Oktay Akbal, Necip Fazıl üstadımızın bulunduğu bir mecliste, "Ben Üstadın düşüncelerini sevmem, ben onun şiirini severim" demişti.

Üstadımız da lafı anında yapıştırmıştı: "Oktay beni en küçük yanımla sever..."

Aslında bu çıkış, Muhyiddin İbnü'l Arabî'nin bir sözünden mülhem söyleyecek olursak, "Sizin değer verdikleriniz ayağımın bodrumundadır" demenin bir başka ifadesidir.

Ki bu tavrı, "büyük sanatkârlığa" talip olmasının sonucudur.

Büyük sanatkârlık mı?

"Çile"de söylediğidir: "Ver cüceye, onun olsun şairlik, / Şimdi gözüm, büyük sanatkârlıkta."

Necip Fazıl'ın en büyük sanatı, bizzat yaşadığı hayattır; yaşanmaya değer hayat...

O kadar ki, Kenan Evren'in "derhal infaz" emri verdiği "düşünce suçu" bir beraat nişanesi gibi boynundayken vefat etmiştir.

Klas duruşun, sadakatin, aksiyonun, çilenin, fikir öfkesinin remz şahsiyetiydi.

***

***