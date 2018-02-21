İmanın şartı 6'dır, lakin "Tefhimu'l Kur'an" müellifi 1 olduğunu, bunun da ahirete iman olduğunu söyler.

Diğer şartları elbette inkâr etmez; hepsi "ahirete imana" mündemiçtir, der.

Biz haddimizi biliriz, bu tarz konulara uzun uzadıya yelken açamayız.

Bizim bildiğimiz her Müslüman'ın bilmesi gerektiği kadardır. O da şudur: Ahirete / din gününe inanan insan yalan söylemez.

Onun için "yalanla iman aynı kalpte barınmaz" denilmiştir.

İftira mı?

Daha beterdir.

Zira yalanı namluya sürüp ateş etmektir.

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