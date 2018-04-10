Fetullah'a seksenli yılların başından itibaren (şekillenmesine neden olan kaynaklara varıncaya değin) şiddetle karşı çıkan kırk yıllık arkadaşım bundan 7-8 ay evvel arayıp, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde FETÖ'nün çok güçlü olduğunu söylemişti.***
Kimleri nasıl kullandıklarını ve kimler tarafından (YÖK'teki üye gibi) himaye gördüklerini de madde madde dile getirmişti.
O vakitler Eskişehir'de bir üniversitede profesör olarak görev yapıyordu ve olan biteni yakından takip ediyordu.
Yazık ki yazık...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde geçen hafta 4 akademisyenin öldürülmesine neden olan silahlı saldırı arkadaşımı haklı çıkardı.
Artık her şey bir bir ortaya çıkmaya başladı.
Mesela...
Söz konusu üniversite rektörünün (Hasan Gönen) 2013'te de FETÖ tarafından "yılın rektörü" seçildiği, FETÖ'nün üniversite örgütlenmesinde başrol oynayan Şerif Ali Tekalan'la da protokoller imzaladığı ortaya çıktı.
Mezkûr üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan Doç. Dr. Ayşe Aypay
şöyle demişti: "İfade vermeye gitmemiş olsaydım Volkan Bayar'ın 5'inci cenazesi ben olacaktım. Bir buçuk yıldır defalarca şikâyet dilekçesi verdik. YÖK ve rektörlük neden işlem yapmadı? Bütün dilekçelerimize rağmen Volkan Bayar'a dokundurtmadılar..."
Aynı şeyleri ve daha fazlasını profesör
arkadaşım da söylüyor. Rektörü, yönetimini ve onları
himaye eden / arkalayan (adı bende
saklı) YÖK
üyesini de suçluyor.
Diyor ki: "17/25 Aralık 2013'ten itibaren mevcut rektör ve YÖK üyesi (...) FETÖ mensubu birçok kişiye kadro vermeye devam etmiş ve mevcutları da daha güçlü makamlara getirmişlerdir
..."
Bununla da kalmıyor tabii.
Bana gönderdiği metnin madde madde özeti şöyle: 1-
Eğitim Fakültesi FETÖ'nün çok güçlü olduğu bir fakülte haline getirilmiştir. Mehmet Şişman
'ın bu fakültenin dekanlığını yürüttüğü zamanlarda ve daha sonraki dönemlerde bu durum devam etmiştir. Diğer fakülteler de öyle. 2-
FETÖ'nün 15 Temmuz işgal girişiminin ardından bile bazı atamalarda FETÖ mensupları tercih edildi. 3-
Çalışkan, başarılı kimi akademisyenlere mobbing uygulandı. Öğretim elemanları arasında ciddi bir gerilim ortamı oluşturuldu. 4-
Üniversitedeki o menfur saldırıda öldürülenler FETÖ mensubu değil... 5-
Katile gelince...Akademik başarısı düşük olduğu halde, karı koca nasıl olmuş da akademisyen olmuşlar, ABD'ye gidip okumuşlar, sonra Tokat üzerinden Eskişehir'e gelmişler, muamma!... Nereden bakarsak bakalım, menfur saldırı doğrudan FETÖ ile bağlantılı görünüyor. 6-
Saldırıyı öne sürerek FETÖ'den ihraç edilenlerin masum olduğu yönündeki yorumlar asla doğru değildir. Atılanlar ya doğrudan FETÖ mensubu ya da onlarla yakın çıkar ilişkisi kuranlardır. 7-
Katliamın yaşandığı üniversitede bir süredir var olan büyük gerilim ortamından haberdar olan rektörlük ve YÖK'ün bir şey yapmaması düşündürücüdür...
En vahimi de şu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
münferit değil.