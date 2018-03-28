Üzerinize sağlık afiyet bir haftadır yorgan döşek yatıyorum. Öyle lanet bir grip ki serum, iğne vesaire hiç kâr etmedi.

Nasıl yatağa yapıştırdı anlatamam. Hâlâ da kendime gelebilmiş değilim.

Gündemden de öyle koptum ki Doğan Medya'nın satıldığını bile yeni öğrendim.

Bu satışta merak ettiğim tek bir şey var:

Aydın Doğan daha evvel Milliyet'i sattığında kıymetlisi Taha Akyol'u bırakamamış, Hürriyet'e almıştı. (Kıymetlisi, diyorum; zira, dönemin başbakanı, Aydın Doğan adına iş takipçiliği yaptığını söylemişti.)

Aydın Bey ne yapacak şimdi?

Taha Akyol'u bırakacak mı yoksa onu da alıp gidecek mi?

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