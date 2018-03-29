Kimi sosyal medya sitelerinde bir yanıyla sempatik diyebileceğimiz tuhaf bir algı faaliyeti sürgit devam ediyor.

Sempatik, diyorum çünkü son derece çocukça!

Nerde bir garabet varsa (yoksa da bir şekilde arşivden bulup) öne sürüyorlar ve "bakın bakın AKP döneminde bu da oldu" diyorlar.

"Cinnet geçiren koca eşini ve çocuklarını kesti" haberinden bir cami hocasının gerzek vaazına kadar her şeyi bu algı faaliyeti için kullanıyorlar.

E tabii şebelek muhalif takımı bu tarz haberlerle acayip meftun.

İçlerinden birini "sarmak" maksadıyla, "Cem Karaca'dan Münir Özkul'a kadar hep AKP döneminde öldü. Sanatçılar AKP döneminde yaşamıyor" dedim, "çok haklısın" dedi, iyi mi?!

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İki muhalif şebelek oturmuş muhabbet ediyor: ""Lan yok, Türkiye'de değil Almanya'da o."(........................)Algı faaliyetiyle kafan mefluç hale gelirse,'ın doğduğu Almanya'nınkentinde, filozofun doğumunun 200'üncü yıldönümü vesilesiyle trafik ışığı figürü haline getirildiğine dair geçenlerde çıkan haberleri bile böyle karıştırırsın işte.Sadece bununla da sınırlı kalmazsın.Hem modernizme zerre miskali eleştirin olmaz, hatta tam aksine tüm yansımalarını "" üzerinden arkalarsın, hem de AVM gibi modernizmin "mabetlerine" güya lagaluga edersin.Kapitalizm bu!..Marks'ı değil trafik ışığı figürü yapmak, işine gelirse Coca -Cola'ya basar, ne sandın!Tamam, muhalif olun, ama muhalif olacağız diye de deli olmayın.Tamam,'nin yaptığı hiçbir şeyi takdir etmeyin.Bu ülkeyi, "denilen dönemden bugünleregetirdiğini kabul etmeyin.IMF'den 1 milyar kredi almak için bir gecede bilmem kaç yasa çıkartmak zorunda kaldığımızde unutun.O duble yolları, o geçitleri, o tünelleri, o hastaneleri vesaire hepten yok sayın...Fakat muhalif olacağız diyegibi aklınızı yele vermeyin." ne mal olduğu deşifre edilince, genel yayın yönetmenlerinden biri bu yıl Malatya'da kayısı olmadı, bir köşe yazarları kirazları kurt vurdu, bir diğer elamanları da deprem oldu diye sevinmişti.Siz de memleketin herhangi bir yerinde bir garabet olsa şappadak "" demeyi matah bir şey sanıyorsunuz.Fetullahçı o şebeleklerden farkınız ne söyler misiniz?