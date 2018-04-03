Can Dündar'ın MİT TIR'ları ihanetini basın özgürlüğü dolayımında mazur göstermeye çalışanları hatırladınız mı?***
"Fetullah kapatması aydınları" demiyorum.
Onlar zaten baştan beri işbirlikçiydiler.
Muhalif şebelekleri, sömürge aydınlarını, kerameti kendinden menkul sosyalistleri ve Erdoğan karşıtı AKP'li fırıldakları diyorum.
Arşivler ortada, kimler ne demişti, açın bakın.
Bu vesileyle, "Can Dündar tutuksuz yargılansın" diyen eski başbakanın ve eski cumhurbaşkanının demeçlerini de hatırlamış olursunuz.
Öyle bir atmosfer oluşturulmuştu ki...
Can Dündar'ın mahut askeri casusluk ihanetini mahkûm etmek ayıplanıyor, dahası, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve basın özgürlüğüne karşı çıkmakla eş tutuluyordu.
AKP'li fırıldakların o çok bilmiş abileri de, "aynı belgeler benim elime geçseydi ben de yayımlardım" diyordu.
Gelgelelim, Can Dündar
, BBC News
kanalında spiker Stephen Sackur
'un sorularına
karşı kendisini savunamadı.
Üstelik...
Şimdiye değin kendisini arkalayanların tüm argümanlarını hülasa ettiği halde rezil kepaze olmaktan öteye geçemedi.
"Bu tür tehlikelere karşı kamuyu bilgilendirmek bizim görevimiz" deyince, İngiliz spiker şöyle karşılık verdi: "Türk ordusu personelini riske atmak gibi durumları göz önünde bulundurmak da sizin sorumluluğunuz
..."
Biz devlet sırrını faş etmek suçtur dediğimizde, Can Dündar ve onu mazur gören mahut eşhas, "basın özgürlüğü devlet sırrı dinlemez
" diyorlardı.
Sackur'un, "Bu açıkça bir devlet sırrıydı. Gizli bir operasyondu ve bunu kimsenin bilmemesi gerekiyordu. Gizli operasyonların amacı budur
" şeklindeki çıkışı karşısında Can Dündar ne dedi biliyor musunuz?
Hayır, "basın özgürlüğü
" falan demedi.
BBC News spikerine de "basın özgürlüğünü" öğretmeye kalkışmanın çok yakışıksız kaçacağının farkındaydı.
Başka bir şey yaptı. Erdoğan algısı
üzerinden yürümeyi denedi. Dedi ki: "Bu yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sırrıydı
."
Nasıl cevap ama!
Mehmetçiğin PKK
'ya karşı verdiği savaşa da "Saray'ın Savaşı
" ve "Bu sadece Erdoğan'ın savaşı
" diyorlardı. İhanetin dilinin nasıl ortak olduğunu görüyor musunuz?***
BBC News spikeri, "Kendinizi farklı bir ülkede yaşayan bir gazetecinin yerine koyun. Dürüst olmak gerekirse, eğer bir İngiliz gazeteci İngiltere'de ordu istihbaratının ilişkilerinin derinine inmeye çalışsaydı veya aynı şekilde Amerika'da çok ciddi sorunlarla karşılaşırdı
..." deyince Can Dündar yine
basın özgürlüğünden yürüyemedi.
"Bu Türiye'nin İrangate skandalıdır
" dedi.
Cumhuriyet gazetesinde attığı MİT TIR'ları manşetinin İran'la, İrangete ile uzaktan yakından alakası olmadığını elbette biliyordu.
Tüm hainlerin yaptığını yapıyor, kim hangi konuda duyarlıysa oradan bir çıkış yolu arıyordu.
Tıpkı...
Yayımladıkları bildiride Erdoğan'ın "antisemit" olduğunu söyleyen "Fetullah kapatması aydınlar
" gibi.
Tıpkı...
ABD'de "Erdoğan şeriatı uyguluyor" diye gammaz yaptıktan sonra Türkiye'ye gelip, "Şeriat istiyoruz" diyen o FETÖ
mensubu profesör gibi.