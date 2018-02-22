Bu hızla devam ederse, maazallah, toplum olarak şaşırmamaya başlayacağız.

Gerçi, Dostoyevski, "olgunlaşmak hiçbir şeye şaşırmamaktır" demiştir ama bu öylesi bir olgunluk değil.

Nasıl ki zamanla yalancıya ve müfteriye karşı şaşırmamaya başladık, buna benzer bir durum.

Oysa iftira kime atılırsa atılsın (ister dostuna ister düşmanına) karşı çıkmak, tavır almak zorundasın.

"Bana ne, bana iftira atılmıyor ki" demek asla adamlık değil.

Son zamanlarda Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz kimi operasyon çocukları, FETÖ tarzı algı faaliyeti yürütecek, sen susacaksın!

Bak söyleyeyim...

Maslahat gereği şimdi susayım dersen, kritik eşiklerden geçiyoruz sırası değil dersen, bünye çürür de haberin olmaz.

En büyük çürüme de alışmak, yani şaşırmamaktır.

Her daim hayret edecek, şaşıracaksın. Hayret damarların tıkanmışsa, derin bir uykuya dalmışsın demektir.

Varlığın bilincine varmak için bile ontolojik hayrete mecbursun.

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