Esad güçlerinin Şam'ın Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırılarda, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 1.300 kişinin öldüğü söylenmişti.***Wikileaks
Ne zaman mı?
Tee 2013'te.
Yani, üç gün evvel 78 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan hunhar saldırıdan bahsetmiyorum.
O vakit de kimyasal silah kullanıldığı öne sürülmüş, iç parçalayıcı birçok fotoğraf ve görüntü uluslararası toplumun dikkatine sunulmuştu.
Ne mi olmuştu?
Ne olacak, hiçbir şey.
Pardon, çok şey olmuştu ama beklenenin tam aksine.
ABD birdenbire Esad'ın çağdaş, laik ve alternatifsiz olduğunu keşfetmişti. Dahası, "Tek hedefimiz DEAŞ'tır, gerekirse Esad'la da çalışırız" moduna girmişti. (Elaman Ertuğrul bile Esad'ı kastederek, "Bu adamın nesi bize battı" demeye başlamıştı.)
Üstelik...
O vakitler Suriye'ye girmesi için Türkiye'yi habire "fiştekledikleri" halde.
"Fetullah'ın kapatma aydınları" da "Reyhanlı maliyettir" diyerek Suriye'ye bir an evvel girilmesini istiyorlardı.
Sonra ne mi oldu?
2013'te kimyasal silah kullandığı iddia edilen Esad ve Suriye sıkıştırılacağına, Türkiye ve Erdoğan "dahili ve harici bedhahlar" tarafından sıkıştırıldı.
Hatta kripto FETÖ'cü bir CHP milletvekili...
Türkiye'nin Suriye'de kimyasal silah kullandığını öne sürecek kadar korkunç bir ihanete imza atmıştı.
belgelerinde açık ve net bir şekilde yer aldığı üzre Sayın Erdoğan
müstevlilerin Suriye
'de kurdukları tuzağa düşmedi.
Ayrıca... Dick Cheney
'in ulusal güvenlik danışmanı John Hannah
, Foreign Policy dergisinde şunu yazmıştı: "Erdoğan'ın, Türk ordusunu, Suriye'de 'süregelen karışıklığı' neticelendirmek için kullanmak istememesine Obama çok bozuldu
..."
Suriye'de kurdukları tuzağa düşmemenin bedelini ödetmek için... ABD
taşeronu FETÖ'nün MİT
TIR'larına düzenlediği saldırı üzerinden Türkiye "terörü destekleyen ülke
" ilan edilecek, Erdoğan da Lahey
'de "savaş suçlusu" olarak yargılanacaktı.
Sufle alan kimi CHP'li yetkililer de "Erdoğan Lahey'de yargılanacak
" diye sevinç çığlıkları atıyorlardı.
Havasını soludukları, suyunu içtikleri bu ülkenin "terörist ülke
" yaftasını yemesi umurlarında bile değildi.***
Müstevlilerin kurduğu tuzak belliydi...
Ya 11 Eylül 2001 saldırısının ardından Kissinger
'ın hedef gösterdiği gibi Müslümanlar arasında bitmez tükenmez bir mezhep savaşına tutuşacaktık ya da binlerce TIR dolusu silahla destekledikleri terör örgütü üzerinden bölünmeye "eyvallah
" çekecektik.
Malumunuz, eyvallahımız olmadı; direndik, direnmeye de devam ediyoruz.
Bunun için de Rusya ve bölge ülkeleriyle sıkı bir işbirliği içine girdik.
Peki 2013'teki o katliamı iplemeyen ABD'ye ne oldu da Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin Ankara
buluşmasından hemen sonra ayağa kalktı?
Hem de, "BM Güvenlik Konseyi ne karar verirse versin kimyasal saldırıya karşılık vereceklerini" açıklayacak kadar.
İsrail terör devletinin Filistinlileri katletmesini fasılasız destekleyen ABD hangi ara Ortadoğu halklarını dert eder oldu?