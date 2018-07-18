Bazı tipler vardır, öldür Allah lafın altında kalmazlar, her lafa da muhakkak bir cevapları vardır.

Bunların en zararsızları "hazırcevap" olduklarının fena halde farkında olanlardır.

Çünkü "sinsi" değildirler.

Hem "zararsız" hem de "sevimli" olanları da vardır. Bunlar genellikle yarı cahil olup kendini allame sananlardır.

Taklacı güvercinler gibidirler.

Lafın ucunu görür görmez şappadak cevabı yapıştırırlar.

Çok eğlencelidirler.

Hele hele mat olmuş gibi yaparsan, onlardaki mağrur edayı seyretmeye doyamazsın.

Muharrem İnce de siyasi arenada görüp görebileceğimiz en "eğlenceli" hazırcevaplardandır.

Mesela, seçim gecesinin ardından yaptığı basın toplantısında yabancı bir basın mensubunun İngilizce sorusu karşısında hiç sektirmeden, "Tercümanımız var mı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'One minute' İngilizcesi gibi devam etmeyelim..." demiştir.

Demek ki, kuantum fizikçimizin zor durumdayken bile hücuma geçme özelliği var.

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