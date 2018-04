Halk TV adlı CHP yandaşı bir kanalda Can Ataklı ve Hüsnü Mahalli bir süredir program yapıyorlardı.

Takdir edersiniz ki her iki isim de söz konusu kanaldan daha ünlü.

Ne ki geçen hafta ikisi de kovuldu.

Neden acaba?

Mesela, Can Ataklı "şebelek muhaliflik" ihtiyacını karşılayamıyor muydu?

Bence ziyadesiyle karşılıyordu. Aksini iddia etmek büyük haksızlık olur.

Hatta o an için piyasada hiç "muhalif" malzeme yoksa, bir fabrikatör gibi bizzat kendisi üretiyordu.

Sahi bu "yetenekle" neden yollarını ayırdılar?

Can Ataklı'nın ilk açıklamasına bakacak olursak,Nerden bakarsanız tuhaf, nerden bakarsanız ahmak bir "açıklama."Üstelik aynı "gerekçeyi"için de ileri sürmüşler.Varsayalım günün birindesatıldı...Bu sefer de,'in (misal)veya'una, "" mi denilecek?!Bu nasıl garabettir?CHP Genel Başkanı, Can Ataklı'nın "" kovulmasına çok üzüldüğünü ve anlam veremediğini bildirmiş.Hayır, Can Ataklı "" falan dememiş.Gösterilen bu "ilgi" ona yetmiş de atmış bile.O kadar ki, "" diyor.Atılmasından bir hafta sonra yaptığı "açıklamadan" anlaşılan o ki,sadece "" değil "" kaynağı da olmuş?Şöyle:Atılması talimatını veren kişi'mış. Çünkü'la anlaşmışmış.Nasıl mı?! (Kömür makarna yardımı dayapacak mıymış bari?!)"üretime" devam ediyor:Eğer'ın önünde Halk TV engel olarak duruyorsa bu halledilecekmiş. Zaten kendisinin ve'nin işine de bunun için son verilmişmiş.İyi de, yerinize ikame edilecek olanvemi'ın önünü açacak?Aklı sıra kurnazlık yaparak kıvırma payı bırakmayı da ihmal etmiyor tabii.Hem bütün bunların "sosyal medya dedikoduları" olduğunu söylüyor hem de "..." şeklinde kılçık atıyor.Diyor ki: "..."Asıl zorda olan senin "şampiyon!Baksana, hasta yatağında onca insanın ziyaretini kabul eden, "mikrop kaparım" endişesiyle sadece'in ziyaretini kabul etmedi. Bay Kemal için bundan daha zor bir durum olabilir mi?Hey gidi şampiyon!"Güç ve moral kaynağın" senin üzerinden "ödeşmek" istiyor, senin ruhun duymuyor!