Can Dündar'ın MİT TIR'ları ihanetini basın özgürlüğü dolayımında mazur göstermeye çalışanları hatırladınız mı?

"Fetullah kapatması aydınları" demiyorum.

Onlar zaten baştan beri işbirlikçiydiler.

Muhalif şebelekleri, sömürge aydınlarını, kerameti kendinden menkul sosyalistleri ve Erdoğan karşıtı AKP'li fırıldakları diyorum.

Arşivler ortada, kimler ne demişti, açın bakın.

Bu vesileyle, "Can Dündar tutuksuz yargılansın" diyen eski başbakanın ve eski cumhurbaşkanının demeçlerini de hatırlamış olursunuz.

Öyle bir atmosfer oluşturulmuştu ki...

Can Dündar'ın mahut askeri casusluk ihanetini mahkûm etmek ayıplanıyor, dahası, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve basın özgürlüğüne karşı çıkmakla eş tutuluyordu.

AKP'li fırıldakların o çok bilmiş abileri de, "aynı belgeler benim elime geçseydi ben de yayımlardım" diyordu.

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