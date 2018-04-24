Partisinin 15 milletvekilini başka bir partiye (İP) verdi diye Kemal Bey'e demediklerini bırakmadılar.

Yok İkinci Güneş Motel olayı, yok alavere dalavere, yok bilmem ne!

Millet derseniz, zaten heyecan peşinde:

"Hacı abi bize de ordan bi 15'lik göndersene..."

"Ne dalga geçiyorsun olm, vermeyecek de turşusunu mu kuracak..."

"Elden ele elden elde... Aman düşmesin, kırılır"

"Saçmalama yav, ne kırılması! Milletvekili insanı bu, mal değil..."

Böyle, gırla gidiyor!

En hafifi...

"Zaten verecekti de bahane arıyordu..."

Kemal Bey bunlara, İLKSAN skandalı üzerine Demirel'in sarf ettiği şu sözle cevap verse haksız mıdır: "Verdiysem ben verdim..."

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