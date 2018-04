Her şey "Fenerbahçe'mizin" lehine gidiyordu. Pepe kırmızı kart görmüş, Beşiktaş 10 kişi kalmıştı.

Golsüz beraberlikte bile "Fenerbahçe'miz" tur atlıyordu.

Finale çıkmalarına yarım saat kalmışken Fenerbahçeli "taraftarların" attığı yabancı cisimle Şenol Güneş'in kafası yarıldı.

Malumunuz, hakem Mete Kalkavan da maçı tatil etti.

Eski hakemlerden Erman Toroğlu şöyle dedi: "Şenol Güneş işi yatıştırmaya çalışıyordu. İyi niyetle yapıyordu bunu. Dünyaya rezil olduk. Her yerde bunlar izlenecek..."

Peki neden bu rezalete imza atıldı?

***

***

"Fenerbahçe'mizin" efsanevi futbolcularından'e kulak vermenin tam vaktidir: ". Trabzon'daki olayın aydınlanmamasının sebebi de bunlar (...)..."Tuzak mı gerçekten?Sevgili dostummaçın tatil edilmesine neden olan olayları, "" bağlamıştı.Ahmet Hocamı aradım.Sonradan düşününce, dedi, olaylarınülkede yaratılmak isteneniçin gerçekleştirildiği kanaatine vardım. "?!.."Hülasa, Ahmet Hocam da nihayetinde "tuzak bu" demiş oldu.Nerden bakarsanız bakın çok önemli iddialar bunlar. Adamakıllı teşrih masasına yatırılmalı.Tabii herkesten önce sevgili "öğretmenimi" aradım;'i. (Cumhuriyet Ortaokulu'nda sosyal bilgiler dersimize girdiği dönemde Trabzonspor'un milli kalecisiydi.)Kim neden yapmış olabilir diye sorunca, tüm ihtimallere değindi. Fakat "ötekileştirici" tek kelime çıkmadı ağzından.Biliyorsun, dedi, kafam ilk kez yarılmıyor.'de,'yla bir müsabakada ve'damaçında. (Dün gibi hatırlarım; Avni Aker'de 1-0 kazandığımız İnter maçının rövanşında Şenol Güneş'in kafasını yararak Altobelli'ye gol attırmışlardı.)Her zamanki beyefendiliğiyle şunu söylemeyi de ihmal etmedi:Gerçekten de stadyumlardaki bu müstekreh vandalizm artık bitsin. Sporun sevgi ve kardeşlik olduğu hatırlansın.'i dinlerken, Türkiye kaotik ortamları, kritik eşikleri hep böyle yurtsever, böyle fedakâr evlatlarıyla atlattı diye düşündüm.İyi ki varlar.Ve hep var olacaklar!Türkiye'de hainlerin altını en çok çizen aydınlardan merhum, Türkiye her dönemde kahramanlarını da üretmeyi bildi, derdi.Sözcü gazetesinin ünlü bir köşe yazarı gerekirseiçin ilk imzayı kendisinin vereceğini söyledi.için de 7 Haziran seçimlerinde adeta oy dilenmişti. İhtiyaç halinde yine dilenir. Zira onda bu "cevher" var. Lakin şunu unutmasın:seçilmesin de ne olursa olsun, ister memleket batsın ister "bölücüler" kazansın tavrı, "