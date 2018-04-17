Halk TV adlı CHP yandaşı bir kanalda Can Ataklı ve Hüsnü Mahalli bir süredir program yapıyorlardı.

Takdir edersiniz ki her iki isim de söz konusu kanaldan daha ünlü.

Ne ki geçen hafta ikisi de kovuldu.

Neden acaba?

Mesela, Can Ataklı "şebelek muhaliflik" ihtiyacını karşılayamıyor muydu?

Bence ziyadesiyle karşılıyordu. Aksini iddia etmek büyük haksızlık olur.

Hatta o an için piyasada hiç "muhalif" malzeme yoksa, bir fabrikatör gibi bizzat kendisi üretiyordu.

Sahi bu "yetenekle" neden yollarını ayırdılar?

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