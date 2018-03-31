Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığına aday olmayacaksa CHP Genel Başkanlığı'nı bıraksın, demişti.

Kim mi?

Sayın Baykal.

Bu netlikte başka diyen olmadı ama ihsas eden çok oldu. En azından doğal olanın, beklenenin, olması gerekenin bu olduğu söylendi.

Aslında Kılıçdaroğlu da böyle düşünmüş, "Ben neden adaylığımı açıklamıyorum..." diye kendi kendine sormuştur.

Ne ki, kuvvetle muhtemel aklına birden "cumhurbaşkanlığı sistemi" gelmiş, yine paralize olmuştur.

Yerde muz kabuğu görüce "aha yine düşeceğim" diyen Laz misali.

"Cumhurbaşkanı ben oldum ama başbakan da başka partiden oldu; asıl kaos, asıl kavga o zaman çıkmayacak mı?" yollu endişe bilinçaltına yerleşmiş olabilir.

Zira böyle bir endişesi oluğunu referandum döneminde dillendirmişti.

Cumhurbaşkanlığı sisteminde başbakanlığa yer olmadığını yine unutmuş olabilir.

Dimyat'a pirince giderken milletvekilliğinden olmak da var. Düz Dersimli olarak hayata devem etme riskini göze almak istemeyebilir.

Bu meyanda Sarıgül tam ibretlik bir örnek onun için. Dağa taşa "Çare Sarıgül" yazdırıyordu, ne oldu?

Anakent belediye başkanı olacaktı, Şişli de elden gitti, siyasi hayatı da bitti.

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