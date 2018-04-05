Görüşlerine sıklıkla başvurulan adı lazım değil "özgürlükçü solcu" bir profesör vardı.

Gezi zekâlıların ayaklanması sırasında telefonla uzun uzun hasbihâl etmiştik.

Ben ne dediysem bir fazlasını söylemişti.

Mahut kalkışmayı çok vahim bulmuş, oluşturulmaya çalışılan ortamı da 60 İhtilali öncesine benzetmişti.

"Hocam bunları canlı yayında da söyler misin?" deyince, "hayhay, seve seve" karşılığını vermişti.

Neyse, uzatmayayım; o dönemde program yaptığım televizyon kanalına davet ettim, geldi.

Fakat...

Canlı yayında tam tersini söyledi.

Ama hocam telefonda böyle konuşmuyordunuz, demedim. Deyip de küçük düşürmek, utandırmak istemedim.

Dahası, utandırmaktan utandım...

Sadece acıdım; mahalle baskısı koca profesörü ne hale getirmiş, dedim.

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