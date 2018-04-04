MİT'in Kosova'dan FETÖ'cüleri paketleyip getirmesi FETÖ elebaşı dahil, tüm hainlerin kulağına kar suyu kaçırdı.

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Koskoca CHP'yi "FETÖ'nün siyasi ayağı" haline getiren Bay Kemal de yalanla dolanla kurtulamaz.

Açıkça itiraf etmelidir.

Hem de "kaset kumpasıyla" nasıl genel başkan olduğundan başlayarak...

Öyle "ben FETÖ'yü savunmuyorum; ben insan haklarını, demokrasiyi, düşünce özgürlüğünü, kadın erkek eşitliğini savunuyorum" demekle olmaz.

Madem FETÖ'yü savunmuyorsun neden 15 Temmuz işgal girişimine (Fetullah'la ağız birliği ederek) "tiyatro" dedin?

Onca insan rol icabı mı öldü Bay Kemal?

Madem FETÖ'yü savunmuyorsun...

FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'ten beri ürettiği tüm kumpas malzemelerini neden sahiplendin?

O kumpas tapelerini Meclis kürsülerinden neden okudun?

FETÖ'nün MİT TIR'ları operasyonunun siyasi ayağı olarak neden faaliyet gösterdin?

"DEAŞ'a silah gönderildiğine dair elimde belge var" yalanını neden sıktın?

Tabii ki elinde belge melge yoktu. Her zamanki yalanlarından biriydi.

Zaten başka ne olabilirdi ki?!

Can'cığınız bile, "MİT TIR'larının içindeki malzemelerin DEAŞ'a gittiğine dair elinizde belge var mı" sorusuna, "elimde herhangi bir belge yoktur" cevabını vermişti.

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