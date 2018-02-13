İngiltere merkezli Risk Altındaki Akademisyenler Konseyi'ne başvuran Murat Belge nihayet Türkiye'yi terk edecekmiş.

Nasıl bir risk altında olduğunu bilemiyoruz.

Sanırım söz konusu konsey üyeleri de bilmiyor. Zira herhangi bir baskıya maruz kalmadığını söylüyorlar.

Neyse artık, kendisini risk altında hissediyorsa, bir şey diyemeyiz.

Demek ki, FETÖ yargısının "hukukun üstünlüğü" diye yutturulduğu dönemde gayet güvendeymiş.

Demek ki, 15 Temmuz darbesine gerekçe üreten yazılar dercederken kendisini güvende hissediyormuş.

Demek ki, "27 Mayıs benzeri bir darbe olabilir" diye bizim için endişelere gark olurken kendisi risk altında değilmiş.

Ne zaman ki darbe ihtimali kalktı bu tip "sömürge aydınları" için risk başladı.

Bunların akıbetleri memleketi terk etmektir.

Memleket onları çoktan terk etti, haberleri yok.

Var mı bunların ne dediğini merak eden bir Allah kulu?

Yok!

"Ah ulan şimdi memlekette kallavi bir darbe olacaktı ki, bi güzel karşı çıkıp ağızlarına bakılan aslan demokratlar olacaktık!" diye dizlerini ne kadar dövseler yeridir şimdi.

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