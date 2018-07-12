Gel de şimdi rahmetli İdris Küçükömer'in "Türkiye'de sol sağdır, sağ da sol" tezini hatırlama!

Erdoğan ABD'ye boyun eğmiyor, AB'yi iplemiyor...

Gerekirse kendi göbeğimizi kendimiz keseriz diyor...

Bütün dünya da bunu görüyor.

Çin ve Rusya Türkiye'nin artık ABDİsrail ekseninin "emir eri" olmadığını memnuniyetle izliyor.

Sosyalist Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Venezüella'nın dostu ve yeni çok kutuplu dünyanın lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenine katılacağım..." diyerek Türkiye'ye koşup geliyor.

ABD bile saygı duymak zorunda kalıyor.

Başkanlık törenini Washington'dan izleyen Serdar Turgut bakınız geçen günkü yazısında ne diyor: "Türkiye'nin çok sevildiğinin söylendiği yıllarda da burada çalışıyordum ama o günler Türkiye'nin yönetimine böylesine saygı duyulmuyordu. Sevgi değil saygı önemli olduğundan bir dış muhabir/ yazar olarak naçizane ve saygıyla alkışlıyorum uzaktan Başkan Erdoğan'ı Türkiye'ye bunu sağladığı için..."

Gelgelelim...

Türkiye'de solcu geçinen ne kadar insan evladı varsa Erdoğan'a karşı olmakta adeta emperyalistlerle yarışıyor.

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