Solcu diyorsunuz, solculuğa dair hiçbir kıymet hükmünün zerre miskali yansıması yok.

Tam aksine...

Çok uluslu ebucehillerle, tröstlerle, kartellerle, velhasıl, sömürücülerle gayet uyumlu bir tavır sergiliyorlar.

Antiemperyalist diyorsunuz...

Mütemadiyen ABD'nin gözlerine bakıyorlar.

Mesela, Kemal Bey 15 Temmuz işgal girişimine Yenikapı mitinginde karşı çıktıktan birkaç gün sonra dönemin ABD Ankara Büyükelçisi John Bass ile görüşünce, "tiyatro" demeye başladılar.

Atatürkçü diyorsunuz...

İstanbul İl Başkanları, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganından felaket rahatsız olduğunu söylüyor.

FETÖ'ye karşıdırlar diyorsunuz...

İstanbul Barosu eski başkanı Ümit Kocasakal'ın dediği gibi, "Cemaatin tetikçiliğini yapanları alkışlatıyorlar."

Dahası, harici ve dahili ne kadar FETÖ'cü varsa alayının umudu haline geldiler.

Parti içi demokrasiden, özgürce tartışmaktan yanadırlar diyorsunuz...

Uğur Dündar genel başkan adayları tartışsın, kim ne diyor herkes öğrensin diye canlı yayına davet ediyor, fellik fellik kaçıyorlar.

Zaten 1081 delegenin imzasını alan Kılıçdaroğlu 740 oy alırken, 165 delegenin imzasını alan Muharrem İnce'nin 447 oy alması nasıl bir parti içi demokrasiye sahip olduklarını yeterince açıklıyor.

Ulusalcı diyorsunuz...

İstanbul İl Başkanları Canan Kaftancıoğlu müstevlilerle ağız birliği etmişçesine "soykırımcı" diyebiliyor Türkiye'ye.

Teröre, teröristlere, PKK / PYD / YPG'ye karşıdırlar diyorsunuz...

Afrin Barış Harekâtı'nda Mehmetçiğin savaştığı PKK'nın Suriye kolu hakkında "terör örgütü diyebilmem için elimde istihbarat bilgisi olması gerekiyor" diyen Selin Sayek Böke'yi son kurultaylarında parti yönetimine sokuyorlar.

İç barıştan yanadırlar; gerginliğe, kamplaşmaya, kutuplaşmaya karşıdırlar diyorsunuz...

Aykut Erdoğdu'dan Selin Sayek Böke'ye kadar habire "kalkışma" çağrıları yapıyorlar.

Halkın inanç değerlerine saygılıdırlar diyorsunuz...

Parti Meclisi üyeliğine seçilen Saliha Sera Kadıgil sonradan sildiği tweetlerinden birinde, "O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin..." diyebiliyor.

Zaten o il başkanları da eşinin çeyrek domuzu 7 dakikada nasıl yediğini ballandıra ballandıra anlatmayı marifet sanıyor.

En azından vatan, bayrak ve şehitlerimiz konusunda duyarlılık sahibidirler diyorsunuz...

CHP Parti Meclisi üyesi Sera Hanım, "Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim; 'şehitler ölmez vatan bölünmez'den tiksindiğim kadar" tweetini atabiliyor.

Kesmiyor, "Bugün Suriye'ye savaş açsak banko Esad'ı tutarım..." diyebiliyor.

FETÖ muhibbi CHP milletvekili Eren Erdem de, "İran'la savaşsak İran'ı tutarım" demişti.

Allah aşkınıza söyler misiniz Kemal Bey...

Türkiye savaşa girerse Türkiye'nin yanında yer almayacağını söyleyen bu "güzelleri" nerden buldunuz?

Yoksa onlar mı sizde bir "güzellik" buluyor?