Esad güçlerinin Şam'ın Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırılarda, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 1.300 kişinin öldüğü söylenmişti.

Ne zaman mı?

Tee 2013'te.

Yani, üç gün evvel 78 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan hunhar saldırıdan bahsetmiyorum.

O vakit de kimyasal silah kullanıldığı öne sürülmüş, iç parçalayıcı birçok fotoğraf ve görüntü uluslararası toplumun dikkatine sunulmuştu.

Ne mi olmuştu?

Ne olacak, hiçbir şey.

Pardon, çok şey olmuştu ama beklenenin tam aksine.

ABD birdenbire Esad'ın çağdaş, laik ve alternatifsiz olduğunu keşfetmişti. Dahası, "Tek hedefimiz DEAŞ'tır, gerekirse Esad'la da çalışırız" moduna girmişti. (Elaman Ertuğrul bile Esad'ı kastederek, "Bu adamın nesi bize battı" demeye başlamıştı.)

Üstelik...

O vakitler Suriye'ye girmesi için Türkiye'yi habire "fiştekledikleri" halde.

"Fetullah'ın kapatma aydınları" da "Reyhanlı maliyettir" diyerek Suriye'ye bir an evvel girilmesini istiyorlardı.

Sonra ne mi oldu?

2013'te kimyasal silah kullandığı iddia edilen Esad ve Suriye sıkıştırılacağına, Türkiye ve Erdoğan "dahili ve harici bedhahlar" tarafından sıkıştırıldı.

Hatta kripto FETÖ'cü bir CHP milletvekili...

Türkiye'nin Suriye'de kimyasal silah kullandığını öne sürecek kadar korkunç bir ihanete imza atmıştı.

***

***