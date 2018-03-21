CHP'nin konsolostan bozma Genel Başkan Yardımcısı nam-ı diğer "Muhasebeci Kenan" bu sefer de Münbiç konusunda uyarmış.

Uyarmasa ne yapardık!

ABD'nin PKK'dan şappadak vazgeçeceğini, Afrin'den kaçan PKK uzantısı örgütün Münbiç'e yığınak yaptığını asla bilemezdik.

TSK da ne taktik ne stratejik çalışma yapar, öyle cumburlop Münbiç'e dalardı.

Haliyle, perişan olurduk!

İyi ki "Muhasebeci Kenan" var, kıymetini bilelim. Hatta mümkünse alnından öpelim.

Daha evvel de Afrin konusunda uyarılarda bulunmuştu.

TSK ile birlikte savaşan Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) DEAŞ'la bir tutmasına ramak kalmıştı hani.

Şu hale bakın...

"Kara ordumuz" diyerek malum terör örgütünü binlerce TIR silahla donatıp Mehmetçiğin karşısına diken ABD'ye tek laf etme, müstevlilerin mahut taşeronlarına karşı Mehmetçikle omuz omuza savaşanlara karşı demediğini bırakma!

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