ODTÜ'lü "genç çeriler" gibi mizah özürlü o münasebetsiz karikatürü ne paylaşıyorsun!

Onlar nihayetinde empati duyguları mefluç hale gelmiş siyasi şizofrenler.

Babamızı veya annemizi veya "askeriyiz" dediğimiz Mustafa Kemal'i hayvanlar âlemi (köpek, deve, yılan vesaire) şeklinde gösteren karikatüre tepkimiz ne olurdu diye kendilerine sormazlar!

Ama sen tıfıl değilsin, sorman lazım.

Yaşın olmuş 69, Allah nasip ederse 5 sene sonra 74 yaşında CHP'nin cumhurbaşkanı adayını (Gül mü İnce mi?) belirleyeceksin.

***

***

'a hakaret eden o karikatürü paylaşmakla ne kadar terbiyesiz olduğunu mu kanıtlamaya çalışıyorsun?Hayır yani, şimdiye değin kanıtladın da eline ne geçti?Seçim meydanlarında "..." diye küfrettin.Bir basın toplantısında, "..." diyecek kadar edepsizleştin.Ne oldu, başın göğe mi erdi?'nin dediği gibi "..."işte.Yoksa...Gözlerine "" tutulduğundayanına çekerek "" dumura uğratmayı mı planlıyorsun?Madem öyle daha büyük planlar yap. Koskoca ana muhalefet partisi liderisin, daha "yaratıcı" ol, daha "Mesela, çık'ne...Koy ellerini korkuluklara!Bekle, şekil tastamam olsun: Polis kordonu, ambulans, yetkililer, psikologlar..." diye haykır!Kuvvetle muhtemel araçlarıyla köprüden geçen meraklıseni görünce duracak, "" diyerek tahrik edeceklerdir.Sakın atlama!..Sabret, tüm dünya medyası odaklansın;'unavarıncaya kadar.seni intihar girişimine sürükleyen antidemokratik koşulları kınasınlar. (Yoldaş Maduro purosunu yakıp, "atlamazsan şerefsizsin" diyecektir, ona aldırma.)Tüm dünyanın gündemine otur. Dünya lideri olamasan da "" olduğun kesinleşsin.Ne istediğin sorulduğunda (son derece kararlı bir vurgulamayla) "" de!Kim olduğunu hemen açıklama!Bırak tahmin yürütsünler. "" diye kafayı yesinler. (Hatta mebzul miktar yurdum insanı cinsel tercihlerine kadar spekülasyon yapacaktır, takma.)En sonunda kim olduğunu, "" diye açıkla, herkes şoke olsun!İşte o zaman göreceksin...Kaset kumpasıyla o koltuğa oturtulduğunu söyleyen bu satırların yazarı dahil herkes nasıl morarıyor!'dan'a yürümek nedir bu eyleminin yanında. (Üstelik ayak tırnağı zayiatı da yok.)Yine de sana inanmayanlar, kolpa yaptığını söyleyenler olacaktır.Onlara da çok iyi bir ders ver: At kendini'ın serin sularına!Ne demişler, "."