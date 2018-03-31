Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığına aday olmayacaksa CHP Genel Başkanlığı'nı bıraksın, demişti.***
Kim mi?
Sayın Baykal.
Bu netlikte başka diyen olmadı ama ihsas eden çok oldu. En azından doğal olanın, beklenenin, olması gerekenin bu olduğu söylendi.
Aslında Kılıçdaroğlu da böyle düşünmüş, "Ben neden adaylığımı açıklamıyorum..." diye kendi kendine sormuştur.
Ne ki, kuvvetle muhtemel aklına birden "cumhurbaşkanlığı sistemi" gelmiş, yine paralize olmuştur.
Yerde muz kabuğu görüce "aha yine düşeceğim" diyen Laz misali.
"Cumhurbaşkanı ben oldum ama başbakan da başka partiden oldu; asıl kaos, asıl kavga o zaman çıkmayacak mı?" yollu endişe bilinçaltına yerleşmiş olabilir.
Zira böyle bir endişesi oluğunu referandum döneminde dillendirmişti.
Cumhurbaşkanlığı sisteminde başbakanlığa yer olmadığını yine unutmuş olabilir.
Dimyat'a pirince giderken milletvekilliğinden olmak da var. Düz Dersimli olarak hayata devem etme riskini göze almak istemeyebilir.
Bu meyanda Sarıgül tam ibretlik bir örnek onun için. Dağa taşa "Çare Sarıgül" yazdırıyordu, ne oldu?
Anakent belediye başkanı olacaktı, Şişli de elden gitti, siyasi hayatı da bitti.
CHP'nin cumhurbaşkanı
adayları arasında Gül
, Büyükerşen, Haluk Koç
, İlhan Kesici
gibi birçok isim zikredildi.
Duyarlı insan İlhan Bey, "aday olsan iyi olur diyenler var ama benim adayım Kılıçdaroğlu
"
demişti.
Onun dışında hiç kimse nezaketen de olsa benim adayım Kılıçdaroğlu
demedi.
Hayır yani, Kılıçdaroğlu
'nun yerinde başkası olsa kahreder, ne bileyim hayata küser.
O küsmedi.
Küsmediği gibi bir de adaylarının özelliğini açıkladı: "Cumhurbaşkanı adayı yıpranmamış olacak. Bir de topluma önemli hizmetler vermiş kişiler arasından seçilmesi gerekir
." Gül
olabilir mi diye sorulunca Kılıçdaroğlu
'nun verdiği cevap şu: "Kendisini bir kez ziyaret ettim. Cumhurbaşkanlığı dönemine saygı gösteririm Abdullah Bey'in. Cumhurbaşkanlığı gerçekten tarafsız
..."
Nasıl yani?
Madem öyleydi de Gül cumhurbaşkanı adayı olunca ne diye kıyametleri koparmış, o 367
garabetinin peşine düşmüştünüz?***Görüldüğü gibi CHP cumhurbaşkanı adayının özelliklerini belirlemiş ama görüntü namına ortada bir şey yok
. Grup Başkan vekilleri Özgür Özel, Ekmeleddin İhsanoğlu gibi bir adaylarının olmayacağını söylediğine göre Gül falan olmayacak demektir
. Özgür Özel
şöyle diyor: "Bizim adayımız partiden hiç fire vermediği gibi ilk turda beklenenin çok üzerinde bir başarı sağlayarak
..."
Partiden hiç fire vermediğine göre
CHP'li olması şart.
Fakat ilk turda beklenenin çok üzerinde başarı sağlaması için de CHP'li olmaması şart.
Kılıçdaroğlu'nun ve Özel'in altını çizdiği özelliklerle nasıl bir görüntüye ulaşılır doğrusu kestirmek zor.
CHP hangi işlemi yapacak bilemiyorum ama işleri gerçekten zor.
Aradıkları özellikler arasında ben şahsen çıkarma işlemi yapınca Mahmut Tuncer
'e, toplama işlemi yapınca da Mahmut Tanal
'a ulaştım.