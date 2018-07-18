Bazı tipler vardır, öldür Allah lafın altında kalmazlar, her lafa da muhakkak bir cevapları vardır.***Kılıçdaroğlu
Bunların en zararsızları "hazırcevap" olduklarının fena halde farkında olanlardır.
Çünkü "sinsi" değildirler.
Hem "zararsız" hem de "sevimli" olanları da vardır. Bunlar genellikle yarı cahil olup kendini allame sananlardır.
Taklacı güvercinler gibidirler.
Lafın ucunu görür görmez şappadak cevabı yapıştırırlar.
Çok eğlencelidirler.
Hele hele mat olmuş gibi yaparsan, onlardaki mağrur edayı seyretmeye doyamazsın.
Muharrem İnce de siyasi arenada görüp görebileceğimiz en "eğlenceli" hazırcevaplardandır.
Mesela, seçim gecesinin ardından yaptığı basın toplantısında yabancı bir basın mensubunun İngilizce sorusu karşısında hiç sektirmeden, "Tercümanımız var mı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'One minute' İngilizcesi gibi devam etmeyelim..." demiştir.
Demek ki, kuantum fizikçimizin zor durumdayken bile hücuma geçme özelliği var.
da İnce
'nin bu özelliğinin felaket farkında ki, partisinin dünkü grup toplantısında, Erdoğan
'ı aşağılayan o karikatürü tüm milletvekillerinden paylaşmasını istedi.
Zira "siyasi şizofrenlerin" gözlerine "Erdoğan nefreti
" tutulduğunda anında bıldırcına dönüştüklerini çok iyi biliyor.
Ne yaparsa yapsın bu saatten sonra işi zor.
Hayır yani, 69 yaşındayken aday olmadığı cumhurbaşkanlığına 5 yıl sonra, 74 yaşında mı aday olacak? Yoksa yeni Gül'ler peşinde mi koşacak?
Şayet olağanüstü kurultay toplanırsa Muharrem İnce
kuvvetle muhtemel bunları soracaktır. CHP
tarihinin en eğlenceli kurultayı olacağından eminim.***KILIÇDAROĞLU:
"Biz seni cumhurbaşkanı adayı gösterdik. Sen ne yaptın? Daha seçim gecesi tüydün. Hani 50 bin avukatı YSK
'nın önüne yığacaktın. Hayatın kolpa..." İNCE
: "Asıl senin hayatın kolpa... Çıktın yenildin, çıktın yenildin, çıktın yenildin..." KILIÇDAROĞLU
: "Ya bırak ya! Erdoğan'a da malzeme verdin bu laflarınla. Hem sen de yenildin, ne olacak şimdi..." İNCE
: "Yüzde 30 bandını yakaladım, daha ne olsun." KILIÇDAROĞLU
: "Tabii yakalayacaktın, işin ne! Seçim gecesi neden ortalıkta görünmedin, onu söyle sen?" İNCE
: "Sen söyle... Arkamdan alkolü fazla kaçırdığım için ekranlara çıkacak halde olmadığımı söylediğine göre nerde olduğumu da biliyorsundur." KILIÇDAROĞLU
: "Ben öyle bir şey demedim. Bunu da Amerikalılar mı söyledi? Hani seçimden sonra açıklayacaktın seni arayan Amerikalıları..." İNCE
: "Sen de 'elimizde belge var; iktidarda 120-180 ByLock'cu var," demiştin. Bekliyoruz hâlâ, o belgeyi açıklasana..." KILIÇDAROĞLU
: "Bana cevap yetiştireceğine fazla alkol alma. Biraz ayık gezmeyi öğren." İNCE
: "Sen ayık geziyorsun da ne oluyor... Çıktın yenildin, çıktın yenildin, çıktın..." KILIÇDAROĞLU
: "Yeter be, çıktır git!.." İNCE
: "Ağzını topla... Küfrün daniskasını yaparım, daniskanı ... Bağkur, SSK, Kapatma telefonu..."