Fetullah'a seksenli yılların başından itibaren (şekillenmesine neden olan kaynaklara varıncaya değin) şiddetle karşı çıkan kırk yıllık arkadaşım bundan 7-8 ay evvel arayıp, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde FETÖ'nün çok güçlü olduğunu söylemişti.

Kimleri nasıl kullandıklarını ve kimler tarafından (YÖK'teki üye gibi) himaye gördüklerini de madde madde dile getirmişti.

O vakitler Eskişehir'de bir üniversitede profesör olarak görev yapıyordu ve olan biteni yakından takip ediyordu.

Yazık ki yazık...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde geçen hafta 4 akademisyenin öldürülmesine neden olan silahlı saldırı arkadaşımı haklı çıkardı.

Artık her şey bir bir ortaya çıkmaya başladı.

Mesela...

Söz konusu üniversite rektörünün (Hasan Gönen) 2013'te de FETÖ tarafından "yılın rektörü" seçildiği, FETÖ'nün üniversite örgütlenmesinde başrol oynayan Şerif Ali Tekalan'la da protokoller imzaladığı ortaya çıktı.

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