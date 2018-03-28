Üzerinize sağlık afiyet bir haftadır yorgan döşek yatıyorum. Öyle lanet bir grip ki serum, iğne vesaire hiç kâr etmedi.***
Nasıl yatağa yapıştırdı anlatamam. Hâlâ da kendime gelebilmiş değilim.
Gündemden de öyle koptum ki Doğan Medya'nın satıldığını bile yeni öğrendim.
Bu satışta merak ettiğim tek bir şey var:
Aydın Doğan daha evvel Milliyet'i sattığında kıymetlisi Taha Akyol'u bırakamamış, Hürriyet'e almıştı. (Kıymetlisi, diyorum; zira, dönemin başbakanı, Aydın Doğan adına iş takipçiliği yaptığını söylemişti.)
Aydın Bey ne yapacak şimdi?
Taha Akyol'u bırakacak mı yoksa onu da alıp gidecek mi?
Aydın Doğan, "28 Şubat sürecinde ordunun baskısı sonucu istifaya zorlanan Erbakan hükümetine karşı benim medya organlarım savaş verdi
" demişti.
Ya sonra?
"Muhtar bile olamaz
" dedikleri Erdoğan
Cumhurbaşkanımız oldu.
Gelgelelim, Aydın Doğan medya
sı mahut "savaştan" hiçbir dönemde geri durmadı.
Mesela, 17-25 Aralık 2013 FETÖ
kumpası malzemeleri üzerinden de Erdoğan hükümetine
karşı amansız savaş verdi.
Sonuç?
Doğan Medya, 15 Temmuz işgal girişimi püskürtülünce
hepten miadını doldurdu.***
Miadını dolduran her şey takdir edersiniz ki bitmeye mahkûmdur.
Elbette partiler için de geçerlidir bu.
Malumunuz, bizdeki siyasi partilerin bidayetinde ekonomi politik üzerinden ayrışma yoktur. Batı
'dan farklı olarak bizde kültür üzerinden ayrışma / konuşlanma gerçekleşti.
Batı kültürünü nakletmek veya Batı kültürüne acentelik yapmak "ilericilik
" tesmiye edildi.
Buna mukabil, geleneği yok saymayanlara veya geleneğe yaslanmak zorunda kalanlara da "gerici
" denildi.
Ancak "sömürge ülkelerinde" söz konusu edilebilecek, demokratik normale aykırı saçma bir tasnif, saçma bir tefrikti.
Miadını doldurdu. CHP
, "yeni -CHP
" sürecine girmekle "kültür üzerinden
" ayrışmaktan vazgeçti veya vazgeçirildi.
O "çarşaf açılımı
" da bu vazgeçişin simgesinden ibaretti.
Peki vazgeçti de ne oldu; işçinin, köylünün, ezilenin temsilcisi mi oldu?
Nerdeeee!
Bambaşka bir ayrışmada yerini aldı.
Türkiye'nin bekasının mevzubahis olduğu dönemde, müstevlilerin taşeronlarıyla birlikte hareket etmeye başladı.***Kılıçdaroğlu 15 Temmuz
sonrası Yenikapı mitinginde
yerini almış, 15 Temmuz FETÖ işgal
girişimini tel'in etmişti.
Sonrasını biliyorsunuz... ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass
yeni ayrışmadaki yerini hatırlatınca Fetullah
'la
ağız birliği içinde "tiyatro
" demeye başladı.
Madem "tiyatroydu" da o mitingde işin neydi demenin anlamı yoktu. Yeni ayrışmadaki pozisyonuna uygun hareket ediyordu işte.
Uzun lafın kısası...
Siyasi partilerdeki ayrışma eskisi gibi "kültür" üzerinden değil, artık vatan savunması üzerinden yürüyor.