, Parlamento'ya taşıyalım" diyerek görevimi yaptım. Adalet Bakanım ve birçok hukukçu arkadaşlarımızı çalıştırıyoruz. CHP direnebilir.

Bir defa neye direniyorsun?

Direnmek niye olur? Bir şeyi hak etmeyen direnir. Senin malın, mülkünse niye direneceksin?

Yani, bunlar da kendilerinin malı mülkü olmadığına inanıyorlar, onun için şimdi direnmenin yollarını arıyorlar.

Tabii, bizim buradaki yapacağımız iş, bu milletin hakkını alıp sahibine teslim etmek. Bu milletin hakkı olan bir şeyin gideceği yer neresidir? Hazine... Yani, biz burada kalkıp da AK Parti'ye gelsin diye bir gayretimiz var mı? Yok... "Bu milletindir ve Hazine'nindir" diyoruz. Ha bunun dışında burada bir de Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu zikrediliyor deniyor yasal düzenlemede.

İşte 1933'te yapılmış bir yasal düzenleme var. Daha sonra 1966'da yapılmış.

Kaç yılında idi Ömer (Çelik) Bey?



- (AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik) 1933, sonra 1938'de, 1966'da CHP ilk defa Türk Dil Kurumu'na ve Türk Tarih Kurumu'na ödeme yapmıyor. Vasiyete uymuyor. 1973, 1977, 1978 ve 1979... Dört kere daha ödemiyor CHP. Her seferinde mahkeme kararıyla zorla alınıyor.

Bizim dönemimizde de 2004'te aynı şey oluyor, 1 trilyon lirasını CHP'den alıp Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na veriyoruz.

Dolayısıyla vasiyete uyulmamış.

Sürekli mahkemelik olmuş konu.

- (Başkan Erdoğan) Şimdi tablo bu. Bu tablo karşısında adımımızı atıyoruz, atacağız. Takipçisi de olacağız. Ama burada bir defa CHP'nin bununla yakından uzaktan en ufak bir bağı olamaz. Niye? Bir defa siyasi partilerin ticari faaliyeti anayasal bir hüküm olarak yasak. Aslında olay sadece bundan ibaret de değil. Bir şey daha var: Türkiye Şişe Cam... İş Bankası'nın iştiraki. Dolaylı olarak bu nereye gidiyor? Onlara da (CHP) gidiyor. Yani, Şişe Cam'daki İş Bankası iştiraklerinden de aynı şekilde Hazine'ye gelmesi gereken pay var. Bunların üzerinde çalışacağız. Biz partimize yönelik bir hak arayışı içinde değiliz. Millete ait olan bir hakkı arıyoruz. Milletin şu andaki yeri de Hazine. İş Bankası'nın CHP hisseleri niye varlık Fonu'na devredilsin? Yok öyle bir şey. Kaldı ki Varlık Fonu da olsa, Varlık Fonu kimin? Bizim mi? Devletin. Böyle çok cüce, fikir fukarası yaklaşım tarzı olmaz.