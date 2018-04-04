MİT'in Kosova'dan FETÖ'cüleri paketleyip getirmesi FETÖ elebaşı dahil, tüm hainlerin kulağına kar suyu kaçırdı.***
Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
Koskoca CHP'yi "FETÖ'nün siyasi ayağı" haline getiren Bay Kemal de yalanla dolanla kurtulamaz.
Açıkça itiraf etmelidir.
Hem de "kaset kumpasıyla" nasıl genel başkan olduğundan başlayarak...
Öyle "ben FETÖ'yü savunmuyorum; ben insan haklarını, demokrasiyi, düşünce özgürlüğünü, kadın erkek eşitliğini savunuyorum" demekle olmaz.
Madem FETÖ'yü savunmuyorsun neden 15 Temmuz işgal girişimine (Fetullah'la ağız birliği ederek) "tiyatro" dedin?
Onca insan rol icabı mı öldü Bay Kemal?
Madem FETÖ'yü savunmuyorsun...
FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'ten beri ürettiği tüm kumpas malzemelerini neden sahiplendin?
O kumpas tapelerini Meclis kürsülerinden neden okudun?
FETÖ'nün MİT TIR'ları operasyonunun siyasi ayağı olarak neden faaliyet gösterdin?
"DEAŞ'a silah gönderildiğine dair elimde belge var" yalanını neden sıktın?
Tabii ki elinde belge melge yoktu. Her zamanki yalanlarından biriydi.
Zaten başka ne olabilirdi ki?!
Can'cığınız bile, "MİT TIR'larının içindeki malzemelerin DEAŞ'a gittiğine dair elinizde belge var mı" sorusuna, "elimde herhangi bir belge yoktur" cevabını vermişti.
MİT TIR'larına yapılan o ihanet "operasyonunu" sonuna kadar savundunuz.
Mesela, Grup Başkanvekilin E.A.
adlı
şahıs ağzından köpükler
saçarak "Erdoğan Lahey'de savaş suçlusu olarak yargılanacak
"
dedi. Türkiye
'nin boynuna "savaş suçlusu
" yaftası asmaktan başka bir şey değildi bu!
Zaten FETÖ
de MİT TIR'ları "operasyonunu" bu nedenle düzenledi.
Maksatları, Türkiye'yi terörü destekleyen ülke olarak uluslararası toplum nezdinde mahkûm ettirmekti.
Erdoğan'ı da Lahey'de yargılatmak.
Senin "yeni cehepe"n de işte bu "operasyonun" siyasi ayağı olarak çalıştı Bay Kemal
.
Söyler misin, hangi ülkenin milli istihbarat teşkilatı kendi vatanında saldırıya uğradı ve hangi ülkenin ana muhalefet partisi bu saldırıyı sonuna kadar destekledi?***
BBC News spikeri, "devlet sırrını ifşa etmek bizde de suçtur" deyince Can'cığınız "Ama o devlet sırrı değil, Erdoğan'ın sırrıydı
" demişti. C. Çandar adlı FETÖ muhibbi
de "ben devletim, yaparım dersen öteki devlet de gelir böyle yapar
" yollu
bir ifadeyle, FETÖ'nün
MİT TIR'larına düzenlediği
saldırıya destek vermişti. Altan kardeşler
de (Nazlı Hanım
'ın "yine yeşillendi fındık dalları
" coşkusu eşliğinde) FETÖ'ye bağladıkları umudu, "bir devlet de pusuda bekliyor" şeklinde dillendirmişlerdi.
Bu aziz millet o pusudaki "illegal devlete" 15 Temmuz
'da geçit vermedi. Kosova
operasyonu "çemberin daraldığının" işareti Bay Kemal,
artık karar zamanı.
Ya yıkılmayacağına inandırıldığın gladyonun
(FETÖ devletinin) enkazı altında kalacaksın ya da itiraf edeceksin.
Başka yolu yok.