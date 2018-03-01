"Amerika'nın terörle savaş adını vererek üstünü örttüğü, Amerika'nın İslam'la savaşıdır" demişti, F. William Engdahl.***
Diyeceksiniz ki, Amerika İslam'a karşı nasıl bir savaş yürütüyor?
Lafın belini kırmadan hemen cevap verelim: Kirli bir savaş.
Kirli olduğu kadar da sinsi ve acımasız.
Yine Engdahl diyor ki...
ABD Irak'ı işgal ettikten sonra dönemin savunma bakanı Donald Rumsfeld "kirli savaş" uzamalarını Irak'a çağırarak Şiiler ile Sünniler ve hatta Kürtler ile Araplar arasında iç savaş tezgâhladı.
Tabii ki General Petraeus'la birlikte.
"Sinsi savaş
" dediğim, ABD hem işgale girişiyor hem de işgale karşı gelişen tepkiyi manipüle ederek, dahası örgütleyerek kendi "düşmanını" kendisi üretiyor.
Böylece işgaline gerekçe / bahane de bulmuş oluyor.
Demek ki, FETÖ tekniği bunlardan kapmış. (E'ee ne de olsa patronları.)
Bir yandan devletin kılcal damarlarına yerleşmek için "kumpas" kurarlarken, öte yandan kumpas mağdurlarının tepkisini manipüle ederek hem kendilerinden uzak tutmuşlardı hem de siyasi iktidarı sıkıştırmak için araçsallaştırmışlardı.
Mesela, 15 Temmuz'a kadar Sözcü gazetesi
üzerinden yaptıkları bundan
başka bir şey değildi.***George W. Bush
, 11 Eylül
2001 saldırılarının ardından (sonradan tevil etse de) Haçlı seferi
ilan etmişti.
Yani, başta da belirttiğimiz gibi "teröre karşı savaş
" kamuflajdı sadece.
ABD eski başsavcısı Ramsey Clark
de şunu demişti: "İslam'a karşı savaş fikri, geçmişte eşi benzeri görülmemiş şekilde dünya nüfusunun bir kısmını imha etme fikridir.
"
"Kaybolan Hegemonya
"nın yazarı
sadece bunu aktarmakla kalmaz. Rakip
süper gücün ortaya çıkmasını önlemek
stratejisinin 11 Eylül 2001 saldırısından 9
yıl evvel Wolfowitz
tarafından hazırlandığını
söyler.
Bu şu demektir: Afganistan
'dan Irak
'ın işgaline hatta Arap Baharı aldatmacasına kadar ABD'nin yaptıkları 11 Eylül'ün cevabı değildir.
Ya?
ABD, Avrasya ekonomik gücüne karşı önlem almayı bunun için de Ortadoğu'yu kontrol etmeyi çok önceden planlamıştır...
Hegemonyayı kalıcı kılmak için de bölgede parçalanmış ve güçsüz bir Türkiye
olsun istiyor. Sayın Erdoğan
da işte buna karşı çıkıyor, buna direniyor.
Zaten ABD de bu yüzden 2011'ten beri tüm taşeronlarıyla saldırıyor.
Geçen gün Mehmet Barlas
, ABD dış politikasını belirleyen RAND
gibi düşünce kuruluşlarından bahisle şöyle dedi: "Şimdi bunlardan biri 'DEAŞ'ın Türkiye'ye üs kuracağı ve buradan Batı'ya saldıracağı
' gibi bir saçmalığı seslendirdiğine göre, Türkiye'deki iktidar bunların hedefindedir..."
Alman gazeteci Christoph R. Hörtsel
de bir televizyon kanalında, "Mesele Erdoğan'ın infazı" demişti, "Ben yüzde yüz eminim. Erdoğan'ın infazı konusunda CIA'nın planlarına Alman İstihbaratı sahip."
Biz vatanımızı savunmak için Erdoğan'ın yanında duruyoruz.
Peki sen sayın muhalif şebelek, her fırsatta Erdoğan'a düşmanlık yapmakla müstevlilere yandaşlık yaptığının farkında mısın?