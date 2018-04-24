Partisinin 15 milletvekilini başka bir partiye (İP) verdi diye Kemal Bey'e demediklerini bırakmadılar.***
Yok İkinci Güneş Motel olayı, yok alavere dalavere, yok bilmem ne!
Millet derseniz, zaten heyecan peşinde:
"Hacı abi bize de ordan bi 15'lik göndersene..."
"Ne dalga geçiyorsun olm, vermeyecek de turşusunu mu kuracak..."
"Elden ele elden elde... Aman düşmesin, kırılır"
"Saçmalama yav, ne kırılması! Milletvekili insanı bu, mal değil..."
Böyle, gırla gidiyor!
En hafifi...
"Zaten verecekti de bahane arıyordu..."
Kemal Bey bunlara, İLKSAN skandalı üzerine Demirel'in sarf ettiği şu sözle cevap verse haksız mıdır: "Verdiysem ben verdim..."
Yasaya kanuna, hülasa, mevzuata uygunsa istediği partiye verir, ayıp değil günah değil, kim ne karışır.
Hesabını da sandıkta seçmene verir.
Hayır yani, senin milletvekilini mi veriyor, kendi milletvekilini veriyor!
Belki de vermeyi seviyor, sana ne!
Kaset kumpasıyla CHP
'yi aldığı günden beri veriyor zaten. FETÖ
'ye mezkur kumpasının karşılığını vermeyecek miydi yani?
Ziyadesiyle verdi. FETÖ
'nün 17- 25 Aralık 2013 "yargı susturuculu darbe
" girişiminden elde edilen tapeleri Meclis
'te okumasından tutun da, 15 Temmuz
'da Meclis'i bombalayan FETÖ'cü işgal girişimine "tiyatro
" demesine kadar fasılasız vermeye devam etti.
Dedik ya verici bir yanı var... Ekmeleddin İhsanoğlu
'na cumhurbaşkanlığı
adaylığını verdi. Partisine de "tıpış tıpış vereceksiniz
"
dedi.
Malumunuz, 7 Haziran seçimleri sonrası da istikşafi görüşmeler yoluyla Davutoğlu
'na verecekti ama olmadı.
Olmayınca bu sefer, Bahçeli
'ye vermeye kalkıştı. Sayın Bahçeli, Demirtaş vekaletiyle kendisine teklif edilen başbakanlığı elinin tersiyle itince öyle kalakaldı...
İmdi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını... Gül
'e mi Akşener
'e mi yoksa başka birine mi verecek, henüz bilemiyoruz.***
Fakire soracak olursanız, mesele, hangi partiye veya ittifaka milletvekili vermesi değildir.
Mesele, bunu kime karşı yaptığıdır.
Şayet tüm bu vericiliği, 15 Temmuz'da misli görülmemiş bir işgal girişimine karşı vatanımızın kurtarılmasına "ölümüne" önderlik yapan Erdoğan
'ı alaşağı etmek için yapıyorsa...
Hiç kusura bakmasın, bu tavır sonuç itibariyle FETÖ'ye vermektir...
Emperyalizm sabırlıdır, hiç acele etmez. 15 Temmuz direnişini
de kapatılacak bir "parantez" olarak telakki eder.
Sinsiler, mürailer, "Erdoğan düşmanı AKP'li fırıldaklar
" tevekkeli erketede beklemediler.
Şimdilerde dört bir koldan harekete geçtiler. Sayın Erdoğan
seçilmediği takdirde tüm dünyaya yayılan kadrolarıyla FETÖ
'nün kaldığı yerden devam edeceği muhakkak.
Bakalım o vakit bu tufeyli takımının payına ne düşecek!