Ne yaptılarsa iş tutmadı.

Yönetmeni de düşünmüş taşınmış, öyle bir şey yapayım ki, demiş, çektiğim dizi rating alamadığından kaldırıldı, demesinler.

Ne de olsa tanınmış çocuk. Çektiği işin rating belasına kaldırılacak olmasını yedirememiş kendine zahir.

Aradığı o şeyi de bulmuş: Ayakkabı kutusu.

Bir sahne tasarlamış, hiç alakası yokken masanın üzerine ayakkabı kutusunu koyup malum replikle kör gözüm parmağına alegorinin dibini bulmuş.

Dizi yayından kaldırılınca da sosyal medyada kıyametler kopmuş.

Öyle ki, dizinin yönetmeni cesaretinden dolayı göklere çıkartılırken "işte dizinin ipinin çekilmesine neden olan sahne" gösterileri altında iktidar lanetlenmiş.

Oysa o sahneden çok önce kanal rating nedeniyle o diziyi yayından kaldırma kararı almış.

Kaldı ki, söz konusu dizinin ipini çeken televizyon kanalı zaten ayakkabı kutusundan kafasını çıkartmayan, yani, FETÖ'nün tüm kumpas malzemelerinin üzerine balıklama atlayan "muhalif" bir kanaldı.

Ne ki, mesele hakikat değil algı faaliyetiydi. Yönetmenin yaptığı "uyanıklık" ziyadesiyle ödüllendirilmişti.

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