"Amerika'nın terörle savaş adını vererek üstünü örttüğü, Amerika'nın İslam'la savaşıdır" demişti, F. William Engdahl.

Diyeceksiniz ki, Amerika İslam'a karşı nasıl bir savaş yürütüyor?

Lafın belini kırmadan hemen cevap verelim: Kirli bir savaş.

Kirli olduğu kadar da sinsi ve acımasız.

Yine Engdahl diyor ki...

ABD Irak'ı işgal ettikten sonra dönemin savunma bakanı Donald Rumsfeld "kirli savaş" uzamalarını Irak'a çağırarak Şiiler ile Sünniler ve hatta Kürtler ile Araplar arasında iç savaş tezgâhladı.

Tabii ki General Petraeus'la birlikte.

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